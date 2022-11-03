G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок - 03.11.2022 Украина.ру
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G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок
G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок - 03.11.2022 Украина.ру
G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок
Страны "Большой семерки" на встрече глав МИД в западной Германии будут говорить о признании Китая конкурентом и соперником, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 3 ноября
2022-11-03T19:52
2022-11-03T19:52
новости
китай
россия
большая семерка
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Её слова прозвучали накануне официального визита в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца, который надеялся обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином экономические и внешнеполитические вопросы, а также ситуацию на Украине и напряженность в Восточной Азии."Япония, как страна - член G7, регулярно подчеркивает, как важно для нас признать и увидеть, что Китай изменился за последние несколько лет, что он является не только партнером в международных вопросах, но и конкурентом, и тем более соперником", - сообщила Бербок.По ее словам, именно в этом контексте Китай будет в повестке дня встречи G7 3 ноября. Также Бербок заявила, что на встрече глав МИД "семерки" будет обсуждаться, как не повторить в отношении Китая прошлых ошибок, которые, по ее словам, были допущены в политике касательно России.При этом она не уточнила, в чем именно заключались ошибки стран G7.
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новости, китай, россия, большая семерка
Новости, Китай, Россия, большая семерка

G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок

19:52 03.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Страны "Большой семерки" на встрече глав МИД в западной Германии будут говорить о признании Китая конкурентом и соперником, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 3 ноября
Её слова прозвучали накануне официального визита в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца, который надеялся обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином экономические и внешнеполитические вопросы, а также ситуацию на Украине и напряженность в Восточной Азии.
"Япония, как страна - член G7, регулярно подчеркивает, как важно для нас признать и увидеть, что Китай изменился за последние несколько лет, что он является не только партнером в международных вопросах, но и конкурентом, и тем более соперником", - сообщила Бербок.
По ее словам, именно в этом контексте Китай будет в повестке дня встречи G7 3 ноября. Также Бербок заявила, что на встрече глав МИД "семерки" будет обсуждаться, как не повторить в отношении Китая прошлых ошибок, которые, по ее словам, были допущены в политике касательно России.
При этом она не уточнила, в чем именно заключались ошибки стран G7.
Подготовка к открытию саммита стран G7 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 13:34
Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по УкраинеОдной из целей состоявшейся 11 октября онлайн-встречи лидеров стран "Большой семёрки" было намерение Вашингтона устранить возникшие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками в отношении конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times
 
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19:59Парламент Болгарии впервые проголосовал за отправку оружия Украине
19:52G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок
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