https://ukraina.ru/20221103/1040498396.html
Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине
Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине - 03.11.2022 Украина.ру
Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине
Власти Крыма ответили президенту Украину Владимиру Зеленскому, заявившему о желании посетить Крым. В Херсоне с некоторых зданий пропали флаги России, что встревожило общественность
2022-11-03T18:35
2022-11-03T18:35
2022-11-03T18:35
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c92b4f0b32bc20c55ac983d1dd10f2a6.jpg.webp
О своём желании поехать в Крым, чтобы увидеть море, Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению."Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", — сказал президент Украины.Так он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь, если Украина одержит победу в конфликте с Россией.Говоря о возможных сроках такой поездки, Зеленский отметил, что это точно произойдет не зимой."Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", — указал он.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году Крым может перейти под контроль Украины.В Крыму прокомментировали желание Зеленского посетить полуостров."Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", — заявил в комментарии РИА "Новости" депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По словам Шеремета, что бы ни заявлял Зеленский, Крым был, есть и навсегда останется частью России, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены.Советник главы Крыма Олег Крючков также отреагировал на желание Зеленского."Ждём. Камера давно готова", — отметил он в своём телеграм-канале.Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что на полуострове ждут Зеленского."Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждëм его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям. Зато отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога. Многие оставшиеся в Киеве ещё завидовать будут", — отметил Константинов в комментарии РИА "Новости".Она также сообщил, что в Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, уже работает антитеррористическая комиссия, указал Константинов."Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащих национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", — заявил спикер парламента Крыма.Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе — бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.Что происходит в ХерсонеУтром 3 ноября в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что со здания Херсонской областной администрации пропал флаг России.Позже эту информацию подтвердил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Подтверждаю. В Херсоне на главном административном здании сейчас нет флага", - написал он в своём телеграм-канале.Спустя некоторое время находящийся в регионе российский военкор Александр Коц сообщил о том, что на других зданиях флаги России есть."Проехался по Херсону. Не знаю, почему пропал российский флаг над бывшим зданием правительства Херсонской области, но явление это не системное. Над другими административными зданиями и учебными заведениями триколоры висят", - опубликовал Коц видео из Херсона.Он также внёс важное уточнее."Тут надо еще внести поправку, что флаг исчез над зданием бывшего украинского правительства Херсонской области, в котором не располагались российские органы власти", - отметил военкор.Практически одновременно стало известно о затоплении лодок местных жителей."После предупреждений лодки в Херсоне на самом деле потопили", - сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий, опубликовав соответствующие фотографии.Кроме того, он сообщил о подрыве судов на заводе Куйбышева."На заводе им. Куйбышева в Херсоне подрывают суда, которые не могут вывезти", - сообщил Шарий.Многих насторожило заявление замглавы Херсонской администрации Кирилла Стремоусова."Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении", - заявил тот в эфире "Соловьёв Live".При этом он заявил, что все атаки киевских сил отбиты и власти Херсонской области не видят "массового резкого наступления", как и большого скопления войск. Линия обороны держится, указал он.Позже власти Херсонской области прояснили ситуацию с флагами. Там выступили с разъяснениями, согласно которым здание бывшей украинской областной госадминистрации давно не используется, в нём не работают какие-либо российские ведомства. Сама же администрация Херсонской области, уточнили власти, переехала в Геническ еще на прошлой неделе.Вечером военкор Коц выложил видео, записанное во время возвращение с передовой в Херсонской области. В нём он комментировал слухи об оставлении позиций ВС РФ на правобережной Херсонщине."По поводу информации о том, что мы побросали все блокпосты на трассе Херсон-Николаев. Сегодня 3 ноября и я ответственно заявляю, что это брехня. Я не знаю о планах российского Генштаба — будем ли мы уходить на левый берег [Днепра], будем ли здесь оставаться. Я говорю о том, что факт озвученный многими известными блогерами о том, что мы бросили блокпост под Чернобаевкой или ещё где-то на сегодня, на 3 ноября, это враньё. Военные на блокпостах стоят", - подчеркнул Коц.В самой Херсонской области сохраняется напряжённая обстановка.
https://ukraina.ru/20221103/1040488845.html
https://ukraina.ru/20221103/1040469415.html
https://ukraina.ru/20221103/1040456800.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_579e07bccc7c38f9639e0dfad3679818.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине
Власти Крыма ответили президенту Украину Владимиру Зеленскому, заявившему о желании посетить Крым. В Херсоне с некоторых зданий пропали флаги России, что встревожило общественность
О своём желании поехать в Крым, чтобы увидеть море, Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению.
"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", — сказал президент Украины.
Так он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь, если Украина одержит победу в конфликте с Россией.
Говоря о возможных сроках такой поездки, Зеленский отметил, что это точно произойдет не зимой.
"Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", — указал он.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году Крым может перейти под контроль Украины.
В Крыму прокомментировали желание Зеленского посетить полуостров.
"Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост
", — заявил в комментарии РИА "Новости"
депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По словам Шеремета, что бы ни заявлял Зеленский, Крым был, есть и навсегда останется частью России, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены.
Советник главы Крыма Олег Крючков также отреагировал на желание Зеленского.
"Ждём. Камера давно готова", — отметил он в своём телеграм-канале.
Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что на полуострове ждут Зеленского.
"Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждëм его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям. Зато отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога. Многие оставшиеся в Киеве ещё завидовать будут", — отметил Константинов в комментарии РИА "Новости".
Она также сообщил, что в Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, уже работает антитеррористическая комиссия, указал Константинов.
"Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащих национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", — заявил спикер парламента Крыма.
Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе — бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Утром 3 ноября в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что со здания Херсонской областной администрации пропал флаг России.
Позже эту информацию подтвердил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
"Подтверждаю. В Херсоне на главном административном здании сейчас нет флага", - написал он в своём телеграм-канале.
Спустя некоторое время находящийся в регионе российский военкор Александр Коц сообщил о том, что на других зданиях флаги России есть.
"Проехался по Херсону. Не знаю, почему пропал российский флаг над бывшим зданием правительства Херсонской области, но явление это не системное. Над другими административными зданиями и учебными заведениями триколоры висят", - опубликовал Коц видео из Херсона.
Он также внёс важное уточнее.
"Тут надо еще внести поправку, что флаг исчез над зданием бывшего украинского правительства Херсонской области, в котором не располагались российские органы власти", - отметил военкор.
Практически одновременно стало известно о затоплении лодок местных жителей.
"После предупреждений лодки в Херсоне на самом деле потопили", - сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий, опубликовав соответствующие фотографии.
Кроме того, он сообщил о подрыве судов на заводе Куйбышева.
"На заводе им. Куйбышева в Херсоне подрывают суда, которые не могут вывезти", - сообщил Шарий.
Многих насторожило заявление замглавы Херсонской администрации Кирилла Стремоусова.
"Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении", - заявил тот в эфире "Соловьёв Live".
При этом он заявил, что все атаки киевских сил отбиты и власти Херсонской области не видят "массового резкого наступления", как и большого скопления войск. Линия обороны держится, указал он.
Позже власти Херсонской области прояснили ситуацию с флагами. Там выступили с разъяснениями, согласно которым здание бывшей украинской областной госадминистрации давно не используется, в нём не работают какие-либо российские ведомства. Сама же администрация Херсонской области, уточнили власти, переехала в Геническ еще на прошлой неделе.
Вечером военкор Коц выложил видео, записанное во время возвращение с передовой в Херсонской области. В нём он комментировал слухи об оставлении позиций ВС РФ на правобережной Херсонщине.
"По поводу информации о том, что мы побросали все блокпосты на трассе Херсон-Николаев. Сегодня 3 ноября и я ответственно заявляю, что это брехня. Я не знаю о планах российского Генштаба — будем ли мы уходить на левый берег [Днепра], будем ли здесь оставаться. Я говорю о том, что факт озвученный многими известными блогерами о том, что мы бросили блокпост под Чернобаевкой или ещё где-то на сегодня, на 3 ноября, это враньё. Военные на блокпостах стоят", - подчеркнул Коц.
В самой Херсонской области сохраняется напряжённая обстановка.