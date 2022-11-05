https://ukraina.ru/20221105/1040515489.html

Фигуранты дела о взрыве на Крымском мосте торговали зерном из Одессы – СМИ

Фигуранты дела о взрыве на Крымском мосте торговали зерном из Одессы – СМИ - 05.11.2022 Украина.ру

Фигуранты дела о взрыве на Крымском мосте торговали зерном из Одессы – СМИ

Владимир Злолба, один из фигурантов дела о теракте 8 октября на Крымском мосту, вместе с другим подозреваемым вел бизнес с Одессой и Армавиром (оба города фигурируют в деле), торгуя зерном и овощами. Об этом 5 ноября передает РИА Новости, ссылаясь на источник

2022-11-05T09:32

2022-11-05T09:32

2022-11-05T09:32

новости

крымский мост

теракт

фсб

зерно

одесса

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Из Одессы, по данным следствия, было отправлено взрывное устройство, а в Армавире накануне теракта разгружали груз взорванной впоследствии фуры.Знакомый Владимира Злобы, с которым пообщался корреспондент РИА Новости, рассказал, что тот возил зерно из Херсонской области в Крым, где его продавал."... У него (Злобы. — Прим. Ред.) была здесь своя фирма, он раньше, до боевых действий, возил зерно на Николаев и на Одессу. Он узнавал — чтобы переоформить эту фирму туда (в Крым), для этого нужен был российский паспорт, чтобы эту украинскую фирму оформить там в Симферополе… Нам разрешали пока возить зерно так (без паспорта), но я поднимал этот вопрос, чтобы оформиться там и там остаться", - рассказал он.Мать подозреваемого, в беседе с журналистами, тоже подтвердила род деятельности Злобы, но заявила, что не верит в виновность сына, так как он с 2014 "был настроен пророссийски", а в Крым переехал в марте из-за страха за жизни жены и детей.По данным ФСБ, Злоба является одним из фигурантов дела, он занимался переоформлением документов на груз фуры, которая была взорвана на Крымском мосте.

https://ukraina.ru/20221103/1040499007.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крымский мост, теракт, фсб, зерно, одесса