https://ukraina.ru/20221103/1040499007.html

Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста

Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста - 03.11.2022 Украина.ру

Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста, сообщает РИА Новости 3 ноября

2022-11-03T19:16

2022-11-03T19:16

2022-11-03T19:16

новости

владимир путин

крымский мост

теракт

украина

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"В начале, как мы и договаривались, несколько текущих вопросов, и первый - к Марату Шакирзяновичу, как идет работа по восстановлению Крымского моста", - приводит агентство слова Путина.Также сообщается, что глава государства всех, кто принимает участие в работах по восстановлению Крымского моста, в частности, тех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 ноября. Грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван дистанционно вместе с его водителем, которого использовали "втёмную".В этот момент по железнодорожной части моста проезжал состав с цистернами с топливом, семь из которых загорелось. Две секции автомобильного моста в результате мощного взрыва обрушились.ФСБ России выяснила, что теракт был организован лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. В ответ на этот теракт ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре Украины, что привело к потере трех четвертей электроснабжения страны.

https://ukraina.ru/20221019/1039846968.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, крымский мост, теракт, украина