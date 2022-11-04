Американцы увидели фото Байдена и обеспокоились его здоровьем
© AP / Evan VucciБайден
© AP / Evan Vucci
Американцы разглядели на руках президента США Джо Байдена следы от многочисленных уколов и заволновались за будущее своей страны
Читатели американского издания The Hill заметили на фото президента США, которое было сделано во время его выступления во Флориде, следу от уколов на руке.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время публичного выступления в городе Халландейл Бич, Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время публичного выступления в городе Халландейл Бич, Флорида
"Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?" — спросил один из пользователей.
"Интересно, на чем именно он сидит?" — поинтересовался другой.
При этом некоторые пользователи сети возмутились, почему Белый дом не сообщил гражданам, что происходит с президентом, какие лекарства он принимает. По мнению жителей США, общественность должна знать всё о состоянии здоровья своего лидера, вместо этого Белый дом молчит.
"Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (президента — Прим. Ред.) умственное и физическое состояние", — заключили читатели.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
При этом некоторые пользователи сети возмутились, почему Белый дом не сообщил гражданам, что происходит с президентом, какие лекарства он принимает. По мнению жителей США, общественность должна знать всё о состоянии здоровья своего лидера, вместо этого Белый дом молчит.
"Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (президента — Прим. Ред.) умственное и физическое состояние", — заключили читатели.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Вчера, 09:21Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опросБольше половины американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, и больше четверти ждут его импичмент в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Economist совместно с исследовательской организацией YouGov