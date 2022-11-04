Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса - 04.11.2022 Украина.ру
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Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса - 04.11.2022 Украина.ру
Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
Зеленский создал рабочую группу для подготовки предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса
2022-11-04T18:10
2022-11-04T18:10
новости
владимир зеленский
зерновая сделка
зерно
россия
турция
москва
стамбул
киев
украина
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Такое решение он принял спустя три месяца после того, как при участии ООН была заключена "зерновая сделка" между Киевом, Москвой и Стамбулом. Только сейчас Украина приступает к работе по оказанию помощи странам, которые страдают от острого продовольственного кризиса.Возглавил рабочую группу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.В соответствии с документом, рабочая группа подготовит и внесет предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса.В чём суть сделки? Суть сделки сводилась к тому, что Москва разрешает вывоз зерновых и масличных культур из трёх украинских портов Черноморского бассейна (Одесса, Ильичевск и Южный) по специальному морскому коридору. Суда досматривались смешанными группами инспекторов из числа военнослужащих Турции и России, а также представителей ООН для предотвращения ввоза оружия и боеприпасов. В ответ Запад в лице США и ЕС обязались снять неформальные ограничения на экспорт зерна и удобрений из России, а Киев обещал содействовать запуску транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти —Одесса.Свою часть обязательств Россия выполнила и зерновые без проблем уходили на экспорт из трёх украинских портов. А вот обязательств перед Россией выполнены не были.Сколько зерна вывезли из УкраиныС августа по октябрь из разблокированных портов Украины вывезено 9,9 млн тонн зерновых и масличных культур. Голодающим странам, где от недоедания страдает более 10% населения, досталось только 1,18 млн тонн (13%) злаков, в том числе 25% пшеницы. В частности, в беднейшие страны Африки пошло 11 судов с 0,36 млн тонн зерна (4%). 66% поставок зерна в рамках сделки пришлись на страны Запада и НАТО.Топ-10 покупателей продовольствия в рамках "зерновой сделки" выглядит достаточно незамысловато и примерно повторяет географию зернового экспорта из Украины за предыдущие годы.На первом месте в совокупном рейтинге страны ЕС, далее Турция (не зря же она лоббирует сохранение сделки) и Китай. На топ-10 покупателей пришлось 7,073 млн тонн зерновых и масличных из 9,9 млн отгруженных тонн.
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новости, владимир зеленский, зерновая сделка, зерно, россия, турция, москва, стамбул, киев, украина
Новости, Владимир Зеленский, зерновая сделка, зерно, Россия, Турция, Москва, Стамбул, Киев, Украина

Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса

18:10 04.11.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Зеленский создал рабочую группу для подготовки предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса
Такое решение он принял спустя три месяца после того, как при участии ООН была заключена "зерновая сделка" между Киевом, Москвой и Стамбулом.
Только сейчас Украина приступает к работе по оказанию помощи странам, которые страдают от острого продовольственного кризиса.
Возглавил рабочую группу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В соответствии с документом, рабочая группа подготовит и внесет предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса.

В чём суть сделки?

Суть сделки сводилась к тому, что Москва разрешает вывоз зерновых и масличных культур из трёх украинских портов Черноморского бассейна (Одесса, Ильичевск и Южный) по специальному морскому коридору. Суда досматривались смешанными группами инспекторов из числа военнослужащих Турции и России, а также представителей ООН для предотвращения ввоза оружия и боеприпасов.
В ответ Запад в лице США и ЕС обязались снять неформальные ограничения на экспорт зерна и удобрений из России, а Киев обещал содействовать запуску транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти —Одесса.
Свою часть обязательств Россия выполнила и зерновые без проблем уходили на экспорт из трёх украинских портов. А вот обязательств перед Россией выполнены не были.

Сколько зерна вывезли из Украины

С августа по октябрь из разблокированных портов Украины вывезено 9,9 млн тонн зерновых и масличных культур.
Голодающим странам, где от недоедания страдает более 10% населения, досталось только 1,18 млн тонн (13%) злаков, в том числе 25% пшеницы. В частности, в беднейшие страны Африки пошло 11 судов с 0,36 млн тонн зерна (4%). 66% поставок зерна в рамках сделки пришлись на страны Запада и НАТО.
Топ-10 покупателей продовольствия в рамках "зерновой сделки" выглядит достаточно незамысловато и примерно повторяет географию зернового экспорта из Украины за предыдущие годы.
На первом месте в совокупном рейтинге страны ЕС, далее Турция (не зря же она лоббирует сохранение сделки) и Китай. На топ-10 покупателей пришлось 7,073 млн тонн зерновых и масличных из 9,9 млн отгруженных тонн.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
06:15
Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделкиРоссия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнером Турцией. Что Анкара предложит взамен, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
 
НовостиВладимир Зеленскийзерновая сделказерноРоссияТурцияМоскваСтамбулКиевУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
18:10Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
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