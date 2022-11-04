https://ukraina.ru/20221104/1040497648.html

Главное на 4 ноября: в России и в мире

Главное на 4 ноября: в России и в мире

Главное на 4 ноября: в России и в мире

Россия отмечает день народного единства, в Молдавии более чем на 50% повышают тарифы на электроэнергию, а в Италии готовятся к публикации индекса продовольственных цен ФАО. О других событиях дня читайте в традиционной подборке на сайте Украина.ру

2022-11-04T09:01

2022-11-04T09:01

2022-11-04T09:29

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молдавия

италия

электроэнергия

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РоссияВладимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площадиРанее министр культуры Ольга Любимова объявила, что реставрация памятника стоила порядка 50 млн руб.День народного единства отмечается с 2005 г. В этот день установлен день воинской славы России. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов в период Смутного времени. Владимир Путин посетит выставку "Украина. На переломах эпох" в МанежеВыставка охватывает исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимает 4000 квадратных метров, говорится на официальном сайте Кремля.Состоится также встреча главы государства с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Ближнее зарубежьеВ Молдавии вдвое повысят цены на электроэнергию для бытовых потребителейРанее бывший глава государства Игорь Додон в видеообращении на своем Telegram-канале заявил, что "из-за некомпетентности, непрофессионализма и высокомерия [президента Молдавии] Майи Санду и ее правительства тариф на электроэнергию снова вырастет. По его словам, в течение нескольких недель он может достигнуть 8-10 лей (около $0,5 за 1 КВт⋅ч). Цена может утроиться по сравнению с нынешней стоимостью или стать в шесть раз больше, чем была год назад.МирКанцлер Германии Олаф Шольц прибудет с официальным визитом в КНРШольца в Китай пригласил глава правительства Ли Кэцян.Это будет первая личная встреча Шольца с руководством КНР после его вступления в должность канцлера. Будут затронуты такие темы, как украинский кризис и тайваньский вопрос.Начнется визит постоянной морской группы НАТО в ФинляндиюВ рамках визита финские военно-морские силы проведут с кораблями НАТО совместные учения в Финском заливе и северной части Балтийского моря. Береговой флот является частью финских военно-морских сил. Учения продлятся два дня.В Китае откроются 5-й Китайский международный импортный ЭКСПО (CIIE) и Международный экономический форум "Хунцяо"На мероприятиях ожидается выступление председателя КНР Си Цзиньпина.В Италии опубликуют индекс продовольственных цен ФАОИндекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп.

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эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, россия, день народного единства, молдавия, италия, электроэнергия