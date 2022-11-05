Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ

«У нас все есть, чтобы ответить»: Литовкин объяснил, почему поставки западного оружия на Украину замедляют ход спецоперации РФ

Западное вооружение усложняет России завершить цели спецоперации на Украине, потому что у противника появляется оружие, которым они будут стрелять по жилым кварталам, но у России есть все, чтобы ответить, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру