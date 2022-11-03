Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ - 03.11.2022 Украина.ру
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Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ
Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ - 03.11.2022 Украина.ру
Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ
Страничку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в соцсети, возможно, взломали русские хакеры. Об этом обеспокоились украинские журналисты 3 ноября
2022-11-03T17:36
2022-11-03T17:36
новости
хакер
валерий залужный
днр
взлом
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На страничке Залужного опубликована фотография военнослужащего с лицом, раскрашенным под голливудского суперзлодея, под которой опубликовано сообщение: Почитатели творчества Залужного в соцсети не разобрались, была ли это такая специфическая шутка от главкома ВСУ, взломали ли его страницу, или просто не поняли: "а в чем прикол?". Также изменилась аватарка профиля. Вместо Залужного - изображение президента России Владимира Путина верхом на медведе.Накануне хакер "Джокер ДНР" заявил о взломе украинской программы для координации боевых действий в режиме реального времени DELTA. Хакер изменил карту театра военных действий, добавив в программу произвольные объекты.
https://ukraina.ru/20221101/1040388488.html
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новости, хакер, валерий залужный, днр, взлом
Новости, хакер, Валерий Залужный, ДНР, взлом

Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ

17:36 03.11.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)Фото со странички Валерия Залужного в соцсети
Фото со странички Валерия Залужного в соцсети - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Страничку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в соцсети, возможно, взломали русские хакеры. Об этом обеспокоились украинские журналисты 3 ноября
На страничке Залужного опубликована фотография военнослужащего с лицом, раскрашенным под голливудского суперзлодея, под которой опубликовано сообщение:
"Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в DELTA".
Почитатели творчества Залужного в соцсети не разобрались, была ли это такая специфическая шутка от главкома ВСУ, взломали ли его страницу, или просто не поняли: "а в чем прикол?". Также изменилась аватарка профиля. Вместо Залужного - изображение президента России Владимира Путина верхом на медведе.
Накануне хакер "Джокер ДНР" заявил о взломе украинской программы для координации боевых действий в режиме реального времени DELTA. Хакер изменил карту театра военных действий, добавив в программу произвольные объекты.
Система управления войсками ВСУ DELTA
1 ноября, 15:50
Хакер "Джокер ДНР" подтвердил взлом системы управления ВСУ DELTAХакер "Джокер ДНР" получил доступ к системе управления украинскими войсками DELTA и передал планы командования ВСУ "куда следует". Информация о взломе опубликована в Telegram-канале хакера 1 ноября
 
НовостихакерВалерий ЗалужныйДНРвзлом
 
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