Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине - 04.11.2022 Украина.ру
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Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине
Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине - 04.11.2022 Украина.ру
Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине
В Запорожской и Херсонской областях впервые отметили День народного единства. В ДНР и ЛНР впервые отметили День народного единства в составе России
2022-11-04T18:50
2022-11-04T18:50
эксклюзив
хроники
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С утра врио глав новых регионов России поздравили своих земляков с этим знаменательным днём."Мы отмечаем этот праздник не первый год, и он имеет для нас особое значение. По сути, народное объединение спасло Донбасс. Русские люди сплотились, чтобы защитить свои исторические рубежи, отстоять правду. Напомню, что известная фраза: "Только русские позволяют себе такую роскошь – воевать из чувства сострадания, потому как своих не бросают" – сказана генералом Михаилом Скобелевым почти 150 лет назад. Эти качества: объединяться перед лицом врага, прийти на помощь, спасти ближнего – свойственны людям разных национальностей и вероисповеданий, которым дорога Россия и все русское", - заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он также отметил, что Донецкий край стал символом сплочённости многонациональной России, а жители всех регионов РФ не только участвуют в освободительной операции – они помогают восстанавливать республики Донбасса, и в этом тоже проявляется единство.От всей души желаю скорейшего воцарения победного мира, чтобы перейти к созидательному труду на благо любимой России!Его луганский коллега Леонид Пасечник также поздравил своих земляков."В этом празднике отражена мощь нашей многонациональной страны. Сплотившись мы уже воссоединились с Великой Родиной и это лишь малая часть на пути к полному разгрому украинского нацизма! Сегодня мы вместе сражаемся. Вместе восстанавливаем. Вместе идем вперёд! Эта сплоченность и согласие обязательно приведут нас к победе, восстановлению мирной жизни и процветанию общего дома – Российской Федерации!" - заявил Пасечник.Он подчеркнул, что в единстве — безграничная сила россиян.Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что День народного единства напоминает "о героизме и сплочённости народа великой страны"."4 ноября мы со всей страной впервые отмечаем один из главных государственных праздников – День народного единства. День, который стал началом возрождения России, сплоченности народов, возрождения великой страны. Объединившись, наши предки сумели создать народное ополчение, изгнать иностранцев и предателей, преодолеть смуту, отстоять государственный суверенитет, культуру и стать одной из самых великих и могущественных держав мира", - отметил Балицкий.Его коллега из Херсонской области — Владимир Сальдо — пожелал соотечественникам мира, благополучия и удачи во всём."В эти непростые для нас, херсонцев, времена Россия на самом деле показала единение народа и власти, общества и армии. Херсонцев во всех регионах нашей необъятной страны встречают как родных, предоставляют всю необходимую помощь и поддержку, а херсонскую землю защищают воины со всей России. Хочу поздравить всех вас, мои дорогие соотечественники, с этим знаменательным днем! В часы испытаний мы всегда были вместе, и это всегда помогало нам отражать врагов и одерживать победы. И как народное ополчение Минина и Пожарского 410 лет назад освободило Московский Кремль, так же будет освобождена Херсонщина. Вы сможете вернуться на малую родину или остаться жить на новых местах - выбор будет только за вами, Россия лишь представляет вам новые возможности", - подчеркнул Сальдо.Президент России Владимир Путин поздравил позже всех россиян с праздником."Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны", - заявил он.До этого он возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Заявил он после возложения цветов, беседуя с волонтёрами. В ходе общения он, среди прочего, призвал жителей Херсона покинуть город."Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - подчеркнул президент России.Он также отметил действия волонтёров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.Спустя несколько часов после заявления российского президента власти региона ввели в Херсоне круглосуточный комендантский час."В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа - круглосуточно. Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - заявил замглавы губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.Общаясь с волонтёрами Путин также высказался и о жителях Донбасса. Он заявил, что жители региона с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды."Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - сказал Путин.Он подчеркнул, что на территории новых регионов РФ необходимо восстанавливать жилье, социнфраструктуру и музеи."Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин.Президент России также рассказал о том, как в Кремле обсуждают восстановление Донбасса, в частности — Мариуполя."Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - рассказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства.Он указал на то, что Мариуполь - "известный очень, древний, можно сказать, русский город"."Пётр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина II обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.Путин также рассказал о разнице между прибывающими в Россию и в Европу украинцами."Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", - отметил президент России.По его словам, власти России уже работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур."Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - отметил он.Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи". По словам президента России, сейчас власти РФ принимают решения, которые позволяют беженцам принимать документы в упрощённом режиме.
https://ukraina.ru/20221104/1040509588.html
https://ukraina.ru/20221104/1040504473.html
https://ukraina.ru/20221104/1040501637.html
https://ukraina.ru/20221103/1040498396.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине

18:50 04.11.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПразднование Дня народного единства в регионах России
Празднование Дня народного единства в регионах России - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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Егор Леев
автор Украина.ру
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В Запорожской и Херсонской областях впервые отметили День народного единства. В ДНР и ЛНР впервые отметили День народного единства в составе России
С утра врио глав новых регионов России поздравили своих земляков с этим знаменательным днём.
"Мы отмечаем этот праздник не первый год, и он имеет для нас особое значение. По сути, народное объединение спасло Донбасс. Русские люди сплотились, чтобы защитить свои исторические рубежи, отстоять правду. Напомню, что известная фраза: "Только русские позволяют себе такую роскошь – воевать из чувства сострадания, потому как своих не бросают" – сказана генералом Михаилом Скобелевым почти 150 лет назад. Эти качества: объединяться перед лицом врага, прийти на помощь, спасти ближнего – свойственны людям разных национальностей и вероисповеданий, которым дорога Россия и все русское", - заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он также отметил, что Донецкий край стал символом сплочённости многонациональной России, а жители всех регионов РФ не только участвуют в освободительной операции – они помогают восстанавливать республики Донбасса, и в этом тоже проявляется единство.

От всей души желаю скорейшего воцарения победного мира, чтобы перейти к созидательному труду на благо любимой России!
Президент РФ В.Путин принял участие в праздновании Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
16:18
Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноябряПрезидент России Владимир Путин призвал эвакуировать жителей Херсона и высказался о жителях Донбасса и о беженцах с Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины намекнуло на угрозу Курской АЭС
Его луганский коллега Леонид Пасечник также поздравил своих земляков.
"В этом празднике отражена мощь нашей многонациональной страны. Сплотившись мы уже воссоединились с Великой Родиной и это лишь малая часть на пути к полному разгрому украинского нацизма! Сегодня мы вместе сражаемся. Вместе восстанавливаем. Вместе идем вперёд! Эта сплоченность и согласие обязательно приведут нас к победе, восстановлению мирной жизни и процветанию общего дома – Российской Федерации!" - заявил Пасечник.
Он подчеркнул, что в единстве — безграничная сила россиян.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что День народного единства напоминает "о героизме и сплочённости народа великой страны".
"4 ноября мы со всей страной впервые отмечаем один из главных государственных праздников – День народного единства. День, который стал началом возрождения России, сплоченности народов, возрождения великой страны. Объединившись, наши предки сумели создать народное ополчение, изгнать иностранцев и предателей, преодолеть смуту, отстоять государственный суверенитет, культуру и стать одной из самых великих и могущественных держав мира", - отметил Балицкий.
Его коллега из Херсонской области — Владимир Сальдо — пожелал соотечественникам мира, благополучия и удачи во всём.
"В эти непростые для нас, херсонцев, времена Россия на самом деле показала единение народа и власти, общества и армии. Херсонцев во всех регионах нашей необъятной страны встречают как родных, предоставляют всю необходимую помощь и поддержку, а херсонскую землю защищают воины со всей России. Хочу поздравить всех вас, мои дорогие соотечественники, с этим знаменательным днем! В часы испытаний мы всегда были вместе, и это всегда помогало нам отражать врагов и одерживать победы. И как народное ополчение Минина и Пожарского 410 лет назад освободило Московский Кремль, так же будет освобождена Херсонщина. Вы сможете вернуться на малую родину или остаться жить на новых местах - выбор будет только за вами, Россия лишь представляет вам новые возможности", - подчеркнул Сальдо.
генератор - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
12:08
Генераторы для населения, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 4 ноябряВерховная Рада Украины планирует отменить НДС на генераторы. Украинские военные ожесточённо обстреливают приграничные регионы России
Президент России Владимир Путин поздравил позже всех россиян с праздником.
"Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны", - заявил он.
До этого он возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Заявил он после возложения цветов, беседуя с волонтёрами. В ходе общения он, среди прочего, призвал жителей Херсона покинуть город.
"Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - подчеркнул президент России.
Он также отметил действия волонтёров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.
Спустя несколько часов после заявления российского президента власти региона ввели в Херсоне круглосуточный комендантский час.
"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа - круглосуточно. Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - заявил замглавы губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Общаясь с волонтёрами Путин также высказался и о жителях Донбасса. Он заявил, что жители региона с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды.
Возвращение из плена российских военных
09:53
"Убьём их всех", возвращение из плена. Главное на Украине на утро 4 ноябряМинобороны России опубликовало видео с вернувшимися из плена военнослужащими. Главком ВСУ Валерий Залужный пригрозил российским солдатам смертью
"Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что на территории новых регионов РФ необходимо восстанавливать жилье, социнфраструктуру и музеи.
"Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин.
Президент России также рассказал о том, как в Кремле обсуждают восстановление Донбасса, в частности — Мариуполя.
"Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - рассказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 18:35
Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на УкраинеВласти Крыма ответили президенту Украину Владимиру Зеленскому, заявившему о желании посетить Крым. В Херсоне с некоторых зданий пропали флаги России, что встревожило общественность
Он указал на то, что Мариуполь - "известный очень, древний, можно сказать, русский город".
"Пётр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина II обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.
Путин также рассказал о разнице между прибывающими в Россию и в Европу украинцами.
"Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", - отметил президент России.
По его словам, власти России уже работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур.
"Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - отметил он.
Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи". По словам президента России, сейчас власти РФ принимают решения, которые позволяют беженцам принимать документы в упрощённом режиме.
 
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Заголовок открываемого материала
18:50Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине
18:10Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
17:36Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно
17:13В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
16:51В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
16:26Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
16:18Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября
16:12"Президент, который не знает, где он": Трамп резко высказался о Джо Байдене
15:49Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе
15:24"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
15:19Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет
15:02"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина
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