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В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ

В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ - 04.11.2022 Украина.ру

В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ

Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов предложил ограничить количество тяжелой техники, дислоцированной вблизи границ между странами-участницами СНГ, передает РИА Новости

2022-11-04T17:13

2022-11-04T17:13

2022-11-04T17:13

новости

киргизия

снг

границы

техника

военная техника

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Ранее Иманкулов принял участие в юбилейной десятой встрече секретарей советов безопасности государств-членов СНГ в Москве, где "коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше, они мутируют, становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными".По его словам, для этого важна общая комплексная работа всех стран Содружества и мирового сообщества "по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества, а также поиску компромиссов в интересах стабильности и сохранения мира на пути к развитию".Было предложено в формате СНГ наращивать обмен оперативной информацией между компетентными структурами, а также для укрепления взаимного доверия и повышения ответственности за обеспечение стабильности информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений Вооруженных Сил, дислоцируемых в приграничных районах и ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (если это не касается внешних границ Содружества).

https://ukraina.ru/20220414/1033763911.html

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новости, киргизия, снг, границы, техника, военная техника