Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар - 04.11.2022 Украина.ру
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Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар
Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар - 04.11.2022 Украина.ру
Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар
Украина.ру, 04.11.2022
2022-11-04T14:38
2022-11-04T14:38
эксклюзив
энергодар
запорожская аэс
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На въезде в Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, висят баннеры с российской социальной рекламой. Один из них гласит – "Добро пожаловать в семью российских атомоградов!". Но на размеренную жизнь других российских атомных городков Энергодар пока не похож. Город вынужден выдерживать постоянные террористические атаки украинских боевиков.Об этом рассказывает офицер ВС РФ: попытки диверсии в Энергодаре осуществляются практически каждую неделю. Украинские боевики самоубийственно пытаются пересечь огромное Каховское водохранилище на быстроходных лодках. Водохранилище у российских войск, защищающих город и электростанцию – "на ладони"."По сути, они подставляются, как лемминги. Все атаки отражаются, как правило, ДРГ не доходят до середины водохранилища. Выходы осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 катеров. Их либо топят, либо они разворачиваются и уходят с потерями".Цель боевиков очевидна – Запорожская АЭС. Но желает ли киевское руководство захватить электростанцию, либо же осуществить масштабную ядерную провокацию – остаётся неизвестным.Одно можно сказать с уверенностью: попытки диверсии на ЗАЭС обречены. Помимо укреплённой береговой линии, Энергодар обладает прикрытием ПВО – воздушный щит города регулярно отражает атаки беспилотников. Практически каждая группировка ВСУшников на лодках завершает свой "боевой путь" на дне Каховского водохранилища.Но ВСУ не "обходят вниманием" и сам город Энергодар. Целью регулярных обстрелов являются как жилые дома, так и здание горадминистрации, гостиница, инфраструктурные объекты.На восстановлении объектов задействованы группы строителей. Нам удалось побеседовать с прорабом Павлом – его бригада помогает восстановить здание военно-гражданской администрации города.Энергодарские строители выходят на работу сразу после "прилётов": без промедления. В бригаде – исключительно местные специалисты."В первую очередь, мы просто решили остаться на своей родине", - отвечает Павел. -"Со стройматериалами помогает Россия, но строители, стекольщики – все из Энергодара".О "прилётах" прораб говорит с горечью – вначале говорит, что ВСУ, якобы, старались наносить удары по ночам, с минимальными потерями среди мирных, но отмечает – "После первого сентября стал я в этом сомневаться".Ему, как местному жителю, очевиден преступный характер атак на мирный город."Воинов-Интернационалистов, 8 - в два подъезда "прилетело". В одной квартире окно и прилегающую часть "вынесло" полностью. Машины внизу сгорели", - рассказывает Павел о жилом здании, на восстановлении которого также работает его бригада.Прораб оценивает срок восстановления здания ВГА Энергодара в один месяц. Осталось восстановить купол и облицовку: во время нашей беседы к зданию подъезжает строительный кран."На территории города Энергодара создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ. С 13 июля по территории города постоянно наносятся удары: как по жилому сектору, так и по инфраструктуре, ЛЭП", -- сообщает глава города Александр Волга.Но работы по восстановлению в этом стратегически важном городке проводятся практически молниеносно: на днях глава Запорожья объявил о начале работ по отопительному сезону. Город будет обеспечен как теплом от ЗАЭС, так и резервными источниками теплоснабжения.Страна не обошла вниманием и социальные вопросы Энергодара: дети города отдохнули в санаториях Крыма и Краснодарского края, атомные наукограды уже содействуют своему новому побратиму в рамках программ Росатома, город разместил значительное число беженцев.Из 11 тысяч человек, которые должны работать на ЗАЭС по штату, большинство приняло решение остаться в родном городе после воссоединения с Россией."Жители избрали для себя Россию как место жительства, место работы. ЗАЭС — это уже неотъемлемая часть России. Та активность, которая была показана на референдуме жителями города, говорит о выбранном нами пути. Явка составила 82,5%, а 95,25% энергодарцев выбрали Россию. Это наш оплот безопасности, и та страна, в которой мы хотим жить", -- сказал Александр Волга.К Энергодару сейчас приковано внимание не только российских ведомств и СМИ, но и всего мира. Международным миссиям МАГАТЭ предоставляется всеобъемлющая информация об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС, которые могут привести к глобальной атомной катастрофе.На военных, главу города, главу региона, простых служащих и рабочих Энергодара сейчас возложена беспрецедентная ответственность. Результаты их работы – безопасная жизнь многих миллионов людей.
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Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, энергодар, запорожская аэс
Эксклюзив, Энергодар, Запорожская АЭС

Атомоград под прицелом. Как живёт и защищается российский Энергодар

14:38 04.11.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в городе Энергодар
Повседневная жизнь в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости
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Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
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На въезде в Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, висят баннеры с российской социальной рекламой. Один из них гласит – "Добро пожаловать в семью российских атомоградов!". Но на размеренную жизнь других российских атомных городков Энергодар пока не похож. Город вынужден выдерживать постоянные террористические атаки украинских боевиков.
Об этом рассказывает офицер ВС РФ: попытки диверсии в Энергодаре осуществляются практически каждую неделю. Украинские боевики самоубийственно пытаются пересечь огромное Каховское водохранилище на быстроходных лодках. Водохранилище у российских войск, защищающих город и электростанцию – "на ладони".
Атака украинских ДРГ на Энергодар
Атака украинских ДРГ на Энергодар
Атака украинских ДРГ на Энергодар
"По сути, они подставляются, как лемминги. Все атаки отражаются, как правило, ДРГ не доходят до середины водохранилища. Выходы осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 катеров. Их либо топят, либо они разворачиваются и уходят с потерями".
Цель боевиков очевидна – Запорожская АЭС. Но желает ли киевское руководство захватить электростанцию, либо же осуществить масштабную ядерную провокацию – остаётся неизвестным.
Одно можно сказать с уверенностью: попытки диверсии на ЗАЭС обречены. Помимо укреплённой береговой линии, Энергодар обладает прикрытием ПВО – воздушный щит города регулярно отражает атаки беспилотников. Практически каждая группировка ВСУшников на лодках завершает свой "боевой путь" на дне Каховского водохранилища.
Но ВСУ не "обходят вниманием" и сам город Энергодар. Целью регулярных обстрелов являются как жилые дома, так и здание горадминистрации, гостиница, инфраструктурные объекты.
На восстановлении объектов задействованы группы строителей. Нам удалось побеседовать с прорабом Павлом – его бригада помогает восстановить здание военно-гражданской администрации города.
Прораб в Энергодаре
Прораб в Энергодаре
Прораб в Энергодаре
Энергодарские строители выходят на работу сразу после "прилётов": без промедления. В бригаде – исключительно местные специалисты.
"В первую очередь, мы просто решили остаться на своей родине", - отвечает Павел. -"Со стройматериалами помогает Россия, но строители, стекольщики – все из Энергодара".
О "прилётах" прораб говорит с горечью – вначале говорит, что ВСУ, якобы, старались наносить удары по ночам, с минимальными потерями среди мирных, но отмечает – "После первого сентября стал я в этом сомневаться".
Ему, как местному жителю, очевиден преступный характер атак на мирный город.
"Воинов-Интернационалистов, 8 - в два подъезда "прилетело". В одной квартире окно и прилегающую часть "вынесло" полностью. Машины внизу сгорели", - рассказывает Павел о жилом здании, на восстановлении которого также работает его бригада.
Прораб оценивает срок восстановления здания ВГА Энергодара в один месяц. Осталось восстановить купол и облицовку: во время нашей беседы к зданию подъезжает строительный кран.
ВГА Энергодара
ВГА Энергодара
ВГА Энергодара
"На территории города Энергодара создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ. С 13 июля по территории города постоянно наносятся удары: как по жилому сектору, так и по инфраструктуре, ЛЭП", -- сообщает глава города Александр Волга.

Но работы по восстановлению в этом стратегически важном городке проводятся практически молниеносно: на днях глава Запорожья объявил о начале работ по отопительному сезону. Город будет обеспечен как теплом от ЗАЭС, так и резервными источниками теплоснабжения.
Страна не обошла вниманием и социальные вопросы Энергодара: дети города отдохнули в санаториях Крыма и Краснодарского края, атомные наукограды уже содействуют своему новому побратиму в рамках программ Росатома, город разместил значительное число беженцев.
Из 11 тысяч человек, которые должны работать на ЗАЭС по штату, большинство приняло решение остаться в родном городе после воссоединения с Россией.
"Жители избрали для себя Россию как место жительства, место работы. ЗАЭС — это уже неотъемлемая часть России. Та активность, которая была показана на референдуме жителями города, говорит о выбранном нами пути. Явка составила 82,5%, а 95,25% энергодарцев выбрали Россию. Это наш оплот безопасности, и та страна, в которой мы хотим жить", -- сказал Александр Волга.
К Энергодару сейчас приковано внимание не только российских ведомств и СМИ, но и всего мира. Международным миссиям МАГАТЭ предоставляется всеобъемлющая информация об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС, которые могут привести к глобальной атомной катастрофе.
На военных, главу города, главу региона, простых служащих и рабочих Энергодара сейчас возложена беспрецедентная ответственность. Результаты их работы – безопасная жизнь многих миллионов людей.
 
ЭксклюзивЭнергодарЗапорожская АЭС
 
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