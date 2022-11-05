Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ - 05.11.2022 Украина.ру
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Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ
Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ - 05.11.2022 Украина.ру
Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ
Вооружение западного производства, поступившее на вооружение ВСУ, в условиях боевых действий на Украине показало ряд недостатков по сравнению с советским оружием. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Барляна, находящегося в ЛНР
2022-11-05T11:34
2022-11-05T11:34
новости
спецоперация
оружие
сша
швеция
всу
военнопленный
javelin (птрк)
гранатометы
рпг
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По словам пленного, он видел шведско-британские переносные противотанковые управляемые комплексы NLAW "с севшими батареями". Что касается переносных противотанковых управляемых комплексов Javelin американского производства, то Барлян рассказал о нехватке модулей управления ракетами.Он добавил, что за утерю пульта от комплекса "Javelin" военнослужащим киевского режима может грозить уголовное преследование, поскольку это дефицитное имущество.Военнопленный отметил также недостатки одноразового ручного противотанкового гранатомёта AT-4 шведского производства. По его словам, при выстреле из него гранаты часто взрывались сразу после вылета.При этом он отметил, что в основном силовики киевского режима используют старое советское вооружение, например, РПГ-7. По его словам, это "вечное" оружие, с которым при правильной эксплуатации не бывает никаких проблем.
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новости, спецоперация, оружие, сша, швеция, всу, военнопленный, javelin (птрк), гранатометы, рпг
Новости, Спецоперация, оружие, США, Швеция, ВСУ, военнопленный, Javelin (ПТРК), гранатометы, РПГ

Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ

11:34 05.11.2022
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ NLAW ООС АТО обстрел оружие
ВСУ NLAW ООС АТО обстрел оружие - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP / Vadim Ghirda
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Вооружение западного производства, поступившее на вооружение ВСУ, в условиях боевых действий на Украине показало ряд недостатков по сравнению с советским оружием. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Барляна, находящегося в ЛНР
По словам пленного, он видел шведско-британские переносные противотанковые управляемые комплексы NLAW "с севшими батареями". Что касается переносных противотанковых управляемых комплексов Javelin американского производства, то Барлян рассказал о нехватке модулей управления ракетами.

Одни "мозги" ( модуль управления – ред.) выделяются на бригаду, а самих "джавелинов" может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней"

Он добавил, что за утерю пульта от комплекса "Javelin" военнослужащим киевского режима может грозить уголовное преследование, поскольку это дефицитное имущество.
Военнопленный отметил также недостатки одноразового ручного противотанкового гранатомёта AT-4 шведского производства. По его словам, при выстреле из него гранаты часто взрывались сразу после вылета.
западное оружие НЕХ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 07:00
«У нас все есть, чтобы ответить»: Литовкин объяснил, почему поставки западного оружия на Украину замедляют ход спецоперации РФЗападное вооружение усложняет России завершить цели спецоперации на Украине, потому что у противника появляется оружие, которым они будут стрелять по жилым кварталам, но у России есть все, чтобы ответить, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
При этом он отметил, что в основном силовики киевского режима используют старое советское вооружение, например, РПГ-7. По его словам, это "вечное" оружие, с которым при правильной эксплуатации не бывает никаких проблем.
 
НовостиСпецоперацияоружиеСШАШвецияВСУвоеннопленныйJavelin (ПТРК)гранатометыРПГ
 
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