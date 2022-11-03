https://ukraina.ru/20221103/1040496617.html

Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ

Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ - 03.11.2022 Украина.ру

Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ

Страничку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в соцсети, возможно, взломали русские хакеры. Об этом обеспокоились украинские журналисты 3 ноября

2022-11-03T17:36

2022-11-03T17:36

2022-11-03T17:36

новости

хакер

валерий залужный

днр

взлом

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На страничке Залужного опубликована фотография военнослужащего с лицом, раскрашенным под голливудского суперзлодея, под которой опубликовано сообщение: Почитатели творчества Залужного в соцсети не разобрались, была ли это такая специфическая шутка от главкома ВСУ, взломали ли его страницу, или просто не поняли: "а в чем прикол?". Также изменилась аватарка профиля. Вместо Залужного - изображение президента России Владимира Путина верхом на медведе.Накануне хакер "Джокер ДНР" заявил о взломе украинской программы для координации боевых действий в режиме реального времени DELTA. Хакер изменил карту театра военных действий, добавив в программу произвольные объекты.

https://ukraina.ru/20221101/1040388488.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хакер, валерий залужный, днр, взлом