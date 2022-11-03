Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста - 03.11.2022 Украина.ру
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Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста
Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста - 03.11.2022 Украина.ру
Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста, сообщает РИА Новости 3 ноября
2022-11-03T19:16
2022-11-03T19:16
новости
владимир путин
крымский мост
теракт
украина
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"В начале, как мы и договаривались, несколько текущих вопросов, и первый - к Марату Шакирзяновичу, как идет работа по восстановлению Крымского моста", - приводит агентство слова Путина.Также сообщается, что глава государства всех, кто принимает участие в работах по восстановлению Крымского моста, в частности, тех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 ноября. Грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван дистанционно вместе с его водителем, которого использовали "втёмную".В этот момент по железнодорожной части моста проезжал состав с цистернами с топливом, семь из которых загорелось. Две секции автомобильного моста в результате мощного взрыва обрушились.ФСБ России выяснила, что теракт был организован лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. В ответ на этот теракт ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре Украины, что привело к потере трех четвертей электроснабжения страны.
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новости, владимир путин, крымский мост, теракт, украина
Новости, Владимир Путин, Крымский мост, теракт, Украина

Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста

19:16 03.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста, сообщает РИА Новости 3 ноября
"В начале, как мы и договаривались, несколько текущих вопросов, и первый - к Марату Шакирзяновичу, как идет работа по восстановлению Крымского моста", - приводит агентство слова Путина.
Также сообщается, что глава государства всех, кто принимает участие в работах по восстановлению Крымского моста, в частности, тех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 ноября. Грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван дистанционно вместе с его водителем, которого использовали "втёмную".
В этот момент по железнодорожной части моста проезжал состав с цистернами с топливом, семь из которых загорелось. Две секции автомобильного моста в результате мощного взрыва обрушились.
ФСБ России выяснила, что теракт был организован лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. В ответ на этот теракт ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре Украины, что привело к потере трех четвертей электроснабжения страны.
Крымский мост
19 октября, 05:15
"Как по сценарию кинофильма": эксперт рассказал, как действовали террористы на Крымском мостуЗаведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что на Крымском мосту Киев использовал давно отработанную террористическую технологию
 
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