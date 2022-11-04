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Си Цзиньпин не пожал руку приехавшему к нему Шольцу

Си Цзиньпин не пожал руку приехавшему к нему Шольцу - 04.11.2022 Украина.ру

Си Цзиньпин не пожал руку приехавшему к нему Шольцу

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Олафом Шольцем, куда последний прибыл с однодневным визитом. При этом китайский не пожал своему коллеге из Германии руки. Об этом 4 ноября написало немецкое издание Welt

2022-11-04T09:27

2022-11-04T09:27

2022-11-04T09:27

новости

си цзиньпин

олаф шольц

китай

пекин

германия

визит

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В публикации говорится, что встреча двух лидеров состоялась в условиях жестких ограничений по коронавирусу в Китае. Поэтому Си Цзиньпин поприветствовал Олафа Шольца без рукопожатия, хотя и без макси.Известно также, что почти сразу после прибытия в Китай борт немецкого канцлера был вынужден улететь в Южную Корею для замены экипажа."В противном случае старому экипажу пришлось бы оставаться на карантине в Китае", — сообщил источник издания в правительстве Германии.На встрече два лидера обсуждали отношения Европы и Китая, борьбу с изменением климата, проблему глобального голода, а также китайско-германские экономические отношения.Си Цзиньпин заявил, что Китай и Германия должны больше работать вместе во "времена изменений и потрясений" ради мира во всем мире, а Шольц заявил, что положительно оценивает факт личной встречи на фоне конфликта на Украине, который, по его словам, создал проблемы для "основанного на правилах мирового порядка".К слову, визит канцлера Германии стал его первой за три года поездкой в Китай, а для Пекина приезд Шольц оказался первым из лидеров стран G7, кто прибыл в страну после того, как Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий срок.

https://ukraina.ru/20221104/1040484843.html

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новости, си цзиньпин, олаф шольц, китай, пекин, германия, визит