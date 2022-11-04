https://ukraina.ru/20221104/1040507255.html

Бюджет Украины на 2023 год. Его странности и "очень глупые вопросы" без ответа

Бюджет Украины на 2023 год. Его странности и "очень глупые вопросы" без ответа - 04.11.2022 Украина.ру

Бюджет Украины на 2023 год. Его странности и "очень глупые вопросы" без ответа

Украина.ру, 04.11.2022

2022-11-04T14:48

2022-11-04T14:48

2022-11-04T14:48

эксклюзив

украина

бюджет

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Верховная Рада совершила подвиг – 3 ноября она приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2023 год. "За" проголосовало 285 депутатов, 35 воздержались. Ни одного голоса против не было. Первый зампред Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") радостно заявил, что это рекорд по своевременности принятия бюджета (даже не знаем, как своевременность может быть рекордной).Доходная часть бюджета на 51% формируется из собственных поступлений, на 3% – из внутренних заимствований, и на 46% – из "помощи" союзников и международных финансовых организаций.43% расходной части бюджета составляют траты на оборону и государственную безопасность. Другие расходы: 17% – социальные программы; 12% – обслуживание внешнего долга; 7% – медицина, 6% – образование; 2% – восстановление страны.Предполагается, что ВВП вырастет в следующем году на 3,2% (падение ВВП в 2022 году оценивается в 32%), инфляция составит 28% (в текущем году – 29%), курс доллара – 42,2 (32,3).Некоторые общие выводы относительно бюджета выглядят так.1. Когда говорят о странах, критически зависящих от внешних заимствований, обычно говорят, что бюджет у них формируется МВФ. Это не так – МВФ определяет контрольные цифры и ограничивает набор инструментов, которыми может пользоваться правительство. Например, в 90-х украинское правительство де-факто закладывало в бюджет задержки по выплате зарплат и пенсий, МВФ это заметил и порекомендовал больше так не делать. Так делать перестали.В данном случае схема примерно такая же – правительство Украины подготовило проект в соответствии с требованиями МВФ и пожеланиями стран, которые в действительности финансируют войну. Получилось то, что получилось. Как сказал всё тот же Железняк: "надеемся, что международные партнёры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов" (примерно 51%).2. Нам почему-то кажется, что бюджет специально формировался так, чтобы "собственные поступления" составили 51% доходной части бюджета. Хоть какие-то, но оправдание существование украинского государства.Кстати, цифры в инфографике Кабмина и заявлении Железняка что называется "не бьются" – дефицит бюджета составляет 51%, но внешние заимствования – всего 46%. Так что в конечном итоге Украина всё же окажется живущей за счёт Запада.3. Нам кажется, есть некоторая корреляция между 43% расходов на войну и 46% иностранных средств в доходной части бюджета. Можно даже предположить, что разница между ними – это как раз и есть вклад Украины в свою безопасность. Т.е., что-то около 3%. На фоне рекордных 5,9% в предыдущие годы. И в будущем Украине это будет поставлено на вид, в случае переговоров по членству в НАТО – расходы на оборону слишком маленькие…Другое дело, что расходы на оборону включают не только государственный бюджет, но и частную помощь. Вот, например, собирает Сергей Притула деньги на беспилотники или бронетранспортёры. Потом так раз – беспилотники достаются ВСУ бесплатно, а БТР – в пять раз дешевле. Деньги куда-то исчезают – то ли тупо воруются, то ли таким образом отмываются внешнее финансирование (надо же как-то оправдывать поступление на счета Притулы огромных сумм в криптовалюте?), а скорее всего – то и другое одновременно. Понятно, что волонтёрские средства в бюджете не фигурируют – тогда расходы на оборону были бы больше, а поступления бюджета остались бы теми же.4. Рост ВВП в следующем году? Смелая концепция... Впрочем, легко достигается манипуляциями долей иностранной помощи.Вообще же нам в принципе не очень понятно, как можно планировать доходы и расходы государства, не зная, когда закончится война и какой будет территория Украины по её завершении… Причём любая абсолютно подвижка линии фронта приведёт к росту государственных расходов, при отсутствии роста доходов.5. Обычно голосование против проекта бюджета – маркер наличия в стране оппозиции. И даже в воюющей стране у оппозиции должны возникать вопросы относительно параметров расходов на ту же оборону. Но – не возникает.Это, впрочем, не означает, что парламентские выборы, предполагающиеся в октябре 2023 года, пройдут без борьбы. Зря что ли Притула денежки собирает, а Ляшко на фронт отправляется?Кстати, а расходы на выборы в проект заложены? Мы просто так поинтересовались…6. И совсем уже глупый вопрос. А Украина-то в следующем году будет? И какая?

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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эксклюзив, украина, бюджет