https://ukraina.ru/20221104/1040472374.html

Глубоководник, расследовавший подводные происшествия, назвал подозреваемых в порче "Северных потоков"

Глубоководник, расследовавший подводные происшествия, назвал подозреваемых в порче "Северных потоков" - 04.11.2022 Украина.ру

Глубоководник, расследовавший подводные происшествия, назвал подозреваемых в порче "Северных потоков"

Газопроводы рассчитаны на давление газа и воды, а также гидравлические удары, но не могут противостоять взрывам. Поэтому для повреждения ниток достаточно было небольшого заряда. Кто мог реализовать такую диверсию, в интервью изданию Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев

2022-11-04T06:07

2022-11-04T06:07

2022-11-04T06:07

новости

расследование

северный поток

подозреваемые

повреждения

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Все это, заключил он, указывают на то, что эта диверсия планировалась давно, а заказчиками ее могли быть как американцы или британцы, так и другие представители Запада.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября.В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что специалистов "Газпрома" допустили к обследованию места взрывов. Российский лидер рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html

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новости, расследование, северный поток, подозреваемые, повреждения