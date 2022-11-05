https://ukraina.ru/20221105/1040507662.html

Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют

Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют - 05.11.2022 Украина.ру

Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют

Заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как получить жилищный сертификат, и что при этом происходит с уже имеющейся собственностью в родном регионе

2022-11-05T05:30

2022-11-05T05:30

2022-11-05T05:30

новости

кирилл стремоусов

херсонская область

сертификат

спекуляция

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По словам Стремоусова, заявление на получение жилищного сертификата может подать любой выехавший из региона житель. При этом то имущество, которое у него есть в Херсонской области, отбирать никто не будет. И тут не обходится без желающих на этом нажиться."Появились некоторые деятели, которые на несколько дней заехали, чтобы получить сертификат, затем возвращаясь обратно на левобережную часть Херсонской области, даже не попадая в зону боевых действий, и также претендуют на жилье. Поэтому во избежание неразберих, столпотворения, созданы определенные процессы, которые сегодня регулируются на федеральном уровне", - рассказал Стремоусов.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, херсонская область, сертификат, спекуляция