https://ukraina.ru/20221104/1040510997.html

Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно

Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно - 04.11.2022 Украина.ру

Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно

Президент России заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно, ситуация стала смертоносной для России

2022-11-04T17:36

2022-11-04T17:36

2022-11-04T17:36

новости

владимир путин

день народного единства

украинские неонацисты

столкновения

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Выступая на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, Владимир Путин заявил, что столкновение РФ с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Он отметил, что если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия со стороны РФ, все было бы тоже самое, только с худших для российских военных позиций. Российский лидер согласился с высказыванием историка и литератора Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошедшего, отметив, что нынешняя Украина прошла многолетний путь прямого вмешательства Запада в ее внутренние дела.В День народного единства Путин осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах эпох", которая открылась в столичном Манеже.

https://ukraina.ru/20221104/1040480953.html

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2022

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новости, владимир путин, день народного единства, украинские неонацисты, столкновения