https://ukraina.ru/20221104/1040512088.html

Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса

Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса - 04.11.2022 Украина.ру

Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса

Зеленский создал рабочую группу для подготовки предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса

2022-11-04T18:10

2022-11-04T18:10

2022-11-04T18:10

новости

владимир зеленский

зерновая сделка

зерно

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турция

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стамбул

киев

украина

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Такое решение он принял спустя три месяца после того, как при участии ООН была заключена "зерновая сделка" между Киевом, Москвой и Стамбулом. Только сейчас Украина приступает к работе по оказанию помощи странам, которые страдают от острого продовольственного кризиса.Возглавил рабочую группу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.В соответствии с документом, рабочая группа подготовит и внесет предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса.В чём суть сделки? Суть сделки сводилась к тому, что Москва разрешает вывоз зерновых и масличных культур из трёх украинских портов Черноморского бассейна (Одесса, Ильичевск и Южный) по специальному морскому коридору. Суда досматривались смешанными группами инспекторов из числа военнослужащих Турции и России, а также представителей ООН для предотвращения ввоза оружия и боеприпасов. В ответ Запад в лице США и ЕС обязались снять неформальные ограничения на экспорт зерна и удобрений из России, а Киев обещал содействовать запуску транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти —Одесса.Свою часть обязательств Россия выполнила и зерновые без проблем уходили на экспорт из трёх украинских портов. А вот обязательств перед Россией выполнены не были.Сколько зерна вывезли из УкраиныС августа по октябрь из разблокированных портов Украины вывезено 9,9 млн тонн зерновых и масличных культур. Голодающим странам, где от недоедания страдает более 10% населения, досталось только 1,18 млн тонн (13%) злаков, в том числе 25% пшеницы. В частности, в беднейшие страны Африки пошло 11 судов с 0,36 млн тонн зерна (4%). 66% поставок зерна в рамках сделки пришлись на страны Запада и НАТО.Топ-10 покупателей продовольствия в рамках "зерновой сделки" выглядит достаточно незамысловато и примерно повторяет географию зернового экспорта из Украины за предыдущие годы.На первом месте в совокупном рейтинге страны ЕС, далее Турция (не зря же она лоббирует сохранение сделки) и Китай. На топ-10 покупателей пришлось 7,073 млн тонн зерновых и масличных из 9,9 млн отгруженных тонн.

https://ukraina.ru/20221104/1040465828.html

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новости, владимир зеленский, зерновая сделка, зерно, россия, турция, москва, стамбул, киев, украина