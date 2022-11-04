Александр Домрин: кто он - 04.11.2022 Украина.ру
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Александр Домрин: кто он
Александр Домрин: кто он - 04.11.2022 Украина.ру
Александр Домрин: кто он
Политолог-американист, доктор юридических наук, профессор ВШЭ
2022-11-04T14:31
2022-11-04T14:31
александр домрин
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Александр Николаевич Домрин родился 30 мая 1962 года в Москве.В 1985 поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У) МИД России) Министерства иностранных дел СССР на специальность "Международные отношения".В 1992 стал кандидатом юридических наук.С 2013 начал свою карьеру профессором в (НИУ ВШЭ) Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", факультета "Права/Департамент общих и межотраслевых юридических дисциплин".
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александр домрин
Александр Домрин

Александр Домрин: кто он

14:31 04.11.2022
 
© Иван ВисловАлександр Домрин
Александр Домрин
© Иван Вислов
Читать в
Политолог-американист, доктор юридических наук, профессор ВШЭ
Александр Николаевич Домрин родился 30 мая 1962 года в Москве.
В 1985 поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У) МИД России) Министерства иностранных дел СССР на специальность "Международные отношения".
В 1992 стал кандидатом юридических наук.
С 2013 начал свою карьеру профессором в (НИУ ВШЭ) Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", факультета "Права/Департамент общих и межотраслевых юридических дисциплин".
 
Александр Домрин
 
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