https://ukraina.ru/20221104/1040502884.html

Американцы увидели фото Байдена и обеспокоились его здоровьем

Американцы увидели фото Байдена и обеспокоились его здоровьем - 04.11.2022 Украина.ру

Американцы увидели фото Байдена и обеспокоились его здоровьем

Американцы разглядели на руках президента США Джо Байдена следы от многочисленных уколов и заволновались за будущее своей страны

2022-11-04T11:33

2022-11-04T11:33

2022-11-04T11:33

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Читатели американского издания The Hill заметили на фото президента США, которое было сделано во время его выступления во Флориде, следу от уколов на руке."Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?" — спросил один из пользователей."Интересно, на чем именно он сидит?" — поинтересовался другой.При этом некоторые пользователи сети возмутились, почему Белый дом не сообщил гражданам, что происходит с президентом, какие лекарства он принимает. По мнению жителей США, общественность должна знать всё о состоянии здоровья своего лидера, вместо этого Белый дом молчит."Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (президента — Прим. Ред.) умственное и физическое состояние", — заключили читатели.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ukraina.ru/20221103/1040454433.html

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новости, джо байден, здоровье, возраст, сша, читатель, американцы