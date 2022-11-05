https://ukraina.ru/20221105/1040521448.html
ВСУ ведут обстрел Херсона – власти
ВСУ ведут обстрел Херсона – власти - 05.11.2022 Украина.ру
ВСУ ведут обстрел Херсона – власти
Вооруженные силы Украины ведут сильный обстрел Херсона и области из артиллерии, сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов 5 ноября в своем Telegram-канале
2022-11-05T13:15
2022-11-05T13:15
2022-11-05T13:15
новости
херсон
обстрелы
власти
всу
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По его словам, за последнюю неделю таких сильных обстрелов еще не было.Накануне ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав.Власти региона продолжают призывать всех покинуть правый берег Днепра.По словам врио губернатора области Владимира Сальдо, в некоторых районах эвакуация будет обязательной.
https://ukraina.ru/20221105/1040519365.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, обстрелы, власти, всу
Новости, Херсон, обстрелы, власти, ВСУ
ВСУ ведут обстрел Херсона – власти
Вооруженные силы Украины ведут сильный обстрел Херсона и области из артиллерии, сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов 5 ноября в своем Telegram-канале