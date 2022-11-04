https://ukraina.ru/20221104/1040479861.html

Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар

Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар - 04.11.2022 Украина.ру

Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар

Украина.ру, 04.11.2022

2022-11-04T14:38

2022-11-04T14:38

2022-11-04T14:38

эксклюзив

энергодар

запорожская аэс

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На въезде в Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, висят баннеры с российской социальной рекламой. Один из них гласит – "Добро пожаловать в семью российских атомоградов!". Но на размеренную жизнь других российских атомных городков Энергодар пока не похож. Город вынужден выдерживать постоянные террористические атаки украинских боевиков.Об этом рассказывает офицер ВС РФ: попытки диверсии в Энергодаре осуществляются практически каждую неделю. Украинские боевики самоубийственно пытаются пересечь огромное Каховское водохранилище на быстроходных лодках. Водохранилище у российских войск, защищающих город и электростанцию – "на ладони"."По сути, они подставляются, как лемминги. Все атаки отражаются, как правило, ДРГ не доходят до середины водохранилища. Выходы осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 катеров. Их либо топят, либо они разворачиваются и уходят с потерями".Цель боевиков очевидна – Запорожская АЭС. Но желает ли киевское руководство захватить электростанцию, либо же осуществить масштабную ядерную провокацию – остаётся неизвестным.Одно можно сказать с уверенностью: попытки диверсии на ЗАЭС обречены. Помимо укреплённой береговой линии, Энергодар обладает прикрытием ПВО – воздушный щит города регулярно отражает атаки беспилотников. Практически каждая группировка ВСУшников на лодках завершает свой "боевой путь" на дне Каховского водохранилища.Но ВСУ не "обходят вниманием" и сам город Энергодар. Целью регулярных обстрелов являются как жилые дома, так и здание горадминистрации, гостиница, инфраструктурные объекты.На восстановлении объектов задействованы группы строителей. Нам удалось побеседовать с прорабом Павлом – его бригада помогает восстановить здание военно-гражданской администрации города.Энергодарские строители выходят на работу сразу после "прилётов": без промедления. В бригаде – исключительно местные специалисты."В первую очередь, мы просто решили остаться на своей родине", - отвечает Павел. -"Со стройматериалами помогает Россия, но строители, стекольщики – все из Энергодара".О "прилётах" прораб говорит с горечью – вначале говорит, что ВСУ, якобы, старались наносить удары по ночам, с минимальными потерями среди мирных, но отмечает – "После первого сентября стал я в этом сомневаться".Ему, как местному жителю, очевиден преступный характер атак на мирный город."Воинов-Интернационалистов, 8 - в два подъезда "прилетело". В одной квартире окно и прилегающую часть "вынесло" полностью. Машины внизу сгорели", - рассказывает Павел о жилом здании, на восстановлении которого также работает его бригада.Прораб оценивает срок восстановления здания ВГА Энергодара в один месяц. Осталось восстановить купол и облицовку: во время нашей беседы к зданию подъезжает строительный кран."На территории города Энергодара создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ. С 13 июля по территории города постоянно наносятся удары: как по жилому сектору, так и по инфраструктуре, ЛЭП", -- сообщает глава города Александр Волга.Но работы по восстановлению в этом стратегически важном городке проводятся практически молниеносно: на днях глава Запорожья объявил о начале работ по отопительному сезону. Город будет обеспечен как теплом от ЗАЭС, так и резервными источниками теплоснабжения.Страна не обошла вниманием и социальные вопросы Энергодара: дети города отдохнули в санаториях Крыма и Краснодарского края, атомные наукограды уже содействуют своему новому побратиму в рамках программ Росатома, город разместил значительное число беженцев.Из 11 тысяч человек, которые должны работать на ЗАЭС по штату, большинство приняло решение остаться в родном городе после воссоединения с Россией."Жители избрали для себя Россию как место жительства, место работы. ЗАЭС — это уже неотъемлемая часть России. Та активность, которая была показана на референдуме жителями города, говорит о выбранном нами пути. Явка составила 82,5%, а 95,25% энергодарцев выбрали Россию. Это наш оплот безопасности, и та страна, в которой мы хотим жить", -- сказал Александр Волга.К Энергодару сейчас приковано внимание не только российских ведомств и СМИ, но и всего мира. Международным миссиям МАГАТЭ предоставляется всеобъемлющая информация об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС, которые могут привести к глобальной атомной катастрофе.На военных, главу города, главу региона, простых служащих и рабочих Энергодара сейчас возложена беспрецедентная ответственность. Результаты их работы – безопасная жизнь многих миллионов людей.

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Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Эдуард Рштуни

эксклюзив, энергодар, запорожская аэс