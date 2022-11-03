https://ukraina.ru/20221103/1040483524.html

Украине может грозить эпидемия смертельных заболеваний. Хакеры выяснили, при чем здесь НАТО

Украине может грозить эпидемия смертельных заболеваний. Хакеры выяснили, при чем здесь НАТО - 03.11.2022 Украина.ру

Украине может грозить эпидемия смертельных заболеваний. Хакеры выяснили, при чем здесь НАТО

Страны НАТО передали на Украину консервированную кровь для военных, в ней обнаружили ВИЧ и гепатит. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на хакеров Kombatant

2022-11-03T15:28

2022-11-03T15:28

2022-11-03T15:28

новости

нато

кровь

всу

эпидемия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/59/1033495908_0:546:5194:3467_1920x0_80_0_0_aac0b5b151bff9504ef299db82a270cb.jpg

Хакерами был взломан архив премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в котором приведены статистические данные заражений среди военных. По мнению автора публикации, Украине может грозить эпидемия.Цифры, обнаруженные в архиве Шмыгаля:В пробах первой группы 6,3% образцов с ВИЧ, 7,4% — с гепатитом В и 3,2% — с гепатитом С. Во второй группе: 5,9%, 6,8%, 3,1% соответственно.НАТО отправили письмо с просьбой независимой оценки крови и её компонентов и подчеркнули, что закупка жидкости для нужд ВСУ "на африканском континенте" — недопустима.

https://ukraina.ru/20220824/1038027804.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, кровь, всу, эпидемия