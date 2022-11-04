https://ukraina.ru/20221104/1040471312.html

Европейская метла по-старому метет: глубоководник назвал причину промедления на "Северных потоках"

Европейская метла по-старому метет: глубоководник назвал причину промедления на "Северных потоках" - 04.11.2022 Украина.ру

Европейская метла по-старому метет: глубоководник назвал причину промедления на "Северных потоках"

Взрывы на "Северных потоках" произошли в конце сентября, а Россию до расследования, произошедшего допустили только через месяц. С чем это связано, в интервью изданию Украина.ру ответил Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев

2022-11-04T04:38

2022-11-04T04:38

2022-11-04T04:38

новости

северный поток

причина

взрыв

россия

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Очевидно, резюмировал он, что этот месяц Запад потратил на то, чтобы замести следы.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, журналист Василий Стоякин выдвинул свою версию, почему Запад все же допустил Москву до расследования. По его мнению, это "жест доброй воли", поскольку даже среди европейцев есть понимание, что газ в ЕС поступает из России.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября.В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что специалистов "Газпрома" допустили к обследованию места взрывов. Российский лидер рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html

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новости, северный поток, причина, взрыв, россия