В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ - 04.11.2022 Украина.ру
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В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ - 04.11.2022 Украина.ру
В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов предложил ограничить количество тяжелой техники, дислоцированной вблизи границ между странами-участницами СНГ, передает РИА Новости
2022-11-04T17:13
2022-11-04T17:13
новости
киргизия
снг
границы
техника
военная техника
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Ранее Иманкулов принял участие в юбилейной десятой встрече секретарей советов безопасности государств-членов СНГ в Москве, где "коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше, они мутируют, становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными".По его словам, для этого важна общая комплексная работа всех стран Содружества и мирового сообщества "по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества, а также поиску компромиссов в интересах стабильности и сохранения мира на пути к развитию".Было предложено в формате СНГ наращивать обмен оперативной информацией между компетентными структурами, а также для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных Сил, дислоцируемых в приграничных районах и ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (если это не касается внешних границ Содружества).
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новости, киргизия, снг, границы, техника, военная техника
Новости, Киргизия, СНГ, границы, техника, военная техника

В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ

17:13 04.11.2022
 
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Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов предложил ограничить количество тяжелой техники, дислоцированной вблизи границ между странами-участницами СНГ, передает РИА Новости
Ранее Иманкулов принял участие в юбилейной десятой встрече секретарей советов безопасности государств-членов СНГ в Москве, где "коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше, они мутируют, становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными".
Любое государство может одномоментно оказаться мишенью или инструментом геополитической игры, получив удары с самых разных направлений. Отдельно взятая страна не в состоянии самостоятельно справиться со всем комплексом угроз. Международная безопасность не должна зависеть от чьих-то агрессивных амбиций. Требуется эффективный отпор всяким попыткам дестабилизации.
Марат Иманкулов
Секретарь Совбеза Киргизии
По его словам, для этого важна общая комплексная работа всех стран Содружества и мирового сообщества "по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества, а также поиску компромиссов в интересах стабильности и сохранения мира на пути к развитию".
Было предложено в формате СНГ наращивать обмен оперативной информацией между компетентными структурами, а также для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных Сил, дислоцируемых в приграничных районах и ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (если это не касается внешних границ Содружества).
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