https://ukraina.ru/20221104/1040481781.html

Александр Домрин: кто он

Александр Домрин: кто он - 04.11.2022 Украина.ру

Александр Домрин: кто он

Политолог-американист, доктор юридических наук, профессор ВШЭ

2022-11-04T14:31

2022-11-04T14:31

2022-11-04T14:31

александр домрин

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Александр Николаевич Домрин родился 30 мая 1962 года в Москве.В 1985 поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У) МИД России) Министерства иностранных дел СССР на специальность "Международные отношения".В 1992 стал кандидатом юридических наук.С 2013 начал свою карьеру профессором в (НИУ ВШЭ) Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", факультета "Права/Департамент общих и межотраслевых юридических дисциплин".

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр домрин