https://ukraina.ru/20221103/1040498142.html
В пять раз выросло число американцев, не считающих нужным финансировать киевский режим
В пять раз выросло число американцев, не считающих нужным финансировать киевский режим - 03.11.2022 Украина.ру
В пять раз выросло число американцев, не считающих нужным финансировать киевский режим
Количество жителей США, не считающих необходимым и дальше финансировать и поддерживать украинские власти, с марта выросло в пять раз, с 6% до 30%, следует из результатов опроса издания Wall Street Journal.
2022-11-03T18:22
2022-11-03T18:22
2022-11-03T18:22
украина
сша
новости
финансирование
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В частности, 30% респондентов считают, что США отправляют Украине "слишком много" помощи. В ходе аналогичного опроса в марте так ответили всего 6%.При этом 37% опрошенных не хотят предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине, 57% респондентов считают необходимым ее предоставить.В большей степени за это высказывались сторонники демократической партии США (81%), меньше всего – республиканцы (35%). Среди тех, кто не относит себя к фанатам этих политсил, за дополнительное финансирование киевского режима высказались 45% опрошенныхОпрос проводился изданием Wall Street Journal среди 1500 респондентов с 22 по 26 октября 2022 года.
https://ukraina.ru/20221103/1040478226.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, новости, финансирование
В пять раз выросло число американцев, не считающих нужным финансировать киевский режим
Количество жителей США, не считающих необходимым и дальше финансировать и поддерживать украинские власти, с марта выросло в пять раз, с 6% до 30%, следует из результатов опроса издания Wall Street Journal.
В частности, 30% респондентов считают, что США отправляют Украине "слишком много" помощи. В ходе аналогичного опроса в марте так ответили всего 6%.
При этом 37% опрошенных не хотят предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине, 57% респондентов считают необходимым ее предоставить.
В большей степени за это высказывались сторонники демократической партии США (81%), меньше всего – республиканцы (35%). Среди тех, кто не относит себя к фанатам этих политсил, за дополнительное финансирование киевского режима высказались 45% опрошенных
Опрос проводился изданием Wall Street Journal среди 1500 респондентов с 22 по 26 октября 2022 года.