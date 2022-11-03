https://ukraina.ru/20221103/1040496738.html

В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине

В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине - 03.11.2022 Украина.ру

В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине

Инспекторы МАГАТЭ провели на Украине проверку, в результате которой не нашли никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах, сообщает пресс-служба организации 3 ноября

2022-11-03T17:35

2022-11-03T17:35

2022-11-03T17:35

новости

бомба

украина

магатэ

ядерное оружие

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Комиссия МАГАТЭ прибыла на Украину по приглашению Киева после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Украина готовит провокацию с использованием "грязной бомбы".По данным источника РИА Новости, ее могли создавать на одном из предприятий в Желтых Водах Днепропетровской области.Помимо этого объекта, инспекция посетила Институт ядерных исследований в Киеве и завод "Южмаш" в Днепре (Днепропетровске)."Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили к этому моменту, не выявила каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее", заявил глава организации Рафаэль Гросси.По словам Шойгу, размещение на Украине ядерного оружия и создание "грязной бомбы" выгодно США.В интервью Украина.ру глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай предположил, что Украина, являясь оружием Запада, вполне может пойти на это.

https://ukraina.ru/20221028/1040260463.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бомба, украина, магатэ, ядерное оружие