https://ukraina.ru/20221104/1040509588.html

Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября

Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября - 04.11.2022 Украина.ру

Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября

Президент России Владимир Путин призвал эвакуировать жителей Херсона и высказался о жителях Донбасса и о беженцах с Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины намекнуло на угрозу Курской АЭС

2022-11-04T16:18

2022-11-04T16:18

2022-11-04T16:18

хроники

эксклюзив

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Призыв к эвакуации жителей Херсона Владимир Путин произнёс после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому."Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - подчеркнул президент России.Он также отметил действия волонтёров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.Ранее руководство Херсонской области призвало жителей покинуть её правобережную часть, в том числе и город Херсон, также прибрежную зону левобережной части — 15-километровую зону от Каховки до Голой Пристани."Есть сведения, что возможен массированный ракетный удар (украинских вооружённых формирований) по Каховской плотине, а если она рухнет, то левый берег будет затоплен, что принесёт значительные проблемы как жителям, так и коммунальным службам", - сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо 1 ноября.Путин также высказался и о жителях Донбасса. Он заявил, что жители региона с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция выверенная, правильная и основана на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды."Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - сказал Путин.Он подчеркнул, что на территории новых регионов РФ необходимо восстанавливать жилье, социнфраструктуру и музеи."Мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей абсолютно, идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин.Он также рассказал о том, как в Кремле обсуждают восстановление Донбасса, в частности — Мариуполя."Мы вчера поздно вечером с коллегами — это уже было часов двенадцать, к полуночи — обсуждали вопросы восстановления как раз этих территорий, Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там и жильё нужно восстанавливать, и сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи", - рассказал Путин в ходе общения с волонтёрами в День народного единства.Он указал на то, что Мариуполь - "известный очень, древний, можно сказать, русский город"."Пётр I там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, потом и Суворов там совершал свои степные походы, и Екатерина II обстраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать", - добавил российский президент.Путин также рассказал о разнице между прибывающими в Россию и в Европу украинцами."Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", - отметил президент России.По его словам, власти России уже работают над тем, чтобы не было злоупотреблений при восстановлении документов беженцев с Украины, принимаются решения по упрощению процедур."Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях", - отметил он.Путин подчеркнул, что "без всякого сомнения, нужно помогать людям, которые нуждаются в этой помощи". По словам президента России, сейчас власти РФ принимают решения, которые позволяют беженцам принимать документы в упрощённом режиме.Угроза Курской АЭСГлавное управление разведки Минобороны Украины обвинило Россию в том, что та якобы хранит оружие на Курской АЭС."Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет. В течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области представители ВС РФ завозили ракеты к комплексам С-300. Также в конце октября замечено прибытие к этим ангарам нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом", - заявило ГУР МОУ.При этом смысл везти в РФ грузовики с иранискими номерами украинское диверсионное ведомство не прояснило.Примечательно, что, как сообщалось, именно ГУР МОУ стоит за терактом на Крымском мосту, убийством Дарьи Дугиной под Москвой. Также это ведомство было активно задействовано в подготовке нападения ВСУ на Севастополь.При этом ранее Курскую АЭС уже пытались атаковать, о чём около месяца тому назад сообщал в том числе и президент России Владимир Путин."Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", - заявил Путин.По его словам, в результате третьего теракта на Курской АЭС были повреждены три высоковольтные линии. Ущерб ликвидировали, серьёзных последствий не допустили.Также по словам Путина, украинские спецслужбы совершили теракты в отношении объектов энергетики и газотранспортной инфраструктуры, включая попытку подрыва "Турецкого потока".Таким образом, новое информация ГУР и призыв этого диверсионного ведомства к МАГАТЭ провести инспекцию станции может на самом деле быть на самом деле о декларацией о намерении совершить теракт или ударить по Курской АЭС.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив