Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ
© AP / Vadim GhirdaВСУ NLAW ООС АТО обстрел оружие
© AP / Vadim Ghirda
Вооружение западного производства, поступившее на вооружение ВСУ, в условиях боевых действий на Украине показало ряд недостатков по сравнению с советским оружием. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Барляна, находящегося в ЛНР
По словам пленного, он видел шведско-британские переносные противотанковые управляемые комплексы NLAW "с севшими батареями". Что касается переносных противотанковых управляемых комплексов Javelin американского производства, то Барлян рассказал о нехватке модулей управления ракетами.
Одни "мозги" ( модуль управления – ред.) выделяются на бригаду, а самих "джавелинов" может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней"
Он добавил, что за утерю пульта от комплекса "Javelin" военнослужащим киевского режима может грозить уголовное преследование, поскольку это дефицитное имущество.
Военнопленный отметил также недостатки одноразового ручного противотанкового гранатомёта AT-4 шведского производства. По его словам, при выстреле из него гранаты часто взрывались сразу после вылета.
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При этом он отметил, что в основном силовики киевского режима используют старое советское вооружение, например, РПГ-7. По его словам, это "вечное" оружие, с которым при правильной эксплуатации не бывает никаких проблем.