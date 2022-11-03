Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину
Швейцария запретила Германии реэкспорт боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard на Украину, сообщило агентство Reuters 2 ноября
"В соответствии с принципом равного обращения в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт", - заявили в швейцарском правительстве.
О запросе немецкого министра обороны к Швейцарии на отправку боеприпасов к Gepard на Украину стало известно 26 октября.
Данные боеприпасы производит предприятие, штаб-квартира которого находится в столице Швейцарии Цюрихе, поэтому требуется разрешение на поставки снарядов Украине. Киевский режим уже сообщал о дефиците боеприпасов к установкам.
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