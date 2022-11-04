Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно - 04.11.2022 Украина.ру
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Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно
Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно - 04.11.2022 Украина.ру
Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно
Чтобы нанести "Северным потокам" максимально проблемные повреждения, не нужно было большого заряда. И те, кто совершил эту диверсию, хорошо это понимали и просчитали. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
2022-11-04T13:54
2022-11-04T13:54
новости
северный поток
взрыв
заряды
газопровод
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В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате теракта на "Северных потоках" были обнаружены две воронки 3 и 5 метров глубиной. При этом из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров, а разрыв после расхождения трубы составляет более 250 метров.Черняев напомнил, что перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет, а в 2015 году при плановом визуальном обследовании газопровода у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html
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новости, северный поток, взрыв, заряды, газопровод
Новости, Северный поток, взрыв, заряды, газопровод

Глубоководник: взрывы на "Северных потоках" были сделаны экономно

13:54 04.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / SvklimkinЕвгений Черняев
Евгений Черняев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© commons.wikimedia.org / Svklimkin
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Чтобы нанести "Северным потокам" максимально проблемные повреждения, не нужно было большого заряда. И те, кто совершил эту диверсию, хорошо это понимали и просчитали. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате теракта на "Северных потоках" были обнаружены две воронки 3 и 5 метров глубиной. При этом из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров, а разрыв после расхождения трубы составляет более 250 метров.
"Для подрыва трубы не нужно особо большого заряда. Тут хватило бы и миноподрывателя. Труба не рассчитана на защиту от взрывов: она выдерживает внутреннее давление газа, внешнее давление воды, гидравлические удары", - сказал он.
Черняев напомнил, что перед взрывом на нитках "Северного потока" над ними кружил американский самолет, а в 2015 году при плановом визуальном обследовании газопровода у одной из ниток на глубине 40 метров был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Евгений Черняев интервью - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:52
Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали
 
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