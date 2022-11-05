ВСУ ведут обстрел Херсона – власти - 05.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221105/1040521448.html
ВСУ ведут обстрел Херсона – власти
ВСУ ведут обстрел Херсона – власти - 05.11.2022 Украина.ру
ВСУ ведут обстрел Херсона – власти
Вооруженные силы Украины ведут сильный обстрел Херсона и области из артиллерии, сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов 5 ноября в своем Telegram-канале
2022-11-05T13:15
2022-11-05T13:15
новости
херсон
обстрелы
власти
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038906561_0:37:745:456_1920x0_80_0_0_2467d4b333861b98077ea839457251d3.png
По его словам, за последнюю неделю таких сильных обстрелов еще не было.Накануне ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав.Власти региона продолжают призывать всех покинуть правый берег Днепра.По словам врио губернатора области Владимира Сальдо, в некоторых районах эвакуация будет обязательной.
https://ukraina.ru/20221105/1040519365.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038906561_42:0:650:456_1920x0_80_0_0_a2375603ac0c674900f2d95eb64267e4.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, обстрелы, власти, всу
Новости, Херсон, обстрелы, власти, ВСУ

ВСУ ведут обстрел Херсона – власти

13:15 05.11.2022
 
Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
Читать в
Вооруженные силы Украины ведут сильный обстрел Херсона и области из артиллерии, сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов 5 ноября в своем Telegram-канале
Сейчас жестко работает артиллерия на Херсонском направлении. Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО, как входящие, так и исходящие.
По его словам, за последнюю неделю таких сильных обстрелов еще не было.
Накануне ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав.
Власти региона продолжают призывать всех покинуть правый берег Днепра.
По словам врио губернатора области Владимира Сальдо, в некоторых районах эвакуация будет обязательной.
ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
12:00
Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноябряВ ДНР произошло покушение на судью Верховного суда. Украина до конца года получит новые системы ПВО и ПРО. Украинские военные ожесточённо обстреливают новые регионы России
 
НовостиХерсонобстрелывластиВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18Следующим генсеком НАТО может стать этническая украинка - The New York Times
14:07Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности
13:43Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности
13:32Александр Фролов: "Остыньте, ребята!" - Катар возмущен европейским потолком цен на газ не из-за России
13:15ВСУ ведут обстрел Херсона – власти
13:08Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой
12:57Темнота, закрытие предприятий и рост бандитизма. Как живет родина украинского президента - Кривой Рог
12:45В Николаеве гремят взрывы – СМИ
12:45Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине
12:22Западная Украина за минувшую неделю
12:17США могут ввести войска на Украину – американский полковник
12:02Отключения электричества в эти дни затронут столицу и семь областей Украины
12:00Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноября
11:53В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
11:42В Польше задумались о будущем расширении за счет Украины. По слухам и не только
11:34Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ
11:04Мир "Великого кольца": фантастика и не фантастика
11:01Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов
10:47Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД
10:34На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2
Лента новостейМолния