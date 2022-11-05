Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют - 05.11.2022 Украина.ру
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Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют
Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют - 05.11.2022 Украина.ру
Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют
Заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как получить жилищный сертификат, и что при этом происходит с уже имеющейся собственностью в родном регионе
2022-11-05T05:30
2022-11-05T05:30
новости
кирилл стремоусов
херсонская область
сертификат
спекуляция
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1040507662.jpg?1667615404
По словам Стремоусова, заявление на получение жилищного сертификата может подать любой выехавший из региона житель. При этом то имущество, которое у него есть в Херсонской области, отбирать никто не будет. И тут не обходится без желающих на этом нажиться."Появились некоторые деятели, которые на несколько дней заехали, чтобы получить сертификат, затем возвращаясь обратно на левобережную часть Херсонской области, даже не попадая в зону боевых действий, и также претендуют на жилье. Поэтому во избежание неразберих, столпотворения, созданы определенные процессы, которые сегодня регулируются на федеральном уровне", - рассказал Стремоусов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл стремоусов, херсонская область, сертификат, спекуляция
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, сертификат, спекуляция

Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют

05:30 05.11.2022
 
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Заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как получить жилищный сертификат, и что при этом происходит с уже имеющейся собственностью в родном регионе
"Давайте остановимся на моем случае. Я отец пятерых детей, мы ждем шестого малыша, и мы находимся, если говорить объективно – на съемном жилье. Мое жилье осталось в Херсоне. Моя семья уже эвакуирована, находится в Российской Федерации. И, честно говоря, я за своей работой не успел получить средства для супруги. Также еще не получил жилищный сертификат", - рассказал он.
По словам Стремоусова, заявление на получение жилищного сертификата может подать любой выехавший из региона житель. При этом то имущество, которое у него есть в Херсонской области, отбирать никто не будет. И тут не обходится без желающих на этом нажиться.
"Появились некоторые деятели, которые на несколько дней заехали, чтобы получить сертификат, затем возвращаясь обратно на левобережную часть Херсонской области, даже не попадая в зону боевых действий, и также претендуют на жилье. Поэтому во избежание неразберих, столпотворения, созданы определенные процессы, которые сегодня регулируются на федеральном уровне", - рассказал Стремоусов.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Кирилл Стремоусов интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:19
Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения
 
НовостиКирилл СтремоусовХерсонская областьсертификатспекуляция
 
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