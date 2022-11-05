До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище - 05.11.2022 Украина.ру
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До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище
До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище - 05.11.2022 Украина.ру
До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище
Попытки штурма водохранилища происходят регулярно, как минимум раз в неделю. Однако все атаки отражаются, не дойдя и до середины водоема. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Вооруженных сил РФ на условиях анонимности
2022-11-05T07:20
2022-11-05T07:20
новости
офицер
вс рф
попытка
прорыв
энергодар
украина
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Он рассказал, что выгоды украинских ДРГ осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 штук разом, рассказал военный. Он добавил, что диверсантов либо топят, либо они сами уходят с потерями.Военный уверен, что целью атак является захват Запорожской АЭС, а также высадка диверсионных групп, которые будут работать в самом городе.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040464598.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, офицер, вс рф, попытка, прорыв, энергодар, украина
Новости, офицер, ВС РФ, попытка, прорыв, Энергодар, Украина

До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище

07:20 05.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Попытки штурма водохранилища происходят регулярно, как минимум раз в неделю. Однако все атаки отражаются, не дойдя и до середины водоема. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Вооруженных сил РФ на условиях анонимности
Он рассказал, что выгоды украинских ДРГ осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 штук разом, рассказал военный. Он добавил, что диверсантов либо топят, либо они сами уходят с потерями.

"Атаки отражаются с помощью артиллерии и стрелкового оружия крупного калибра. Кроме того, вдоль всей береговой линии созданы укрепрайоны, которые позволяют успешно отражать данные атаки. Кроме того, что идёт усиление береговой линии, также усиливается и небо: здесь находятся средства ПВО, которые фактически ежедневно сбивают как беспилотные летательные аппараты, пытающиеся вести разведдеятельность, так зачастую сбиваются и ударные беспилотники, в том числе из стран НАТО", - рассказал он.

Военный уверен, что целью атак является захват Запорожской АЭС, а также высадка диверсионных групп, которые будут работать в самом городе.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Морской офицер интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 20:44
Офицеры ВС РФ о самоубийственных атаках диверсантов ВСУ на Запорожскую АЭС
 
НовостиофицерВС РФпопыткапрорывЭнергодарУкраина
 
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