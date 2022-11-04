https://ukraina.ru/20221104/1040472108.html

Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно

Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно - 04.11.2022 Украина.ру

Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно

Чтобы нанести "Северным потокам" максимально проблемные повреждения, не нужно было большого заряда. И те, кто совершил эту диверсию, хорошо это понимали и просчитали. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев

2022-11-04T13:54

2022-11-04T13:54

2022-11-04T13:54

новости

северный поток

взрыв

заряды

газопровод

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В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате теракта на "Северных потоках" были обнаружены две воронки 3 и 5 метров глубиной. При этом из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров, а разрыв после расхождения трубы составляет более 250 метров.Черняев напомнил, что перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет, а в 2015 году при плановом визуальном обследовании газопровода у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html

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новости, северный поток, взрыв, заряды, газопровод