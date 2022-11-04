https://ukraina.ru/20221104/1040504164.html
Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект
Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект - 04.11.2022 Украина.ру
Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект
На Украине ведется подготовка законопроекта, который предусматривает обязательное обучение английскому языку публичных государственных служащих. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Украины Наталья Алюшина
2022-11-04T13:31
2022-11-04T13:31
2022-11-04T13:31
новости
украина
английский язык
обучение
чиновники
госслужащие
законопроект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/76/1020957692_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_1236879b73340475ebe0929e88be39f7.jpg.webp
По ее словам, в документе будут указаны категории госслужащих, которых должны владеть английским. Эти новшества придадут украинской публичной службе эффективность и мобильность, добавила она.На сайте ведомства сообщается, что старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка уже объявлен. Проект реализовывается в партнерстве с одной из крупнейших международных образовательных компаний EF Language Learning Solutions. 200 госслужащих будут участвовать в пилотном проекте мультимедийной платформы бесплатно.По словам Алюшиной, овладение английским языком – стратегическая задача реформы публичной службы.Ранее первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что минкультуры Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка в стране, с разрешением употреблять его публично в определенных сферах общественной жизни.
https://ukraina.ru/20220812/1037608685.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/76/1020957692_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_478e42d2c494b4511623078fe9d72c04.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, английский язык, обучение, чиновники, госслужащие, законопроект
Новости, Украина, английский язык, обучение, чиновники, госслужащие, законопроект
Госслужащие на Украине должны будут учить английский язык - законопроект
На Украине ведется подготовка законопроекта, который предусматривает обязательное обучение английскому языку публичных государственных служащих. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Украины Наталья Алюшина
На законодательном уровне есть намерение обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка. НАГС принимает участие в подготовке соответствующего законопроекта.
Наталья Алюшина
глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины
По ее словам, в документе будут указаны категории госслужащих, которых должны владеть английским. Эти новшества придадут украинской публичной службе эффективность и мобильность, добавила она.
На сайте ведомства сообщается, что старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка уже объявлен. Проект реализовывается в партнерстве с одной из крупнейших международных образовательных компаний EF Language Learning Solutions. 200 госслужащих будут участвовать в пилотном проекте мультимедийной платформы бесплатно.
По словам Алюшиной, овладение английским языком – стратегическая задача реформы публичной службы.
Ранее первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что минкультуры Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка в стране, с разрешением употреблять его публично в определенных сферах общественной жизни.