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Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам

Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам - 04.11.2022 Украина.ру

Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он договорился с российским лидером бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны

2022-11-04T14:29

2022-11-04T14:29

2022-11-04T14:31

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По его словам, договоренность была достигнута во время переговоров, на которых турецкий лидер согласился с Владимиром Путиным, что, в частности, Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Эрдоган пообещал своему российскому коллеге поднять этот вопрос на саммите G20.Москва ранее возобновила участие в зерновой сделке России, Турции, Украины и ООН. Украина дала Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что ее продлили. Кроме того, Песков сказал, что в Кремле высоко оценивают работу, проведенную Анкарой и лично президентом Турции Эрдоганом по возобновлению сделки.

https://ukraina.ru/20221104/1040465436.html

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новости, украина, эрдоган, владимир путин, турция, зерно