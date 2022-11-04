https://ukraina.ru/20221104/1040510431.html
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ - 04.11.2022 Украина.ру
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов предложил ограничить количество тяжелой техники, дислоцированной вблизи границ между странами-участницами СНГ, передает РИА Новости
2022-11-04T17:13
2022-11-04T17:13
2022-11-04T17:13
новости
киргизия
снг
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техника
военная техника
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Ранее Иманкулов принял участие в юбилейной десятой встрече секретарей советов безопасности государств-членов СНГ в Москве, где "коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше, они мутируют, становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными".По его словам, для этого важна общая комплексная работа всех стран Содружества и мирового сообщества "по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества, а также поиску компромиссов в интересах стабильности и сохранения мира на пути к развитию".Было предложено в формате СНГ наращивать обмен оперативной информацией между компетентными структурами, а также для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных Сил, дислоцируемых в приграничных районах и ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (если это не касается внешних границ Содружества).
https://ukraina.ru/20220414/1033763911.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киргизия, снг, границы, техника, военная техника
Новости, Киргизия, СНГ, границы, техника, военная техника
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов предложил ограничить количество тяжелой техники, дислоцированной вблизи границ между странами-участницами СНГ, передает РИА Новости
Ранее Иманкулов принял участие в юбилейной десятой встрече секретарей советов безопасности государств-членов СНГ в Москве, где "коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше, они мутируют, становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными".
Любое государство может одномоментно оказаться мишенью или инструментом геополитической игры, получив удары с самых разных направлений. Отдельно взятая страна не в состоянии самостоятельно справиться со всем комплексом угроз. Международная безопасность не должна зависеть от чьих-то агрессивных амбиций. Требуется эффективный отпор всяким попыткам дестабилизации.
Марат Иманкулов
Секретарь Совбеза Киргизии
По его словам, для этого важна общая комплексная работа всех стран Содружества и мирового сообщества "по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества, а также поиску компромиссов в интересах стабильности и сохранения мира на пути к развитию".
Было предложено в формате СНГ наращивать обмен оперативной информацией между компетентными структурами, а также для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных Сил, дислоцируемых в приграничных районах и ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (если это не касается внешних границ Содружества).