https://ukraina.ru/20221105/1040511711.html
До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище
До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище - 05.11.2022 Украина.ру
До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище
Попытки штурма водохранилища происходят регулярно, как минимум раз в неделю. Однако все атаки отражаются, не дойдя и до середины водоема. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Вооруженных сил РФ на условиях анонимности
2022-11-05T07:20
2022-11-05T07:20
2022-11-05T07:20
новости
офицер
вс рф
попытка
прорыв
энергодар
украина
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Он рассказал, что выгоды украинских ДРГ осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 штук разом, рассказал военный. Он добавил, что диверсантов либо топят, либо они сами уходят с потерями.Военный уверен, что целью атак является захват Запорожской АЭС, а также высадка диверсионных групп, которые будут работать в самом городе.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040464598.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, офицер, вс рф, попытка, прорыв, энергодар, украина
Новости, офицер, ВС РФ, попытка, прорыв, Энергодар, Украина
До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище
Попытки штурма водохранилища происходят регулярно, как минимум раз в неделю. Однако все атаки отражаются, не дойдя и до середины водоема. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Вооруженных сил РФ на условиях анонимности
Он рассказал, что выгоды украинских ДРГ осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 штук разом, рассказал военный. Он добавил, что диверсантов либо топят, либо они сами уходят с потерями.
"Атаки отражаются с помощью артиллерии и стрелкового оружия крупного калибра. Кроме того, вдоль всей береговой линии созданы укрепрайоны, которые позволяют успешно отражать данные атаки. Кроме того, что идёт усиление береговой линии, также усиливается и небо: здесь находятся средства ПВО, которые фактически ежедневно сбивают как беспилотные летательные аппараты, пытающиеся вести разведдеятельность, так зачастую сбиваются и ударные беспилотники, в том числе из стран НАТО", - рассказал он.
Военный уверен, что целью атак является захват Запорожской АЭС, а также высадка диверсионных групп, которые будут работать в самом городе.
Полностью прочитать интервью можно здесь: