https://ukraina.ru/20221104/1040501153.html

Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре

Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре - 04.11.2022 Украина.ру

Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре

Правительство Великобритании с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование. Речь идет о сырье, стоимость которого будет превышать установленный потолок странами G7 и Австралией. Сообщение об этом появилось на днях на сайте кабинета министров страны

2022-11-04T09:50

2022-11-04T09:50

2022-11-04T09:50

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британия

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нефть

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С началом специальной военной операции на Украине Запад ужесточил антироссийские санкции, приняв уже восемь пакетов ограничительных мер. Однако эти действия привели к взлету цен на энергоносители, поставив в сложное экономическое положение в том числе и саму Европу.В итоге в начале сентября страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия договорились о новой антироссийской мере. А конкретно – о введении потолка цен на российскую нефть. Это, уверены в G7, сократит нефтяные доходы Москвы и ослабит ее способность финансировать военные действия на Украине.Указывается, что третьи страны смогут "продолжать получать доступ к услугам только при покупке российской нефти по цене или ниже установленного потолка".К слову, ранее Россия уже предупреждала, что откажется поставлять нефть в страны, которые введут ценовые ограничения.

https://ukraina.ru/20221104/1040500953.html

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новости, британия, лондон, запрет, россия, нефть, цена