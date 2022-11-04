Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не удержат Херсон, даже если смогут в него зайти - 04.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не удержат Херсон, даже если смогут в него зайти
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не удержат Херсон, даже если смогут в него зайти - 04.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не удержат Херсон, даже если смогут в него зайти
Если ВСУ и будут наступать в херсонском направлении, то делать это им придется по дорогам общего пользования, потому что уже через пару недель проезд по пересеченной местности будет невозможен из-за осенней распутицы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-11-04T05:55
2022-11-04T05:55
новости
алексей анпилогов
всу
дороги
эксперт
херсон
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Да и сама местность, добавил эксперт, не располагает к наступлению: равнина с минимумом оврагов и растительности не даст возможности укрыть ни бронетехнику, ни живую силу.Между тем, заключил Анпилогов, украинская армия вполне может дойти до Херсона. Необходимое для этого условие – превосходство в личном составе. Однако удержаться там ВСУ не удастся в том числе и из-за отсутствия снабжения.Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040487210.html
Украина.ру
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новости, алексей анпилогов, всу, дороги, эксперт, херсон
Новости, Алексей Анпилогов, ВСУ, дороги, эксперт, Херсон

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не удержат Херсон, даже если смогут в него зайти

05:55 04.11.2022
 
© Фото : Журналистская правдаАлексей Анпилогов
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Журналистская правда
Читать в
Если ВСУ и будут наступать в херсонском направлении, то делать это им придется по дорогам общего пользования, потому что уже через пару недель проезд по пересеченной местности будет невозможен из-за осенней распутицы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
"Останутся простреливаемые узкие направления удара по шоссейным дорогам, по которым тяжело наступать в ситуации неподавленной российской артиллерии и господства российской авиации в воздухе", - сказал он.
Да и сама местность, добавил эксперт, не располагает к наступлению: равнина с минимумом оврагов и растительности не даст возможности укрыть ни бронетехнику, ни живую силу.
Между тем, заключил Анпилогов, украинская армия вполне может дойти до Херсона. Необходимое для этого условие – превосходство в личном составе. Однако удержаться там ВСУ не удастся в том числе и из-за отсутствия снабжения.
Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 15:46
Алексей Анпилогов: ВСУ дойдут до Херсона, но Россия их там уничтожит
 
НовостиАлексей АнпилоговВСУдорогиэкспертХерсон
 
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