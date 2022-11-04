"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США - 04.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221104/1040505728.html
"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США - 04.11.2022 Украина.ру
"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
Если республиканцы победят на промежуточных выборах, "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова)
2022-11-04T15:24
2022-11-04T15:24
новости
украина
сша
конгресс сша
выборы
республиканцы
поддержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg
Ранее со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. Он заявил, что в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.
https://ukraina.ru/20221021/1040017918.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b0d4048dc2220c35bae38e1c4a984e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, конгресс сша, выборы, республиканцы, поддержка
Новости, Украина, США, Конгресс США, выборы, республиканцы, поддержка

"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США

15:24 04.11.2022
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
Если республиканцы победят на промежуточных выборах, "Украине не достанется ни цента", заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова)
"Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее", — сказала она.
Ранее со схожими заявлениями выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. Он заявил, что в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября, конгресс может "перекрыть кран финансирования Украины".
Тейлор Грин известна как активная сторонница Дональда Трампа и теорий заговора. В прошлом году она отметилась предложением вынести президенту Джо Байдену импичмент за злоупотребление властью в пользу сына.
Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео
21 октября, 16:36
Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео
 
НовостиУкраинаСШАКонгресс СШАвыборыреспубликанцыподдержка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
16:18Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября
16:12"Президент, который не знает, где он": Трамп резко высказался о Джо Байдене
15:49Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе
15:24"Не достанется ни цента": Украина может лишиться финансовой поддержки после выборов в Конгресс США
15:19Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет
15:02"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина
14:48Бюджет Украины на 2023 год. Его странности и "очень глупые вопросы" без ответа
14:47СМИ: Пугачева получит от Израиля почти 57 тысяч шекелей
14:38Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар
14:31Александр Домрин: кто он
14:30Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами
14:29Россия и Турция договорились поставлять зерно бедным странам
13:54Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно
13:53Богдан Сташинский: убийца Бандеры и предатель. Который очень любил жену
13:46День в истории. 4 ноября: родился маршал, который не прятал своего сына от мобилизации
13:45Ода сапёрной лопатке. Инструмент защиты, нападения и даже пропаганды
13:31Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект
13:24Актуальная социология о Дне народного единства
13:07Буксующий "Нафтогаз" возглавил экс-глава Минрегиона Украины
Лента новостейМолния