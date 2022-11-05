https://ukraina.ru/20221105/1040511833.html
Большой куш: Домрин ответил, кому достанутся замороженные российские активы
Большой куш: Домрин ответил, кому достанутся замороженные российские активы - 05.11.2022 Украина.ру
Большой куш: Домрин ответил, кому достанутся замороженные российские активы
На Западе идут споры, кому достанется куш в виде замороженных российских активов – Европе, США или Украине. На этот вопрос в беседе с журналистами Украина.ру ответил политолог-американист Александр Домрин
2022-11-05T07:58
2022-11-05T07:58
2022-11-05T07:58
новости
александр домрин
активы
рф
запад
украина
сша
европа
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Он напомнил, что первым, кто в принципе поднял эту тему, был американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол, заявивший, что средства РФ нужно пустить на нужды Киева.Он добавил, что на Западе прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому у Украины нет шансов на получение активов Москвы. Правда пока сказать точно, как именно они будут освоены никто не может. Просто потому, что в Вашингтоне это еще не решили.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, активы, рф, запад, украина, сша, европа
Новости, Александр Домрин, активы, РФ, Запад, Украина, США, Европа
Большой куш: Домрин ответил, кому достанутся замороженные российские активы
На Западе идут споры, кому достанется куш в виде замороженных российских активов – Европе, США или Украине. На этот вопрос в беседе с журналистами Украина.ру ответил политолог-американист Александр Домрин
Он напомнил, что первым, кто в принципе поднял эту тему, был американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол, заявивший, что средства РФ нужно пустить на нужды Киева.
"Меньше всего, я думаю, что эти замороженные активы так просто, на блюдечке с голубой каёмочкой Запад передаст Киеву. Бывало уже такое, когда один миллиард долларов был выделен предыдущему украинскому правительству на строительство стены вдоль границы Украины с Россией. Эти деньги куда-то исчезли. Парадоксально, что в то же время украинский политик Арсений Яценюк на какие-то финансы переехал из Киева в Майами. Есть все основания подозревать, что именно на этот самый миллиард", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что на Западе прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому у Украины нет шансов на получение активов Москвы. Правда пока сказать точно, как именно они будут освоены никто не может. Просто потому, что в Вашингтоне это еще не решили.
Полностью прочитать интервью можно здесь: