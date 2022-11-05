https://ukraina.ru/20221105/1040511833.html

Большой куш: Домрин ответил, кому достанутся замороженные российские активы

Большой куш: Домрин ответил, кому достанутся замороженные российские активы - 05.11.2022 Украина.ру

Большой куш: Домрин ответил, кому достанутся замороженные российские активы

На Западе идут споры, кому достанется куш в виде замороженных российских активов – Европе, США или Украине. На этот вопрос в беседе с журналистами Украина.ру ответил политолог-американист Александр Домрин

2022-11-05T07:58

2022-11-05T07:58

2022-11-05T07:58

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александр домрин

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Он напомнил, что первым, кто в принципе поднял эту тему, был американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол, заявивший, что средства РФ нужно пустить на нужды Киева.Он добавил, что на Западе прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому у Украины нет шансов на получение активов Москвы. Правда пока сказать точно, как именно они будут освоены никто не может. Просто потому, что в Вашингтоне это еще не решили.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, активы, рф, запад, украина, сша, европа