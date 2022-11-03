Генерал Шептицкий. Почему брат духовного лидера украинского национализма выбрал Польшу
3 ноября 1867 года у помещика Яна Шептицкого родился шестой сын – Станислав. В отличие от своих старших братьев Андрея и Климентия, выбравших церковный путь, Станислав Шептицкий стал известным военным.
Семья Шептицких была одна из самых знатных и богатых на Галичине, начиная со времён Галицко-Волынского княжества, где они были боярами. Украинские историки утверждают, что первую грамоту на владение землями в селе Шептычи (ныне Самборский район Львовской области) Шептицкие получили ещё в 1284 году от князя Льва Даниловича.
Подтверждений этому нет, однако, когда в 1469 году король Польши Казимир Ягеллончик выдал Фёдору Шептицкому грамоту о привилегиях владении землями в Шептичах и соседних сёлах – Вощанце и Канафостах, никаких сомнений в древности рода Шептицких у монарха не было.
Именно в Шептичах в 1836-м родился Ян Шептицкий, однако его земли находились в Прилбичах (ныне Яворовский район Львовской области). Имение было огромным, рано овдовевшая мать не справлялась с управлением, и Ян с ранних лет привык ощущать себя помещиком. Даже экзамен на аттестат зрелости в Доминиканской гимназии во Львове, которую он посещал 1848-1854 годах, Ян Шептицкий сдал экстерном и 1856-м, а начавшееся в том же году обучение на философском факультете Львовского университета он забросил после первого курса.
У Яна Шептицкого было семеро детей, все сыновья, но двое первых умерли в раннем возрасте. Третий и четвёртый сыновья помещиками становиться не захотели, и выбрали служение Богу, причём оба стали греко-католическими иерархами, хотя их отец был ревностным римо-католиком. Лишь пятый и седьмой сыновья Яна Шептицкого, Александр и Леон, продолжили дело отца, причём Леон до сентября 1939-го управлял семейным имением в Прилбичах.
А вот шестой из братьев Шептицких, Станислав, решил стать военным.
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В 1885 году, получив в гимназии в Кракове аттестат с отличием, Станислав Шептицкий поступил в военно-техническую академию в Мёдлинге (Нижняя Австрия), которую окончил в 1888-м, получив чин подпоручика артиллерии. До 1890 год проходил службу в артиллерийском полку в Ярославе, неподалёку от семейного имения.
В период с августа 1891 по июнь 1892 года обучался в Высшей кавалерийской школе в Вене, предназначенной для аристократов (в 1871 году Ян Шептицкий получил от императора титул графа с правом передачи по наследству).
В январе 1892 года Станислав получил звание лейтенанта артиллерии, и в 1892-1894-м служил в 10-й бригаде полевой артиллерии в Перемышле. В 1894 году он вступил в Академию Генштаба Австро-Венгрии, и через два года стал одним из лучших её выпускников. Несколько лет Станислав Шептицкий служил на территории тогдашнего Венгерского королевства.
В 1898-м он получил чин капитана, а в 1900 году был повышен до капитана Генштаба, и в этом звании четыре года прослужил в Кракове (сначала пехотной, а потом в кавалерийской дивизиях).
В 1904-1905 годах капитан Шептицкий был военным атташе Австро-Венгрии в штаб-квартире российских войск в Маньчжурии, при этом наблюдал за всеми крупными сражениями, в том числе за битвой под Мукденом. После возвращения в Вену в 1906 году он сдал экзамен на звание майора Генерального штаба, и был назначен начальником штаба Венской кавалерийской дивизии.
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Согласно легенде, именно тогда он стал приятелем императора Франца Иосифа I.
С 1909 года Станислав Шептицкий проходил стажировку в войсках и командовал дивизионом 1-го полка полевой артиллерии в Кракове. В 1911 году он был произведен в подполковники Генерального штаба, и в 1911-1914 годах служил военным атташе Австро-Венгрии в Риме. 1 мая 1914 года он стал полковником Генерального штаба, с началом Первой мировой войны был назначен начальника штаба Львовского района при командовании 3-й армии, после чего, с 24 сентября 1914-го, был начальником штаба 2-го корпуса.
Примечательно, что осенью 1914 году столпы русинско-украинской общины Австро-Венгрии, галичанин Кость Левицкий и буковинец Николай Василько, предложили кандидатуру Станислава Шептицкого в качестве командующего подразделениями Украинских сечевых стрелков (УСС) – украинского формирования в армии Австро-Венгрии.
Естественно, его кандидатуру поддерживал и Митрополит Галицкий (с 1901 года) украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий, который уверял, что его родной брат, несмотря на верность католицизму и пропольское воспитание, симпатизирует украинцам.
Судя по всему, по состоянию на 1914 год пан Станислав не имел четко выраженной национальной идентификации. Он был австрийским аристократом, говорящим ещё и на польском.
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Если бы лидеры украинцев Дунайской монархии поддержали кандидатуру полковника Станислава Шептицкого на пост командующего УСС, история этой части Европы вполне могла пойти по другому пути – ведь личный приятель Франца Иосифа I имел широкие связи и влияние во властных кругах.
Однако против Шептицкого категорически выступил Кирилл Трильовский, основатель военно-спортивного общества "Сечь", которое стало фундаментом для формирования Украинских сечевых стрелков.
В результате Вена ограничила численность подразделений УСС до 2000 человек, а Станислав Шептицкий оказался под влиянием польских националистов, которые предложили принять участие в организации Польских легионов в составе австро-венгерской армии.
Польские легионы входили в состав 2-ко армейского корпуса, и на их основе была создана III Бригада Легионов, которой с июня 1916 года командовал полковник Шептицкий. С ноября 1916-го до апреля 1917-го он уже командовал всеми частями Польских легионов, получив на этом посту чин генерал-майора, но ушёл в отставку в связи с конфликтом между Юзефом Пилсудским и властями в Вене.
После этого австро-немецкие оккупационные власти назначили Станислава Шептицкого губернатором Люблинского края. Но и с этой должности он ушёл в отставку в феврале 1918-го – в знак протеста против того, что по "Брестскому миру" Холмская губерния была признана за Украинской народной республикой. Полковника Шептицкий направили подальше от Польши - он командовал 85-й пехотной бригадой на Итальянском фронте. Но надолго.
В октябре 1918 года Регентский совет Королевства Польского (структура австро-немецкой оккупационной администрации) назначил его командующим всеми польскими вооружёнными формированиями на территории, занятой Германией и Австро-Венгрией.
4 ноября 1918-го Станислав Шептицкий получил чин генерал-лейтенанта и стал командиром вновь созданного Войска Польского, а 16 ноября лидер возрождённой Польши Юзеф Пилсудский назначил Шептицкого начальником Генерального штаба. Но уже 6 февраля 1919 года, в знак протеста против критики боевых действий польских войск на Галичине, генерал ушёл в отставку по собственному желанию.
Во время советско-польской войны с апреля 1919 года Станислав Шептицкий командовал Литовско-Белорусским фронтом, при этом войскам его 4-й армии удалось оттеснить большевиков и закрепиться на позициях за Неманом.
В кампании 1920 года командовал Северным фронтом и той же 4-й армией, получив в апреле 1920-го чин генерал-полковника. Однако Шептицкий вступил в конфликт с Юзефом Пилсудским, и 31 июля 1920 году был уволен. С 1 сентября 1921 года служил военным инспектором в Краковском военном округе, а с 13 июня по 19 декабря 1923 года занимал пост военного министра Польши.
В ходе государственного переворота в мае 1926 года, организованного Пилсудским, президент Польши Станислав Войцеховский назначил генерала Шептицкий командующим войск, оставшихся верными правительству. Однако Пилсудский победил, после разговора с ним Шептицкий посчитал себя оскорблённым, и вызвал маршала на дуэль, который тот не принял. Вследствие этого Шептицкий ушёл с воинской службы.
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Станислав Шептицкий проживал в Кракове, политической деятельностью не занимался. С 1931 года он был президентом "Подкарпатского союза", фактически – национальной ассоциации нефтепроизводителей. Во время Второй мировой войны участия в движении сопротивления не принимал, немцы его не трогали, хотя родного брата, Александра Шептицкого, замучили в 1940-м.
Не исключено, что именно поэтому в феврале 1945 года 78-летний генерал вступил в ряды созданного Сталиным Народного Войска Польского, а в апреле того же года он был назначен главой Совета польского Красного Креста. Неизвестно, ушёл ли он по привычке в отставку сам, или новой власти нужен был на этом месте более покладистый функционер, однако в конце августа 1945 года Станислав Шептицкий покинул должность руководителя польского Красного Креста.
Генерал уехал в село Корчина рядом с городком Кросно (ныне Подкарпатское воеводство Польши). В истории этого села генерал остался его последним владельцем – правда, Корчина досталась ему не по линии отца, а от матери Софии, дочери известного львовского политика и драматурга Александра Фредро. Похоронен Станислав Шептицкий там же, на сельском кладбище, за его скромной могилой ухаживает местный католический приход.
А вот в Прилбичах в 2011 году за деньги тогдашнего депутата Верховной Рады от Партии регионов Павла Писарчука возведён пафосный памятник Андрею и Климентию Шептицким. На монументе или рядом с ним нет никакого упоминания ни о Станиславе и Александре Шептицком, ни об их младшем брате Леоне, которого в сентябре 1939-го вместе с женой большевики расстреляли в имении Щептицких в Прилбичах.