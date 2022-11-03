https://ukraina.ru/20221103/1040499248.html
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму - 03.11.2022 Украина.ру
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму
В Государственную думу России внесен законопроект, который предлагает присвоить статус ветерана боевых действий лицам, вступившим в добровольческие соединения, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости 3 ноября
2022-11-03T19:36
2022-11-03T19:36
2022-11-03T19:36
украина
новости
добровольцы
россия
сво
генштаб
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"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.Ранее представитель Генштаба ВС РФ Александр Туляганов на слушаниях в Совете Федерации сообщил, что всего в добровольческие формирования, принимающие участие в СВО, записалось около 15 тысяч человек.Туляганов пояснил, что речь идет как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды.
https://ukraina.ru/20221018/1039843025.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, добровольцы, россия, сво, генштаб
Украина, Новости, добровольцы, Россия, СВО, Генштаб
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму
В Государственную думу России внесен законопроект, который предлагает присвоить статус ветерана боевых действий лицам, вступившим в добровольческие соединения, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости 3 ноября
"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ Александр Туляганов на слушаниях в Совете Федерации сообщил, что всего в добровольческие формирования, принимающие участие в СВО, записалось около 15 тысяч человек.
Туляганов пояснил, что речь идет как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды.