https://ukraina.ru/20221103/1040497300.html

Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли"

Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли" - 03.11.2022 Украина.ру

Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли"

Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative

2022-11-03T17:54

2022-11-03T17:54

2022-11-03T17:54

новости

спецоперация

сша

сми

наполеон бонапарт

европа

коалиция

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101072/78/1010727884_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_7fe2383c02f960fc36e65dbe5fa31127.jpg

По словам отставного военного, такая коалиция будет состоять, в основном, из польских и румынских войск, и из американских в качестве "ядра".Однако моральный дух американской армии находится на весьма низком уровне после двадцати лет военных действий в Ираке и Афганистане, окончившихся неудачей. Армии США сложнее находить новых желающих вступить в её ряды, чем в какой-либо момент, начиная с 1970-х годов, указывает Макгрегор.Что касается союзников, которых Вашингтон якобы намеревается втянуть в военные действия против России, то Макгрегор указывает, что идея военных действий против России крайне непопулярна среди европейцев. Он проводит историческую аналогию, рассказывая, что крупнейшая, по его словам, "коалиция доброй воли" в истории была создана в 1812 году Наполеоном Бонапартом для вторжения в Россию.Кроме французского "ядра", его армия включала большое количество итальянских, немецких, голландских и польских солдат. Однако большинство союзников французской армии, за исключением поляков, шли на войну без большого желания, и, когда положение армии Бонапарта стало тяжёлым, его союзники, кроме поляков, разбежались, указывает автор.Президент [Джо] Байден и его генералы не должны совершать такие же ошибки на Украине, советует он.

https://ukraina.ru/20211213/1032866362.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, сша, сми, наполеон бонапарт, европа, коалиция, джо байден