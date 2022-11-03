https://ukraina.ru/20221103/1040499697.html
G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок
G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок - 03.11.2022 Украина.ру
G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок
Страны "Большой семерки" на встрече глав МИД в западной Германии будут говорить о признании Китая конкурентом и соперником, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 3 ноября
2022-11-03T19:52
2022-11-03T19:52
2022-11-03T19:52
новости
китай
россия
большая семерка
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Её слова прозвучали накануне официального визита в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца, который надеялся обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином экономические и внешнеполитические вопросы, а также ситуацию на Украине и напряженность в Восточной Азии."Япония, как страна - член G7, регулярно подчеркивает, как важно для нас признать и увидеть, что Китай изменился за последние несколько лет, что он является не только партнером в международных вопросах, но и конкурентом, и тем более соперником", - сообщила Бербок.По ее словам, именно в этом контексте Китай будет в повестке дня встречи G7 3 ноября. Также Бербок заявила, что на встрече глав МИД "семерки" будет обсуждаться, как не повторить в отношении Китая прошлых ошибок, которые, по ее словам, были допущены в политике касательно России.При этом она не уточнила, в чем именно заключались ошибки стран G7.
https://ukraina.ru/20221012/1039646989.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, россия, большая семерка
G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок
Страны "Большой семерки" на встрече глав МИД в западной Германии будут говорить о признании Китая конкурентом и соперником, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 3 ноября
Её слова прозвучали накануне официального визита в Пекин канцлера ФРГ Олафа Шольца, который надеялся обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином экономические и внешнеполитические вопросы, а также ситуацию на Украине и напряженность в Восточной Азии.
"Япония, как страна - член G7, регулярно подчеркивает, как важно для нас признать и увидеть, что Китай изменился за последние несколько лет, что он является не только партнером в международных вопросах, но и конкурентом, и тем более соперником", - сообщила Бербок.
По ее словам, именно в этом контексте Китай будет в повестке дня встречи G7 3 ноября. Также Бербок заявила, что на встрече глав МИД "семерки" будет обсуждаться, как не повторить в отношении Китая прошлых ошибок, которые, по ее словам, были допущены в политике касательно России.
При этом она не уточнила, в чем именно заключались ошибки стран G7.