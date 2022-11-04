Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам - 04.11.2022 Украина.ру
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Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам
Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам - 04.11.2022 Украина.ру
Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он договорился с российским лидером бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны
2022-11-04T14:29
2022-11-04T14:31
новости
украина
эрдоган
владимир путин
турция
зерно
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По его словам, договоренность была достигнута во время переговоров, на которых турецкий лидер согласился с Владимиром Путиным, что, в частности, Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Эрдоган пообещал своему российскому коллеге поднять этот вопрос на саммите G20.Москва ранее возобновила участие в зерновой сделке России, Турции, Украины и ООН. Украина дала Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что ее продлили. Кроме того, Песков сказал, что в Кремле высоко оценивают работу, проведенную Анкарой и лично президентом Турции Эрдоганом по возобновлению сделки.
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новости, украина, эрдоган, владимир путин, турция, зерно
Новости, Украина, Эрдоган, Владимир Путин, Турция, зерно

Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам

14:29 04.11.2022 (обновлено: 14:31 04.11.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он договорился с российским лидером бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны
По его словам, договоренность была достигнута во время переговоров, на которых турецкий лидер согласился с Владимиром Путиным, что, в частности, Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Эрдоган пообещал своему российскому коллеге поднять этот вопрос на саммите G20.
Москва ранее возобновила участие в зерновой сделке России, Турции, Украины и ООН.
Украина дала Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что ее продлили.
Кроме того, Песков сказал, что в Кремле высоко оценивают работу, проведенную Анкарой и лично президентом Турции Эрдоганом по возобновлению сделки.
Алексей Зубец
04:45
Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделкеСмысл зерновой сделки состоял в том, что у нее есть заинтересованные стороны. В их числе – Анкара, которая является стратегическим партнером России, и этот факт учли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
 
НовостиУкраинаЭрдоганВладимир ПутинТурциязерно
 
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