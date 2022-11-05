https://ukraina.ru/20221105/1040511446.html

Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар

Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар - 05.11.2022 Украина.ру

Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар

Буквально несколько дней назад была зафиксирована попытка украинских ДРГ проникнуть в Энергодар через Каховское водохранилище на лодках. Это была очередная попытка ВСУ прорвать оборону по открытой водной глади. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Вооруженных сил РФ на условиях анонимности

2022-11-05T06:00

2022-11-05T06:00

2022-11-05T06:00

новости

офицер

энергодар

прорыв

попытка

вс рф

украина

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На вопрос о том, какую цель преследуют эти украинские ДРГ, российский военный сказал, что это загадка, поскольку преодолевают открытое водное пространство, по сути подставляясь как мелкие грызуны от лисицы.Военный РФ добавил, что на очевидное самоубийство эти люди идут потому что получают соответствующий приказ командования. Последнее в свою очередь не сильно заботится о жизни бойцов, мечтая их руками сделать какую-нибудь диверсию против России. Периодически тела диверсантов оказываются на берегу.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040464598.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, офицер, энергодар, прорыв, попытка, вс рф, украина