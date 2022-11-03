Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину - 03.11.2022 Украина.ру
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Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину
Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину - 03.11.2022 Украина.ру
Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину
Швейцария запретила Германии реэкспорт боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard на Украину, сообщило агентство Reuters 2 ноября
2022-11-03T18:07
2022-11-03T18:07
германия
швейцария
оружие
украина
новости
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"В соответствии с принципом равного обращения в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт", - заявили в швейцарском правительстве.О запросе немецкого министра обороны к Швейцарии на отправку боеприпасов к Gepard на Украину стало известно 26 октября.Данные боеприпасы производит предприятие, штаб-квартира которого находится в столице Швейцарии Цюрихе, поэтому требуется разрешение на поставки снарядов Украине. Киевский режим уже сообщал о дефиците боеприпасов к установкам.
https://ukraina.ru/20221103/1040488845.html
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германия, швейцария, оружие, украина, новости
Германия, Швейцария, оружие, Украина, Новости

Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину

18:07 03.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0ЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0
Читать в
Швейцария запретила Германии реэкспорт боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard на Украину, сообщило агентство Reuters 2 ноября
"В соответствии с принципом равного обращения в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт", - заявили в швейцарском правительстве.
О запросе немецкого министра обороны к Швейцарии на отправку боеприпасов к Gepard на Украину стало известно 26 октября.
Данные боеприпасы производит предприятие, штаб-квартира которого находится в столице Швейцарии Цюрихе, поэтому требуется разрешение на поставки снарядов Украине. Киевский режим уже сообщал о дефиците боеприпасов к установкам.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
16:00
Оружие из Болгарии, Рабинович и мандат, отставка Чернышова. Главное на Украине на 16:00 3 ноябряДва парламентских комитета Болгарии одобрили два предложения предоставлять Украине военно-техническую помощь. Вадима Рабиновича лишили мандата народного депутата. Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова отправили в отставку
 
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