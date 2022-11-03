Офицеры ВС РФ о самоубийственных атаках диверсантов ВСУ на Запорожскую АЭС - 03.11.2022 Украина.ру
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Офицеры ВС РФ о самоубийственных атаках диверсантов ВСУ на Запорожскую АЭС
Офицеры ВС РФ о самоубийственных атаках диверсантов ВСУ на Запорожскую АЭС - 03.11.2022 Украина.ру
Офицеры ВС РФ о самоубийственных атаках диверсантов ВСУ на Запорожскую АЭС
Украинские диверсионные группы регулярно осуществляют попытки пересечь Каховское водохранилище с целью осуществления провокации на Запорожской АЭС... Украина.ру, 03.11.2022
2022-11-03T20:44
2022-11-03T20:44
интервью
энергодар
всу
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Украинские диверсионные группы регулярно осуществляют попытки пересечь Каховское водохранилище с целью осуществления провокации на Запорожской АЭС. Военнослужащие ВС РФ, непосредственно задействованных в защите стратегического объекта, рассказали изданию Украина.ру, как это происходило. По понятным причинам их имена мы не называем. Офицер 1– Расскажите, пожалуйста, о последней попытке атаки на Энергодар.- Буквально несколько дней назад была попытка украинских ДРГ проникнуть в Энергодар через Каховское водохранилище на лодках. Сначала выдвинулось порядка пяти лодок, потом поплавали по своему краю и вышли три. Наши наблюдатели их срисовали в момент выдвижения и, когда эти лодки подошли на дистанцию огневого поражения, по ним был нанесён удар. Несколько было потоплено, одна уплыла.– Какую цель преследуют эти ДРГ?- По большому счёту это загадка для всех нас. Они пытаются преодолеть открытое водное пространство, за которым ведётся постоянное наблюдение. По сути, они подставляются, как лемминги. Если они проникнут на нашу территорию, они попытаются совершить диверсию против военных, лиц власти, инфраструктуры. То, что они делали в других регионах.– Может ли быть их целью собственно Запорожская АЭС?- Их целью может быть что угодно, включая атомную станцию. Но ЗАЭС охраняется качественно, хорошо, и возможность проникновения на неё исключена.– Попало ли в руки к нашим бойцам оборудование украинских диверсантов?- Их тела не выплыли, они утонули на месте. До этого было несколько случаев, когда тела диверсантов выносило на наш берег, у них стандартное диверсионное оборудование - взрывчатка, рации, автоматы.– Почему они идут на подобные самоубийственные миссии?- Потому что их командование отдаёт такой приказ. Невзирая ни на что, попытаться это сделать. Украинское командование, как уже показала практика прошедших восьми лет, своих бойцов не ценит. Кидает их в самоубийственные атаки, операции, только ради того, чтобы повесить себе очередную звёздочку.– Есть ли в зоне Специальной военной операции подобное место, вызывающее такой интерес украинских ДРГ?- Как мне кажется, такие самоубийственные миссии могут происходить везде. Это было и в Мариуполе, когда украинские боевики шли на обречённые попытки прорыва, это происходит на Херсонском направлении, когда они лезут в лобовую на укреплённые позиции. По сути, это всё напоминает утилизацию ВСУ. Утилизация эффективная. А своих целей они явно не добиваются.– Как вы оцениваете уровень безопасности Энергодара на данный момент?- Положительно. Энергодар защищён.Офицер 2– Расскажите, пожалуйста, о последней попытке атаки на Энергодар.- Целью этих атак является захват Запорожской АЭС, а также высадка диверсионных групп, которые будут работать в самом городе. Они осуществляются регулярно, как минимум - один раз в неделю. Все атаки отражаются, как правило ДРГ не доходят до середины водохранилища. Выходы осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 катеров. Их либо топят, либо они разворачиваются и уходят с потерями.Атаки отражаются с помощью артиллерии и стрелкового оружия крупного калибра. Кроме того, вдоль всей береговой линии созданы укрепрайоны, которые позволяют успешно отражать данные атаки. Кроме того, что идёт усиление береговой линии, также усиливается и небо: здесь находятся средства ПВО, которые фактически ежедневно сбивают как беспилотные летательные аппараты, пытающиеся вести разведдеятельность, так зачастую сбиваются и ударные беспилотники, в том числе из стран НАТО.– Какое оборудование было обнаружено на участниках ДРГ?- Надо понимать, что тела "задвухсоченных" (то есть убитых, "груз 200" - Ред.) боевиков ВСУ с середины водохранилища ещё не поднимали. Они не достигают берега, их просто топят.– Что заставляет ВСУ идти на самоубийственные акции?- Преступные приказы командования, идеологическая установка по захвату атомной станции. Ничего более. Для них это -- маленькая политическая победа. Но у них это не получится.– Есть ли у командования предположения о том, что они хотят сделать на станции?- Как вариант - они хотят захватить станцию, чтобы потом подавать электроэнергию на Украину. После ударов по системе энергоснабжения Украины у них уже дефицит электричества.
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Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, энергодар, всу
Интервью, Энергодар, ВСУ

Офицеры ВС РФ о самоубийственных атаках диверсантов ВСУ на Запорожскую АЭС

20:44 03.11.2022
 
© Фото : Украина.РуМорской офицер интервью
Морской офицер интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Украина.Ру
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Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
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Украинские диверсионные группы регулярно осуществляют попытки пересечь Каховское водохранилище с целью осуществления провокации на Запорожской АЭС. Военнослужащие ВС РФ, непосредственно задействованных в защите стратегического объекта, рассказали изданию Украина.ру, как это происходило. По понятным причинам их имена мы не называем.
Офицер 1
– Расскажите, пожалуйста, о последней попытке атаки на Энергодар.
- Буквально несколько дней назад была попытка украинских ДРГ проникнуть в Энергодар через Каховское водохранилище на лодках. Сначала выдвинулось порядка пяти лодок, потом поплавали по своему краю и вышли три. Наши наблюдатели их срисовали в момент выдвижения и, когда эти лодки подошли на дистанцию огневого поражения, по ним был нанесён удар. Несколько было потоплено, одна уплыла.
– Какую цель преследуют эти ДРГ?
- По большому счёту это загадка для всех нас. Они пытаются преодолеть открытое водное пространство, за которым ведётся постоянное наблюдение. По сути, они подставляются, как лемминги. Если они проникнут на нашу территорию, они попытаются совершить диверсию против военных, лиц власти, инфраструктуры. То, что они делали в других регионах.
– Может ли быть их целью собственно Запорожская АЭС?
- Их целью может быть что угодно, включая атомную станцию. Но ЗАЭС охраняется качественно, хорошо, и возможность проникновения на неё исключена.
– Попало ли в руки к нашим бойцам оборудование украинских диверсантов?
- Их тела не выплыли, они утонули на месте. До этого было несколько случаев, когда тела диверсантов выносило на наш берег, у них стандартное диверсионное оборудование - взрывчатка, рации, автоматы.
– Почему они идут на подобные самоубийственные миссии?
- Потому что их командование отдаёт такой приказ. Невзирая ни на что, попытаться это сделать. Украинское командование, как уже показала практика прошедших восьми лет, своих бойцов не ценит. Кидает их в самоубийственные атаки, операции, только ради того, чтобы повесить себе очередную звёздочку.
– Есть ли в зоне Специальной военной операции подобное место, вызывающее такой интерес украинских ДРГ?
- Как мне кажется, такие самоубийственные миссии могут происходить везде. Это было и в Мариуполе, когда украинские боевики шли на обречённые попытки прорыва, это происходит на Херсонском направлении, когда они лезут в лобовую на укреплённые позиции. По сути, это всё напоминает утилизацию ВСУ. Утилизация эффективная. А своих целей они явно не добиваются.
– Как вы оцениваете уровень безопасности Энергодара на данный момент?
- Положительно. Энергодар защищён.
Офицер 2
– Расскажите, пожалуйста, о последней попытке атаки на Энергодар.
- Целью этих атак является захват Запорожской АЭС, а также высадка диверсионных групп, которые будут работать в самом городе. Они осуществляются регулярно, как минимум - один раз в неделю. Все атаки отражаются, как правило ДРГ не доходят до середины водохранилища. Выходы осуществляются на быстроходных катерах. Как правило, их 5-6, но были случаи, когда выходило до 40 катеров. Их либо топят, либо они разворачиваются и уходят с потерями.
Атаки отражаются с помощью артиллерии и стрелкового оружия крупного калибра. Кроме того, вдоль всей береговой линии созданы укрепрайоны, которые позволяют успешно отражать данные атаки.

Кроме того, что идёт усиление береговой линии, также усиливается и небо: здесь находятся средства ПВО, которые фактически ежедневно сбивают как беспилотные летательные аппараты, пытающиеся вести разведдеятельность, так зачастую сбиваются и ударные беспилотники, в том числе из стран НАТО.
– Какое оборудование было обнаружено на участниках ДРГ?
- Надо понимать, что тела "задвухсоченных" (то есть убитых, "груз 200" - Ред.) боевиков ВСУ с середины водохранилища ещё не поднимали. Они не достигают берега, их просто топят.
– Что заставляет ВСУ идти на самоубийственные акции?
- Преступные приказы командования, идеологическая установка по захвату атомной станции. Ничего более. Для них это -- маленькая политическая победа. Но у них это не получится.
– Есть ли у командования предположения о том, что они хотят сделать на станции?
- Как вариант - они хотят захватить станцию, чтобы потом подавать электроэнергию на Украину. После ударов по системе энергоснабжения Украины у них уже дефицит электричества.
 
ИнтервьюЭнергодарВСУ
 
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20:44Офицеры ВС РФ о самоубийственных атаках диверсантов ВСУ на Запорожскую АЭС
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