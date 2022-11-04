https://ukraina.ru/20221104/1040505728.html
"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США - 04.11.2022 Украина.ру
"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
Если республиканцы победят на промежуточных выборах, "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова)
2022-11-04T15:24
2022-11-04T15:24
2022-11-04T15:24
новости
украина
сша
конгресс сша
выборы
республиканцы
поддержка
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Ранее со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. Он заявил, что в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.
https://ukraina.ru/20221021/1040017918.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, конгресс сша, выборы, республиканцы, поддержка
Новости, Украина, США, Конгресс США, выборы, республиканцы, поддержка
"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
Если республиканцы победят на промежуточных выборах, "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова)
"Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее", — сказала она.
Ранее со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. Он заявил, что в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".
Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.