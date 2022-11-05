Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности - 05.11.2022 Украина.ру
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Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности
Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности - 05.11.2022 Украина.ру
Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности
Иран передал России "небольшое количество" своих беспилотников за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Хоссейн Амир-Абдоллахян, слова которого приводит 5 ноября официальное иранское агентство ИРНА
2022-11-05T13:43
2022-11-05T13:43
новости
спецоперация
иран
беспилотники
министр иностранных дел
дмитрий кулеба
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Одновременно иранский министр опроверг заявления "некоторых западных стран" о том, что Иран предоставил России ракеты.По словам главы иранского МИД, между ним и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой была достигнута договорённость о том, что киевский режим должен предоставить Тегерану доказательства утверждений об использовании Россией беспилотников иранского производства.Далее он утверждал, что иранская военно-политическая делегация две недели назад отправилась в некую европейскую страну для встречи с делегацией киевского режима, "но они не приехали из-за давления США и Германии".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что у Кремля нет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, и что соответствующие комментарии по этому вопросу может дать только Минобороны.
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новости, спецоперация, иран, беспилотники, министр иностранных дел, дмитрий кулеба
Новости, Спецоперация, Иран, беспилотники, министр иностранных дел, Дмитрий Кулеба

Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности

13:43 05.11.2022
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Иран передал России "небольшое количество" своих беспилотников за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Хоссейн Амир-Абдоллахян, слова которого приводит 5 ноября официальное иранское агентство ИРНА
Одновременно иранский министр опроверг заявления "некоторых западных стран" о том, что Иран предоставил России ракеты.

Что касается беспилотников, это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине

Хоссейн Амир-Абдоллахян
Министр иностранных дел Ирана
По словам главы иранского МИД, между ним и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой была достигнута договорённость о том, что киевский режим должен предоставить Тегерану доказательства утверждений об использовании Россией беспилотников иранского производства.
Далее он утверждал, что иранская военно-политическая делегация две недели назад отправилась в некую европейскую страну для встречи с делегацией киевского режима, "но они не приехали из-за давления США и Германии".
Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин
19 сентября, 15:23
Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. ВидеоЭксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит на разных направлениях фронта, какова боевая эффективность ракетных комплексов "Искандер-М", а также о роли иранских беспилотников в ходе СВО:
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что у Кремля нет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, и что соответствующие комментарии по этому вопросу может дать только Минобороны.
 
НовостиСпецоперацияИранбеспилотникиминистр иностранных делДмитрий Кулеба
 
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