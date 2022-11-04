https://ukraina.ru/20221104/1040484843.html

Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку

Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку - 04.11.2022 Украина.ру

Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку

В среду, 2 ноября, Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Сделано это было в основном для сохранения взаимовыгодных отношений с Турцией. Какой именно профит Москва может ожидать взамен от Анкары, в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев

2022-11-04T07:50

2022-11-04T07:50

2022-11-04T07:50

новости

андрей суздальцев

владимир путин

эрдоган

зерновая сделка

обмен

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Эксперт подчеркнул, что дело однозначно не в гарантиях Киева о неиспользовании зеленого коридора в военных целях. А вот пакетная сделка, когда на внешний рынок должно выйти российское зерно и российские удобрения – совсем другое дело.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html

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новости, андрей суздальцев, владимир путин, эрдоган, зерновая сделка, обмен