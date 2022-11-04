https://ukraina.ru/20221104/1040512576.html

Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине

Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине - 04.11.2022 Украина.ру

Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине

В Запорожской и Херсонской областях впервые отметили День народного единства. В ДНР и ЛНР впервые отметили День народного единства в составе России

2022-11-04T18:50

2022-11-04T18:50

2022-11-04T18:50

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/04/1040512451_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21f6267059d564b313dc2eb0f20434d0.jpg

С утра врио глав новых регионов России поздравили своих земляков с этим знаменательным днём."Мы отмечаем этот праздник не первый год, и он имеет для нас особое значение. По сути, народное объединение спасло Донбасс. Русские люди сплотились, чтобы защитить свои исторические рубежи, отстоять правду. Напомню, что известная фраза: "Только русские позволяют себе такую роскошь – воевать из чувства сострадания, потому как своих не бросают" – сказана генералом Михаилом Скобелевым почти 150 лет назад. Эти качества: объединяться перед лицом врага, прийти на помощь, спасти ближнего – свойственны людям разных национальностей и вероисповеданий, которым дорога Россия и все русское", - заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он также отметил, что Донецкий край стал символом сплочённости многонациональной России, а жители всех регионов РФ не только участвуют в освободительной операции – они помогают восстанавливать республики Донбасса, и в этом тоже проявляется единство.От всей души желаю скорейшего воцарения победного мира, чтобы перейти к созидательному труду на благо любимой России!Его луганский коллега Леонид Пасечник также поздравил своих земляков."В этом празднике отражена мощь нашей многонациональной страны. Сплотившись мы уже воссоединились с Великой Родиной и это лишь малая часть на пути к полному разгрому украинского нацизма! Сегодня мы вместе сражаемся. Вместе восстанавливаем. Вместе идем вперёд! Эта сплоченность и согласие обязательно приведут нас к победе, восстановлению мирной жизни и процветанию общего дома – Российской Федерации!" - заявил Пасечник.Он подчеркнул, что в единстве — безграничная сила россиян.Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что День народного единства напоминает "о героизме и сплочённости народа великой страны"."4 ноября мы со всей страной впервые отмечаем один из главных государственных праздников – День народного единства. День, который стал началом возрождения России, сплоченности народов, возрождения великой страны. Объединившись, наши предки сумели создать народное ополчение, изгнать иностранцев и предателей, преодолеть смуту, отстоять государственный суверенитет, культуру и стать одной из самых великих и могущественных держав мира", - отметил Балицкий.Его коллега из Херсонской области — Владимир Сальдо — пожелал соотечественникам мира, благополучия и удачи во всём."В эти непростые для нас, херсонцев, времена Россия на самом деле показала единение народа и власти, общества и армии. Херсонцев во всех регионах нашей необъятной страны встречают как родных, предоставляют всю необходимую помощь и поддержку, а херсонскую землю защищают воины со всей России. Хочу поздравить всех вас, мои дорогие соотечественники, с этим знаменательным днем! В часы испытаний мы всегда были вместе, и это всегда помогало нам отражать врагов и одерживать победы. И как народное ополчение Минина и Пожарского 410 лет назад освободило Московский Кремль, так же будет освобождена Херсонщина. Вы сможете вернуться на малую родину или остаться жить на новых местах - выбор будет только за вами, Россия лишь представляет вам новые возможности", - подчеркнул Сальдо.Президент России Владимир Путин поздравил позже всех россиян с праздником."Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны", - заявил он.До этого он возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Заявил он после возложения цветов, беседуя с волонтёрами. В ходе общения он, среди прочего, призвал жителей Херсона покинуть город."Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - подчеркнул президент России.Он также отметил действия волонтёров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.Спустя несколько часов после заявления российского президента власти региона ввели в Херсоне круглосуточный комендантский час."В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа - круглосуточно. Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - заявил замглавы губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.Общаясь с волонтёрами Путин также высказался и о жителях Донбасса. Он заявил, что жители региона с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды."Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - сказал Путин.Он подчеркнул, что на территории новых регионов РФ необходимо восстанавливать жилье, социнфраструктуру и музеи."Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин.Президент России также рассказал о том, как в Кремле обсуждают восстановление Донбасса, в частности — Мариуполя."Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - рассказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства.Он указал на то, что Мариуполь - "известный очень, древний, можно сказать, русский город"."Пётр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина II обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.Путин также рассказал о разнице между прибывающими в Россию и в Европу украинцами."Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", - отметил президент России.По его словам, власти России уже работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур."Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - отметил он.Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи". По словам президента России, сейчас власти РФ принимают решения, которые позволяют беженцам принимать документы в упрощённом режиме.

https://ukraina.ru/20221104/1040509588.html

https://ukraina.ru/20221104/1040504473.html

https://ukraina.ru/20221104/1040501637.html

https://ukraina.ru/20221103/1040498396.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники