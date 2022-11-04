https://ukraina.ru/20221104/1040484843.html
Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку
Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку - 04.11.2022 Украина.ру
Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку
В среду, 2 ноября, Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Сделано это было в основном для сохранения взаимовыгодных отношений с Турцией. Какой именно профит Москва может ожидать взамен от Анкары, в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев
2022-11-04T07:50
2022-11-04T07:50
2022-11-04T07:50
новости
андрей суздальцев
владимир путин
эрдоган
зерновая сделка
обмен
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Эксперт подчеркнул, что дело однозначно не в гарантиях Киева о неиспользовании зеленого коридора в военных целях. А вот пакетная сделка, когда на внешний рынок должно выйти российское зерно и российские удобрения – совсем другое дело.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, владимир путин, эрдоган, зерновая сделка, обмен
Новости, Андрей Суздальцев, Владимир Путин, Эрдоган, зерновая сделка, обмен
Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку
В среду, 2 ноября, Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Сделано это было в основном для сохранения взаимовыгодных отношений с Турцией. Какой именно профит Москва может ожидать взамен от Анкары, в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев
Эксперт подчеркнул, что дело однозначно не в гарантиях Киева о неиспользовании зеленого коридора в военных целях. А вот пакетная сделка, когда на внешний рынок должно выйти российское зерно и российские удобрения – совсем другое дело.
"Эрдогану очень выгодна сделка. Он может обещать очень многие вещи, включая и снятие санкционных ограничений на поставки российского зерна и удобрений. Которые были обещаны еще 22 июля. Наверное, это тактическое решение было, что через Турцию можно, чтоб не обострять ситуацию и разрешить дальше этот вопрос", - сказал Суздальцев.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин
заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью интервью можно прочитать здесь: