https://ukraina.ru/20221103/1040498396.html

Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине

Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине - 03.11.2022 Украина.ру

Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине

Власти Крыма ответили президенту Украину Владимиру Зеленскому, заявившему о желании посетить Крым. В Херсоне с некоторых зданий пропали флаги России, что встревожило общественность

2022-11-03T18:35

2022-11-03T18:35

2022-11-03T18:35

хроники

эксклюзив

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О своём желании поехать в Крым, чтобы увидеть море, Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению."Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", — сказал президент Украины.Так он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь, если Украина одержит победу в конфликте с Россией.Говоря о возможных сроках такой поездки, Зеленский отметил, что это точно произойдет не зимой."Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", — указал он.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году Крым может перейти под контроль Украины.В Крыму прокомментировали желание Зеленского посетить полуостров."Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", — заявил в комментарии РИА "Новости" депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По словам Шеремета, что бы ни заявлял Зеленский, Крым был, есть и навсегда останется частью России, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены.Советник главы Крыма Олег Крючков также отреагировал на желание Зеленского."Ждём. Камера давно готова", — отметил он в своём телеграм-канале.Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что на полуострове ждут Зеленского."Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждëм его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям. Зато отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога. Многие оставшиеся в Киеве ещё завидовать будут", — отметил Константинов в комментарии РИА "Новости".Она также сообщил, что в Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, уже работает антитеррористическая комиссия, указал Константинов."Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащих национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", — заявил спикер парламента Крыма.Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе — бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.Что происходит в ХерсонеУтром 3 ноября в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что со здания Херсонской областной администрации пропал флаг России.Позже эту информацию подтвердил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Подтверждаю. В Херсоне на главном административном здании сейчас нет флага", - написал он в своём телеграм-канале.Спустя некоторое время находящийся в регионе российский военкор Александр Коц сообщил о том, что на других зданиях флаги России есть."Проехался по Херсону. Не знаю, почему пропал российский флаг над бывшим зданием правительства Херсонской области, но явление это не системное. Над другими административными зданиями и учебными заведениями триколоры висят", - опубликовал Коц видео из Херсона.Он также внёс важное уточнее."Тут надо еще внести поправку, что флаг исчез над зданием бывшего украинского правительства Херсонской области, в котором не располагались российские органы власти", - отметил военкор.Практически одновременно стало известно о затоплении лодок местных жителей."После предупреждений лодки в Херсоне на самом деле потопили", - сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий, опубликовав соответствующие фотографии.Кроме того, он сообщил о подрыве судов на заводе Куйбышева."На заводе им. Куйбышева в Херсоне подрывают суда, которые не могут вывезти", - сообщил Шарий.Многих насторожило заявление замглавы Херсонской администрации Кирилла Стремоусова."Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении", - заявил тот в эфире "Соловьёв Live".При этом он заявил, что все атаки киевских сил отбиты и власти Херсонской области не видят "массового резкого наступления", как и большого скопления войск. Линия обороны держится, указал он.Позже власти Херсонской области прояснили ситуацию с флагами. Там выступили с разъяснениями, согласно которым здание бывшей украинской областной госадминистрации давно не используется, в нём не работают какие-либо российские ведомства. Сама же администрация Херсонской области, уточнили власти, переехала в Геническ еще на прошлой неделе.Вечером военкор Коц выложил видео, записанное во время возвращение с передовой в Херсонской области. В нём он комментировал слухи об оставлении позиций ВС РФ на правобережной Херсонщине."По поводу информации о том, что мы побросали все блокпосты на трассе Херсон-Николаев. Сегодня 3 ноября и я ответственно заявляю, что это брехня. Я не знаю о планах российского Генштаба — будем ли мы уходить на левый берег [Днепра], будем ли здесь оставаться. Я говорю о том, что факт озвученный многими известными блогерами о том, что мы бросили блокпост под Чернобаевкой или ещё где-то на сегодня, на 3 ноября, это враньё. Военные на блокпостах стоят", - подчеркнул Коц.В самой Херсонской области сохраняется напряжённая обстановка.

https://ukraina.ru/20221103/1040488845.html

https://ukraina.ru/20221103/1040469415.html

https://ukraina.ru/20221103/1040456800.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив