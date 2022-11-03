https://ukraina.ru/20221103/1040463017.html
Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией
Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией - 03.11.2022 Украина.ру
Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией
Еще одна церковь – "Древнеправославная Церковь Украины" – заявила о своей самостоятельности и зарегистрировала свой собственный центр в Черновицкой области, сообщает 3 ноября государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на своем сайте
2022-11-03T10:49
2022-11-03T10:49
2022-11-03T10:49
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культ
секта
черновицкая область
буковина
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Центр расположен в селе Белая Криница Черновицкой области, однако, по заявлению ее представителей, последователи культа есть в Румынии, Канаде, США и многих других странах.По уточнению организации, церковь оформила юридически важный путь к автокефалии – вышла из подчинения московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви.Представители религиозной общины пожаловались на якобы "многочисленные запреты" со стороны "московской, российской и советской" власти.Запреты и ритуалы последователей этой церкви схожи с порядками русских старообрядцев, проживающих, в основном, в Сибири. Им нельзя пользоваться телевидением, интернетом, электричеством и т.д.На Буковине, в нынешней Черновицкой области русские, украинские и русинские староверы оказались после церковной реформы патриарха Никона в 1653 году.Ранее начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру рассказал, что в течении тридцати лет независимости на Украине поддерживали наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею.Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что в последние годы на Украине активизировались бесчисленные неоязыческие секты и культы, такие, например, как "Родная вера" или "Родобожие".
https://ukraina.ru/20221025/1040135194.html
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040462732_0:0:567:425_1920x0_80_0_0_7b379fcfe758a8d66dc38291d88db74c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, культ, секта, черновицкая область, буковина
Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией
Еще одна церковь – "Древнеправославная Церковь Украины" – заявила о своей самостоятельности и зарегистрировала свой собственный центр в Черновицкой области, сообщает 3 ноября государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на своем сайте
Центр расположен в селе Белая Криница Черновицкой области, однако, по заявлению ее представителей, последователи культа есть в Румынии, Канаде, США и многих других странах.
По уточнению организации, церковь оформила юридически важный путь к автокефалии – вышла из подчинения московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви.
Представители религиозной общины пожаловались на якобы "многочисленные запреты" со стороны "московской, российской и советской" власти.
Это важный исторический документ для поиска свободы, правды и христианской любви. Он является ярким свидетельством отваги отказаться от навязанных идентичностей и преодолеть насилие в духовной сфере.
Запреты и ритуалы последователей этой церкви схожи с порядками русских старообрядцев, проживающих, в основном, в Сибири. Им нельзя пользоваться телевидением, интернетом, электричеством и т.д.
На Буковине, в нынешней Черновицкой области русские, украинские и русинские староверы оказались после церковной реформы патриарха Никона в 1653 году.
Ранее начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру рассказал, что в течении тридцати лет независимости на Украине поддерживали наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею.
Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что в последние годы на Украине активизировались бесчисленные неоязыческие секты и культы, такие, например, как "Родная вера" или "Родобожие".