"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина - 04.11.2022 Украина.ру
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"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина
"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина - 04.11.2022 Украина.ру
"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина
Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.
2022-11-04T15:02
2022-11-04T15:02
новости
владимир путин
владимир зеленский
встреча
переговоры
саммит
g20
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По мнению пользователей сети, Зеленскому просто "не хватает мужества", он совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней.В комментариях также предположили, что Зеленский боится личной встречи с Путиным, так как ему будет трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России. При этом украинскому лидеру посоветовали "еще немного повзрослеть"Пользователи также напомнили, что войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров и удивились, почему Зеленский до сиз пор этого не понимает.Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.
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новости, владимир путин, владимир зеленский, встреча, переговоры, саммит, g20
Новости, Владимир Путин, Владимир Зеленский, встреча, переговоры, саммит, G20

"Ему нужно повзрослеть": немцы в шоке от ультиматума Зеленского в отношении Путина

15:02 04.11.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.
По мнению пользователей сети, Зеленскому просто "не хватает мужества", он совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней.
В комментариях также предположили, что Зеленский боится личной встречи с Путиным, так как ему будет трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России. При этом украинскому лидеру посоветовали "еще немного повзрослеть"
"Становится смешно от ультиматумов Зеленского. Украина — страна-банкрот и вряд ли сможет войти в G20, в то время как Россия — одна из крупнейших экономик в мире. Кто тут должен диктовать условия?" — задался вопросом еще один читатель.
Пользователи также напомнили, что войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров и удивились, почему Зеленский до сиз пор этого не понимает.
Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.
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НовостиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийвстречапереговорысаммитG20
 
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