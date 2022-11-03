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Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли"
Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли" - 03.11.2022 Украина.ру
Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли"
Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
2022-11-03T17:54
2022-11-03T17:54
2022-11-03T17:54
новости
спецоперация
сша
сми
наполеон бонапарт
европа
коалиция
джо байден
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По словам отставного военного, такая коалиция будет состоять, в основном, из польских и румынских войск, и из американских в качестве "ядра".Однако моральный дух американской армии находится на весьма низком уровне после двадцати лет военных действий в Ираке и Афганистане, окончившихся неудачей. Армии США сложнее находить новых желающих вступить в её ряды, чем в какой-либо момент, начиная с 1970-х годов, указывает Макгрегор.Что касается союзников, которых Вашингтон якобы намеревается втянуть в военные действия против России, то Макгрегор указывает, что идея военных действий против России крайне непопулярна среди европейцев. Он проводит историческую аналогию, рассказывая, что крупнейшая, по его словам, "коалиция доброй воли" в истории была создана в 1812 году Наполеоном Бонапартом для вторжения в Россию.Кроме французского "ядра", его армия включала большое количество итальянских, немецких, голландских и польских солдат. Однако большинство союзников французской армии, за исключением поляков, шли на войну без большого желания, и, когда положение армии Бонапарта стало тяжёлым, его союзники, кроме поляков, разбежались, указывает автор.Президент [Джо] Байден и его генералы не должны совершать такие же ошибки на Украине, советует он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сша, сми, наполеон бонапарт, европа, коалиция, джо байден
Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли"
Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
По словам отставного военного, такая коалиция будет состоять, в основном, из польских и румынских войск, и из американских в качестве "ядра".
Однако моральный дух американской армии находится на весьма низком уровне после двадцати лет военных действий в Ираке и Афганистане, окончившихся неудачей. Армии США сложнее находить новых желающих вступить в её ряды, чем в какой-либо момент, начиная с 1970-х годов, указывает Макгрегор.
Что касается союзников, которых Вашингтон якобы намеревается втянуть в военные действия против России, то Макгрегор указывает, что идея военных действий против России крайне непопулярна среди европейцев. Он проводит историческую аналогию, рассказывая, что крупнейшая, по его словам, "коалиция доброй воли" в истории была создана в 1812 году Наполеоном Бонапартом для вторжения в Россию.
Кроме французского "ядра", его армия включала большое количество итальянских, немецких, голландских и польских солдат. Однако большинство союзников французской армии, за исключением поляков, шли на войну без большого желания, и, когда положение армии Бонапарта стало тяжёлым, его союзники, кроме поляков, разбежались, указывает автор.
В своей борьбе с Россией Бонапарт не только плохо оценил своего противника, но и грубо просчитался в отношении своих союзников
Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Президент [Джо] Байден
и его генералы не должны совершать такие же ошибки на Украине, советует он.