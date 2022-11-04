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Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект

Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект - 04.11.2022 Украина.ру

Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект

На Украине ведется подготовка законопроекта, который предусматривает обязательное обучение английскому языку публичных государственных служащих. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Украины Наталья Алюшина

2022-11-04T13:31

2022-11-04T13:31

2022-11-04T13:31

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украина

английский язык

обучение

чиновники

госслужащие

законопроект

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По ее словам, в документе будут указаны категории госслужащих, которых должны владеть английским. Эти новшества придадут украинской публичной службе эффективность и мобильность, добавила она.На сайте ведомства сообщается, что старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка уже объявлен. Проект реализовывается в партнерстве с одной из крупнейших международных образовательных компаний EF Language Learning Solutions. 200 госслужащих будут участвовать в пилотном проекте мультимедийной платформы бесплатно.По словам Алюшиной, овладение английским языком – стратегическая задача реформы публичной службы.Ранее первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что минкультуры Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка в стране, с разрешением употреблять его публично в определенных сферах общественной жизни.

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новости, украина, английский язык, обучение, чиновники, госслужащие, законопроект