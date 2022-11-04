https://ukraina.ru/20221104/1040505728.html

"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США

"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США - 04.11.2022 Украина.ру

"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США

Если республиканцы победят на промежуточных выборах, "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова)

2022-11-04T15:24

2022-11-04T15:24

2022-11-04T15:24

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Ранее со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. Он заявил, что в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.

https://ukraina.ru/20221021/1040017918.html

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новости, украина, сша, конгресс сша, выборы, республиканцы, поддержка