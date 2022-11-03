https://ukraina.ru/20221103/1040499248.html

Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму

Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму - 03.11.2022 Украина.ру

Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесен в Госдуму

В Государственную думу России внесен законопроект, который предлагает присвоить статус ветерана боевых действий лицам, вступившим в добровольческие соединения, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости 3 ноября

2022-11-03T19:36

2022-11-03T19:36

2022-11-03T19:36

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сво

генштаб

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"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.Ранее представитель Генштаба ВС РФ Александр Туляганов на слушаниях в Совете Федерации сообщил, что всего в добровольческие формирования, принимающие участие в СВО, записалось около 15 тысяч человек.Туляганов пояснил, что речь идет как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды.

https://ukraina.ru/20221018/1039843025.html

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украина, новости, добровольцы, россия, сво, генштаб