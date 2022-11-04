Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку - 04.11.2022 Украина.ру
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Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку
Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку - 04.11.2022 Украина.ру
Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку
В среду, 2 ноября, Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Сделано это было в основном для сохранения взаимовыгодных отношений с Турцией. Какой именно профит Москва может ожидать взамен от Анкары, в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев
2022-11-04T07:50
2022-11-04T07:50
новости
андрей суздальцев
владимир путин
эрдоган
зерновая сделка
обмен
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Эксперт подчеркнул, что дело однозначно не в гарантиях Киева о неиспользовании зеленого коридора в военных целях. А вот пакетная сделка, когда на внешний рынок должно выйти российское зерно и российские удобрения – совсем другое дело.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html
Украина.ру
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новости, андрей суздальцев, владимир путин, эрдоган, зерновая сделка, обмен
Новости, Андрей Суздальцев, Владимир Путин, Эрдоган, зерновая сделка, обмен

Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку

07:50 04.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПутин и Эрдоган
Путин и Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Читать в
В среду, 2 ноября, Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Сделано это было в основном для сохранения взаимовыгодных отношений с Турцией. Какой именно профит Москва может ожидать взамен от Анкары, в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев
Эксперт подчеркнул, что дело однозначно не в гарантиях Киева о неиспользовании зеленого коридора в военных целях. А вот пакетная сделка, когда на внешний рынок должно выйти российское зерно и российские удобрения – совсем другое дело.
"Эрдогану очень выгодна сделка. Он может обещать очень многие вещи, включая и снятие санкционных ограничений на поставки российского зерна и удобрений. Которые были обещаны еще 22 июля. Наверное, это тактическое решение было, что через Турцию можно, чтоб не обострять ситуацию и разрешить дальше этот вопрос", - сказал Суздальцев.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 12:13
Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом
 
НовостиАндрей СуздальцевВладимир ПутинЭрдоганзерновая сделкаобмен
 
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