https://ukraina.ru/20221104/1040505158.html

"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина

"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина - 04.11.2022 Украина.ру

"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина

Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.

2022-11-04T15:02

2022-11-04T15:02

2022-11-04T15:02

новости

владимир путин

владимир зеленский

встреча

переговоры

саммит

g20

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По мнению пользователей сети, Зеленскому просто "не хватает мужества", он совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней.В комментариях также предположили, что Зеленский боится личной встречи с Путиным, так как ему будет трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России. При этом украинскому лидеру посоветовали "еще немного повзрослеть"Пользователи также напомнили, что войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров и удивились, почему Зеленский до сиз пор этого не понимает.Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.

https://ukraina.ru/20221004/1039358714.html

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новости, владимир путин, владимир зеленский, встреча, переговоры, саммит, g20