https://ukraina.ru/20221104/1040494421.html

Военный эксперт объяснил, почему РФ в любом случае выиграет оборонительное сражение в Херсоне

Военный эксперт объяснил, почему РФ в любом случае выиграет оборонительное сражение в Херсоне - 04.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему РФ в любом случае выиграет оборонительное сражение в Херсоне

В ближайшее время стоит ожидать украинского наступления в херсонском направлении , причем украинские военные, скорее всего, дойдут до города, что ВС РФ только на руку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-11-04T05:10

2022-11-04T05:10

2022-11-04T05:10

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Он рассказал, что при условии серьезного превосходства в живой силе украинская сторона может дойти до Херсона. Однако организовать там снабжение группировки у ВСУ не получится и в итоге бойцы киевского режима будут "изрядно потрепаны".Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040487210.html

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новости, алексей анпилогов, украина, города, всу, вс рф