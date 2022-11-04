Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре - 04.11.2022 Украина.ру
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Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре
Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре - 04.11.2022 Украина.ру
Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре
Правительство Великобритании с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование. Речь идет о сырье, стоимость которого будет превышать установленный потолок странами G7 и Австралией. Сообщение об этом появилось на днях на сайте кабинета министров страны
2022-11-04T09:50
2022-11-04T09:50
новости
британия
лондон
запрет
россия
нефть
цена
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С началом специальной военной операции на Украине Запад ужесточил антироссийские санкции, приняв уже восемь пакетов ограничительных мер. Однако эти действия привели к взлету цен на энергоносители, поставив в сложное экономическое положение в том числе и саму Европу.В итоге в начале сентября страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия договорились о новой антироссийской мере. А конкретно – о введении потолка цен на российскую нефть. Это, уверены в G7, сократит нефтяные доходы Москвы и ослабит ее способность финансировать военные действия на Украине.Указывается, что третьи страны смогут "продолжать получать доступ к услугам только при покупке российской нефти по цене или ниже установленного потолка".К слову, ранее Россия уже предупреждала, что откажется поставлять нефть в страны, которые введут ценовые ограничения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, британия, лондон, запрет, россия, нефть, цена
Новости, Британия, Лондон, запрет, Россия, нефть, цена

Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре

09:50 04.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Читать в
Правительство Великобритании с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование. Речь идет о сырье, стоимость которого будет превышать установленный потолок странами G7 и Австралией. Сообщение об этом появилось на днях на сайте кабинета министров страны
С началом специальной военной операции на Украине Запад ужесточил антироссийские санкции, приняв уже восемь пакетов ограничительных мер. Однако эти действия привели к взлету цен на энергоносители, поставив в сложное экономическое положение в том числе и саму Европу.
В итоге в начале сентября страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия договорились о новой антироссийской мере. А конкретно – о введении потолка цен на российскую нефть. Это, уверены в G7, сократит нефтяные доходы Москвы и ослабит ее способность финансировать военные действия на Украине.
Указывается, что третьи страны смогут "продолжать получать доступ к услугам только при покупке российской нефти по цене или ниже установленного потолка".
К слову, ранее Россия уже предупреждала, что откажется поставлять нефть в страны, которые введут ценовые ограничения.
Шольц и Си Дзинпинь - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Си Цзиньпин не пожал руку приехавшему к нему ШольцуПредседатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Олафом Шольцем, куда последний прибыл с однодневным визитом. При этом китайский не пожал своему коллеге из Германии руки. Об этом 4 ноября написало немецкое издание Welt
 
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