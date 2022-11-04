Глубоководник, расследовавший подводные происшествия, назвал подозреваемых в порче "Северных потоков"
Газопроводы рассчитаны на давление газа и воды, а также гидравлические удары, но не могут противостоять взрывам. Поэтому для повреждения ниток достаточно было небольшого заряда. Кто мог реализовать такую диверсию, в интервью изданию Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
"Перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет. К тому же раньше около "Северного потока" уже находили взрывное устройство НАТО для уничтожения мин. Понятно, что таким устройством очень удобно пользоваться дистанционно: водолазы его положили и потом по гидроакустике можно передать на него кодовый сигнал и взорвать. ", - сказал специалист.
Все это, заключил он, указывают на то, что эта диверсия планировалась давно, а заказчиками ее могли быть как американцы или британцы, так и другие представители Запада.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября.
В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что специалистов "Газпрома" допустили к обследованию места взрывов. Российский лидер рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".
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