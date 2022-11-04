Военный эксперт объяснил, почему РФ в любом случае выиграет оборонительное сражение в Херсоне - 04.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему РФ в любом случае выиграет оборонительное сражение в Херсоне
Военный эксперт объяснил, почему РФ в любом случае выиграет оборонительное сражение в Херсоне - 04.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему РФ в любом случае выиграет оборонительное сражение в Херсоне
В ближайшее время стоит ожидать украинского наступления в херсонском направлении , причем украинские военные, скорее всего, дойдут до города, что ВС РФ только на руку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-11-04T05:10
2022-11-04T05:10
новости
алексей анпилогов
украина
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Он рассказал, что при условии серьезного превосходства в живой силе украинская сторона может дойти до Херсона. Однако организовать там снабжение группировки у ВСУ не получится и в итоге бойцы киевского режима будут "изрядно потрепаны".Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040487210.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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452
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новости, алексей анпилогов, украина, города, всу, вс рф
Новости, Алексей Анпилогов, Украина, города, ВСУ, ВС РФ

Военный эксперт объяснил, почему РФ в любом случае выиграет оборонительное сражение в Херсоне

05:10 04.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В ближайшее время стоит ожидать украинского наступления в херсонском направлении , причем украинские военные, скорее всего, дойдут до города, что ВС РФ только на руку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он рассказал, что при условии серьезного превосходства в живой силе украинская сторона может дойти до Херсона. Однако организовать там снабжение группировки у ВСУ не получится и в итоге бойцы киевского режима будут "изрядно потрепаны".
"Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины", - заявил Анпилогов.
Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 15:46
Алексей Анпилогов: ВСУ дойдут до Херсона, но Россия их там уничтожит
 
НовостиАлексей АнпилоговУкраинагородаВСУВС РФ
 
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