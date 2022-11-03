Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040499248.html
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму - 03.11.2022 Украина.ру
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму
В Государственную думу России внесен законопроект, который предлагает присвоить статус ветерана боевых действий лицам, вступившим в добровольческие соединения, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости 3 ноября
2022-11-03T19:36
2022-11-03T19:36
украина
новости
добровольцы
россия
сво
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037234380_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_63c8fce93debd827b1d48c11cdc43b92.jpg
"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.Ранее представитель Генштаба ВС РФ Александр Туляганов на слушаниях в Совете Федерации сообщил, что всего в добровольческие формирования, принимающие участие в СВО, записалось около 15 тысяч человек.Туляганов пояснил, что речь идет как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды.
https://ukraina.ru/20221018/1039843025.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037234380_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_0c4cdcd41c26792a44cdb3005594b62b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, добровольцы, россия, сво, генштаб
Украина, Новости, добровольцы, Россия, СВО, Генштаб

Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму

19:36 03.11.2022
 
© Украина.ру / Роман Гнатюк Эльбек Альбастров
 Эльбек Альбастров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Читать в
В Государственную думу России внесен законопроект, который предлагает присвоить статус ветерана боевых действий лицам, вступившим в добровольческие соединения, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости 3 ноября
"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ Александр Туляганов на слушаниях в Совете Федерации сообщил, что всего в добровольческие формирования, принимающие участие в СВО, записалось около 15 тысяч человек.
Туляганов пояснил, что речь идет как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды.
Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России
18 октября, 11:36
Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. ВидеоДобровольцы Запорожской области приняли воинскую присягу. В Мелитополе прошло принятие присяги в первом, создаваемом на территории Запорожской области, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, советского контрразведчика, который родился в Мелитополе.
 
УкраинаНовостидобровольцыРоссияСВОГенштаб
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Парламент Болгарии впервые проголосовал за отправку оружия Украине
19:52G7 готова признать Китай конкурентом и соперником – Бербок
19:37Генерал Шептицкий. Почему брат духовного лидера украинского национализма выбрал Польшу
19:36Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму
19:25На Украине похищен бывший депутат парламента Молдавии - адвокат
19:16Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста
19:04Президент Сербии: Все мировые лидеры знают, кто устроил диверсию на "Северных потоках"
19:00"Мы тоже сопли распустили" - российский адмирал о прорыве украинского дрона в акваторию Севастополя
18:45Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае
18:35Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине
18:30"Мы уже наступали на эти грабли" - адмирал Комоедов о гарантиях Украины по "зерновому коридору"
18:22В пять раз выросло число американцев, не считающих нужным финансировать киевский режим
18:15СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян
18:07Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину
17:54Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли"
17:53Названо число украинских пленных в ЛНР
17:38Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар
17:36Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ
17:35В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине
17:16Возможная битва за Херсон, переговоры о судьбе Украины. О чём говорили эксперты 3 ноября
Лента новостейМолния