https://ukraina.ru/20221103/1040497544.html

Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину

Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину - 03.11.2022 Украина.ру

Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину

Швейцария запретила Германии реэкспорт боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard на Украину, сообщило агентство Reuters 2 ноября

2022-11-03T18:07

2022-11-03T18:07

2022-11-03T18:07

германия

швейцария

оружие

украина

новости

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"В соответствии с принципом равного обращения в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт", - заявили в швейцарском правительстве.О запросе немецкого министра обороны к Швейцарии на отправку боеприпасов к Gepard на Украину стало известно 26 октября.Данные боеприпасы производит предприятие, штаб-квартира которого находится в столице Швейцарии Цюрихе, поэтому требуется разрешение на поставки снарядов Украине. Киевский режим уже сообщал о дефиците боеприпасов к установкам.

https://ukraina.ru/20221103/1040488845.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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германия, швейцария, оружие, украина, новости