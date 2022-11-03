Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)Фото со странички Валерия Залужного в соцсети
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Страничку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в соцсети, возможно, взломали русские хакеры. Об этом обеспокоились украинские журналисты 3 ноября
На страничке Залужного опубликована фотография военнослужащего с лицом, раскрашенным под голливудского суперзлодея, под которой опубликовано сообщение:
"Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в DELTA".
Почитатели творчества Залужного в соцсети не разобрались, была ли это такая специфическая шутка от главкома ВСУ, взломали ли его страницу, или просто не поняли: "а в чем прикол?". Также изменилась аватарка профиля. Вместо Залужного - изображение президента России Владимира Путина верхом на медведе.
Накануне хакер "Джокер ДНР" заявил о взломе украинской программы для координации боевых действий в режиме реального времени DELTA. Хакер изменил карту театра военных действий, добавив в программу произвольные объекты.