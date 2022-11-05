https://ukraina.ru/20221105/1040511711.html

До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище

До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище - 05.11.2022 Украина.ру

До 40 катеров разом: офицер ВС РФ рассказал о попытках ВСУ штурмовать Каховское водохранилище

Попытки штурма водохранилища происходят регулярно, как минимум раз в неделю. Однако все атаки отражаются, не дойдя и до середины водоема. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Вооруженных сил РФ на условиях анонимности

2022-11-05T07:20

2022-11-05T07:20

2022-11-05T07:20

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Он рассказал, что выгоды украинских ДРГ осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 штук разом, рассказал военный. Он добавил, что диверсантов либо топят, либо они сами уходят с потерями.Военный уверен, что целью атак является захват Запорожской АЭС, а также высадка диверсионных групп, которые будут работать в самом городе.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040464598.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, офицер, вс рф, попытка, прорыв, энергодар, украина