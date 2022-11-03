Украине может грозить эпидемия смертельных заболеваний. Хакеры выяснили, при чем здесь НАТО
© Фото : Pavel Danilyuk: PexelsЛаборатория
© Фото : Pavel Danilyuk: Pexels
Страны НАТО передали на Украину консервированную кровь для военных, в ней обнаружили ВИЧ и гепатит. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на хакеров Kombatant
Хакерами был взломан архив премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в котором приведены статистические данные заражений среди военных. По мнению автора публикации, Украине может грозить эпидемия.
По нашей информации, украинский Минздрав остро нуждался в крови для раненых в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. И запросил 62 тысячи литров у стран Альянса. А те согласились и пришли на помощь. Вот только никаких предварительных проверок, видимо, не провели.
Цифры, обнаруженные в архиве Шмыгаля:
В пробах первой группы 6,3% образцов с ВИЧ, 7,4% — с гепатитом В и 3,2% — с гепатитом С. Во второй группе: 5,9%, 6,8%, 3,1% соответственно.
НАТО отправили письмо с просьбой независимой оценки крови и её компонентов и подчеркнули, что закупка жидкости для нужд ВСУ "на африканском континенте" — недопустима.