https://ukraina.ru/20221105/1040521448.html

ВСУ ведут обстрел Херсона – власти

ВСУ ведут обстрел Херсона – власти - 05.11.2022 Украина.ру

ВСУ ведут обстрел Херсона – власти

Вооруженные силы Украины ведут сильный обстрел Херсона и области из артиллерии, сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов 5 ноября в своем Telegram-канале

2022-11-05T13:15

2022-11-05T13:15

2022-11-05T13:15

новости

херсон

обстрелы

власти

всу

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По его словам, за последнюю неделю таких сильных обстрелов еще не было.Накануне ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав.Власти региона продолжают призывать всех покинуть правый берег Днепра.По словам врио губернатора области Владимира Сальдо, в некоторых районах эвакуация будет обязательной.

https://ukraina.ru/20221105/1040519365.html

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новости, херсон, обстрелы, власти, всу