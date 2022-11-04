Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно - 04.11.2022 Украина.ру
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Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно
Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно - 04.11.2022 Украина.ру
Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно
Президент России заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно, ситуация стала смертоносной для России
2022-11-04T17:36
2022-11-04T17:36
новости
владимир путин
день народного единства
украинские неонацисты
столкновения
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Выступая на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, Владимир Путин заявил, что столкновение РФ с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Он отметил, что если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия со стороны РФ, все было бы тоже самое, только с худших для российских военных позиций. Российский лидер согласился с высказыванием историка и литератора Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошедшего, отметив, что нынешняя Украина прошла многолетний путь прямого вмешательства Запада в ее внутренние дела.В День народного единства Путин осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах эпох", которая открылась в столичном Манеже.
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новости, владимир путин, день народного единства, украинские неонацисты, столкновения
Новости, Владимир Путин, День народного единства, украинские неонацисты, столкновения

Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно

17:36 04.11.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин принял участие в праздновании Дня народного единства
Президент РФ В.Путин принял участие в праздновании Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно, ситуация стала смертоносной для России
Выступая на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, Владимир Путин заявил, что столкновение РФ с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно.
Он отметил, что если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия со стороны РФ, все было бы тоже самое, только с худших для российских военных позиций.
Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
Президент России
Российский лидер согласился с высказыванием историка и литератора Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошедшего, отметив, что нынешняя Украина прошла многолетний путь прямого вмешательства Запада в ее внутренние дела.
В День народного единства Путин осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах эпох", которая открылась в столичном Манеже.
Празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
13:24
Актуальная социология о Дне народного единства
 
НовостиВладимир ПутинДень народного единстваукраинские неонацистыстолкновения
 
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Заголовок открываемого материала
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17:36Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно
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