В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине - 03.11.2022 Украина.ру
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В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине
В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине - 03.11.2022 Украина.ру
В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине
Инспекторы МАГАТЭ провели на Украине проверку, в результате которой не нашли никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах, сообщает пресс-служба организации 3 ноября
2022-11-03T17:35
2022-11-03T17:35
новости
бомба
украина
магатэ
ядерное оружие
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Комиссия МАГАТЭ прибыла на Украину по приглашению Киева после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Украина готовит провокацию с использованием "грязной бомбы".По данным источника РИА Новости, ее могли создавать на одном из предприятий в Желтых Водах Днепропетровской области.Помимо этого объекта, инспекция посетила Институт ядерных исследований в Киеве и завод "Южмаш" в Днепре (Днепропетровске)."Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили к этому моменту, не выявила каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее", заявил глава организации Рафаэль Гросси.По словам Шойгу, размещение на Украине ядерного оружия и создание "грязной бомбы" выгодно США.В интервью Украина.ру глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай предположил, что Украина, являясь оружием Запада, вполне может пойти на это.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бомба, украина, магатэ, ядерное оружие
Новости, бомба, Украина, МАГАТЭ, Ядерное оружие

В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине

17:35 03.11.2022
 
© Фото : yuzhmash.comюжмаш
южмаш - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : yuzhmash.com
Читать в
Инспекторы МАГАТЭ провели на Украине проверку, в результате которой не нашли никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах, сообщает пресс-служба организации 3 ноября
Комиссия МАГАТЭ прибыла на Украину по приглашению Киева после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Украина готовит провокацию с использованием "грязной бомбы".
По данным источника РИА Новости, ее могли создавать на одном из предприятий в Желтых Водах Днепропетровской области.
Помимо этого объекта, инспекция посетила Институт ядерных исследований в Киеве и завод "Южмаш" в Днепре (Днепропетровске).
"Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили к этому моменту, не выявила каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее", заявил глава организации Рафаэль Гросси.
По словам Шойгу, размещение на Украине ядерного оружия и создание "грязной бомбы" выгодно США.
В интервью Украина.ру глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай предположил, что Украина, являясь оружием Запада, вполне может пойти на это.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 15:53
"Бомба для отвода глаз". Кто и зачем готовит ядерную провокацию на Украине
 
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