https://ukraina.ru/20221105/1040521996.html

Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности

Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности - 05.11.2022 Украина.ру

Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности

Иран передал России "небольшое количество" своих беспилотников за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Хоссейн Амир-Абдоллахян, слова которого приводит 5 ноября официальное иранское агентство ИРНА

2022-11-05T13:43

2022-11-05T13:43

2022-11-05T13:43

новости

спецоперация

иран

беспилотники

министр иностранных дел

дмитрий кулеба

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Одновременно иранский министр опроверг заявления "некоторых западных стран" о том, что Иран предоставил России ракеты.По словам главы иранского МИД, между ним и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой была достигнута договорённость о том, что киевский режим должен предоставить Тегерану доказательства утверждений об использовании Россией беспилотников иранского производства.Далее он утверждал, что иранская военно-политическая делегация две недели назад отправилась в некую европейскую страну для встречи с делегацией киевского режима, "но они не приехали из-за давления США и Германии".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что у Кремля нет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, и что соответствующие комментарии по этому вопросу может дать только Минобороны.

https://ukraina.ru/20220919/1038867342.html

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2022

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новости, спецоперация, иран, беспилотники, министр иностранных дел, дмитрий кулеба