https://ukraina.ru/20221103/1040463017.html

Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией

Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией - 03.11.2022 Украина.ру

Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией

Еще одна церковь – "Древнеправославная Церковь Украины" – заявила о своей самостоятельности и зарегистрировала свой собственный центр в Черновицкой области, сообщает 3 ноября государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на своем сайте

2022-11-03T10:49

2022-11-03T10:49

2022-11-03T10:49

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Центр расположен в селе Белая Криница Черновицкой области, однако, по заявлению ее представителей, последователи культа есть в Румынии, Канаде, США и многих других странах.По уточнению организации, церковь оформила юридически важный путь к автокефалии – вышла из подчинения московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви.Представители религиозной общины пожаловались на якобы "многочисленные запреты" со стороны "московской, российской и советской" власти.Запреты и ритуалы последователей этой церкви схожи с порядками русских старообрядцев, проживающих, в основном, в Сибири. Им нельзя пользоваться телевидением, интернетом, электричеством и т.д.На Буковине, в нынешней Черновицкой области русские, украинские и русинские староверы оказались после церковной реформы патриарха Никона в 1653 году.Ранее начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру рассказал, что в течении тридцати лет независимости на Украине поддерживали наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею.Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что в последние годы на Украине активизировались бесчисленные неоязыческие секты и культы, такие, например, как "Родная вера" или "Родобожие".

https://ukraina.ru/20221025/1040135194.html

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новости, культ, секта, черновицкая область, буковина