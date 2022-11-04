Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин принял участие в праздновании Дня народного единства
Президент России Владимир Путин призвал эвакуировать жителей Херсона и высказался о жителях Донбасса и о беженцах с Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины намекнуло на угрозу Курской АЭС
Призыв к эвакуации жителей Херсона Владимир Путин произнёс после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
"Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - подчеркнул президент России.
Он также отметил действия волонтёров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.
Ранее руководство Херсонской области призвало жителей покинуть её правобережную часть, в том числе и город Херсон, также прибрежную зону левобережной части — 15-километровую зону от Каховки до Голой Пристани.
"Есть сведения, что возможен массированный ракетный удар (украинских вооружённых формирований) по Каховской плотине, а если она рухнет, то левый берег будет затоплен, что принесёт значительные проблемы как жителям, так и коммунальным службам", - сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо 1 ноября.
Путин также высказался и о жителях Донбасса. Он заявил, что жители региона с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды.
"Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что на территории новых регионов РФ необходимо восстанавливать жилье, социнфраструктуру и музеи.
"Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин.
Он также рассказал о том, как в Кремле обсуждают восстановление Донбасса, в частности — Мариуполя.
"Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - рассказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства.
Он указал на то, что Мариуполь - "известный очень, древний, можно сказать, русский город".
"Пётр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина II обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.
Путин также рассказал о разнице между прибывающими в Россию и в Европу украинцами.
"Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", - отметил президент России.
По его словам, власти России уже работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур.
"Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - отметил он.
Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи". По словам президента России, сейчас власти РФ принимают решения, которые позволяют беженцам принимать документы в упрощённом режиме.
Угроза Курской АЭС
Главное управление разведки Минобороны Украины обвинило Россию в том, что та якобы хранит оружие на Курской АЭС.
"Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет. В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители ВС РФ завозили ракеты к комплексам С-300. Также в конце октября замечено прибытие к этим ангарам нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом", - заявило ГУР МОУ.
При этом смысл везти в РФ грузовики с иранискими номерами украинское диверсионное ведомство не прояснило.
Примечательно, что, как сообщалось, именно ГУР МОУ стоит за терактом на Крымском мосту, убийством Дарьи Дугиной под Москвой. Также это ведомство было активно задействовано в подготовке нападения ВСУ на Севастополь.
Вчера, 16:00Оружие из Болгарии, Рабинович и мандат, отставка Чернышова. Главное на Украине на 16:00 3 ноябряДва парламентских комитета Болгарии одобрили два предложения предоставлять Украине военно-техническую помощь. Вадима Рабиновича лишили мандата народного депутата. Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова отправили в отставку
При этом ранее Курскую АЭС уже пытались атаковать, о чём около месяца тому назад сообщал в том числе и президент России Владимир Путин.
"Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", - заявил Путин.
По его словам, в результате третьего теракта на Курской АЭС были повреждены три высоковольтные линии. Ущерб ликвидировали, серьёзных последствий не допустили.
Также по словам Путина, украинские спецслужбы совершили теракты в отношении объектов энергетики и газотранспортной инфраструктуры, включая попытку подрыва "Турецкого потока".
Таким образом, новое информация ГУР и призыв этого диверсионного ведомства к МАГАТЭ провести инспекцию станции может на самом деле быть на самом деле о декларацией о намерении совершить теракт или ударить по Курской АЭС.