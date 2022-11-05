Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар - 05.11.2022 Украина.ру
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Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар
Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар - 05.11.2022 Украина.ру
Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар
Буквально несколько дней назад была зафиксирована попытка украинских ДРГ проникнуть в Энергодар через Каховское водохранилище на лодках. Это была очередная попытка ВСУ прорвать оборону по открытой водной глади. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Вооруженных сил РФ на условиях анонимности
2022-11-05T06:00
2022-11-05T06:00
новости
офицер
энергодар
прорыв
попытка
вс рф
украина
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На вопрос о том, какую цель преследуют эти украинские ДРГ, российский военный сказал, что это загадка, поскольку преодолевают открытое водное пространство, по сути подставляясь как мелкие грызуны от лисицы.Военный РФ добавил, что на очевидное самоубийство эти люди идут потому что получают соответствующий приказ командования. Последнее в свою очередь не сильно заботится о жизни бойцов, мечтая их руками сделать какую-нибудь диверсию против России. Периодически тела диверсантов оказываются на берегу.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040464598.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, офицер, энергодар, прорыв, попытка, вс рф, украина
Новости, офицер, Энергодар, прорыв, попытка, ВС РФ, Украина

Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар

06:00 05.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Буквально несколько дней назад была зафиксирована попытка украинских ДРГ проникнуть в Энергодар через Каховское водохранилище на лодках. Это была очередная попытка ВСУ прорвать оборону по открытой водной глади. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Вооруженных сил РФ на условиях анонимности
"Сначала выдвинулось порядка пяти лодок, потом поплавали по своему краю и вышли три. Наши наблюдатели их срисовали в момент выдвижения и, когда эти лодки подошли на дистанцию огневого поражения, по ним был нанесён удар. Несколько было потоплено, одна уплыла", - рассказал он.
На вопрос о том, какую цель преследуют эти украинские ДРГ, российский военный сказал, что это загадка, поскольку преодолевают открытое водное пространство, по сути подставляясь как мелкие грызуны от лисицы.
Военный РФ добавил, что на очевидное самоубийство эти люди идут потому что получают соответствующий приказ командования. Последнее в свою очередь не сильно заботится о жизни бойцов, мечтая их руками сделать какую-нибудь диверсию против России. Периодически тела диверсантов оказываются на берегу.
"Было несколько случаев, когда тела диверсантов выносило на наш берег, у них стандартное диверсионное оборудование - взрывчатка, рации, автоматы. По сути, это всё напоминает утилизацию ВСУ. Утилизация эффективная. А своих целей они явно не добиваются", - резюмировал военный.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Морской офицер интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 20:44
Офицеры ВС РФ о самоубийственных атаках диверсантов ВСУ на Запорожскую АЭС
 
НовостиофицерЭнергодарпрорывпопыткаВС РФУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар
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