https://ukraina.ru/20221103/1040499007.html
Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста
Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста - 03.11.2022 Украина.ру
Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста, сообщает РИА Новости 3 ноября
2022-11-03T19:16
2022-11-03T19:16
2022-11-03T19:16
новости
владимир путин
крымский мост
теракт
украина
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"В начале, как мы и договаривались, несколько текущих вопросов, и первый - к Марату Шакирзяновичу, как идет работа по восстановлению Крымского моста", - приводит агентство слова Путина.Также сообщается, что глава государства всех, кто принимает участие в работах по восстановлению Крымского моста, в частности, тех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 ноября. Грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван дистанционно вместе с его водителем, которого использовали "втёмную".В этот момент по железнодорожной части моста проезжал состав с цистернами с топливом, семь из которых загорелось. Две секции автомобильного моста в результате мощного взрыва обрушились.ФСБ России выяснила, что теракт был организован лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. В ответ на этот теракт ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре Украины, что привело к потере трех четвертей электроснабжения страны.
https://ukraina.ru/20221019/1039846968.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, крымский мост, теракт, украина
Путин на совещании с правительством потребовал отчета о восстановлении Крымского моста
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста, сообщает РИА Новости 3 ноября
"В начале, как мы и договаривались, несколько текущих вопросов, и первый - к Марату Шакирзяновичу, как идет работа по восстановлению Крымского моста", - приводит агентство слова Путина.
Также сообщается, что глава государства всех, кто принимает участие в работах по восстановлению Крымского моста, в частности, тех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 ноября. Грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван дистанционно вместе с его водителем, которого использовали "втёмную".
В этот момент по железнодорожной части моста проезжал состав с цистернами с топливом, семь из которых загорелось. Две секции автомобильного моста в результате мощного взрыва обрушились.
ФСБ России выяснила, что теракт был организован лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. В ответ на этот теракт ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре Украины, что привело к потере трех четвертей электроснабжения страны.