Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией - 03.11.2022 Украина.ру
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Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией
Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией - 03.11.2022 Украина.ру
Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией
Еще одна церковь – "Древнеправославная Церковь Украины" – заявила о своей самостоятельности и зарегистрировала свой собственный центр в Черновицкой области, сообщает 3 ноября государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на своем сайте
2022-11-03T10:49
2022-11-03T10:49
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культ
секта
черновицкая область
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Центр расположен в селе Белая Криница Черновицкой области, однако, по заявлению ее представителей, последователи культа есть в Румынии, Канаде, США и многих других странах.По уточнению организации, церковь оформила юридически важный путь к автокефалии – вышла из подчинения московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви.Представители религиозной общины пожаловались на якобы "многочисленные запреты" со стороны "московской, российской и советской" власти.Запреты и ритуалы последователей этой церкви схожи с порядками русских старообрядцев, проживающих, в основном, в Сибири. Им нельзя пользоваться телевидением, интернетом, электричеством и т.д.На Буковине, в нынешней Черновицкой области русские, украинские и русинские староверы оказались после церковной реформы патриарха Никона в 1653 году.Ранее начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру рассказал, что в течении тридцати лет независимости на Украине поддерживали наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею.Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что в последние годы на Украине активизировались бесчисленные неоязыческие секты и культы, такие, например, как "Родная вера" или "Родобожие".
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новости, культ, секта, черновицкая область, буковина
Новости, культ, секта, Черновицкая область, Буковина

Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией

10:49 03.11.2022
 
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Еще одна церковь – "Древнеправославная Церковь Украины" – заявила о своей самостоятельности и зарегистрировала свой собственный центр в Черновицкой области, сообщает 3 ноября государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на своем сайте
Центр расположен в селе Белая Криница Черновицкой области, однако, по заявлению ее представителей, последователи культа есть в Румынии, Канаде, США и многих других странах.
По уточнению организации, церковь оформила юридически важный путь к автокефалии – вышла из подчинения московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви.
Представители религиозной общины пожаловались на якобы "многочисленные запреты" со стороны "московской, российской и советской" власти.
Это важный исторический документ для поиска свободы, правды и христианской любви. Он является ярким свидетельством отваги отказаться от навязанных идентичностей и преодолеть насилие в духовной сфере.
Запреты и ритуалы последователей этой церкви схожи с порядками русских старообрядцев, проживающих, в основном, в Сибири. Им нельзя пользоваться телевидением, интернетом, электричеством и т.д.
На Буковине, в нынешней Черновицкой области русские, украинские и русинские староверы оказались после церковной реформы патриарха Никона в 1653 году.
Ранее начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру рассказал, что в течении тридцати лет независимости на Украине поддерживали наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею.
Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что в последние годы на Украине активизировались бесчисленные неоязыческие секты и культы, такие, например, как "Родная вера" или "Родобожие".
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 17:45
В Совбезе РФ рассказали, как Украина превратилась в рассадник языческих культовПосле развала СССР на Украине активизировались неоязыческие секты, которые стали основой для реализации в этой стране проекта "анти-России". С таким утверждениям 25 октября выступил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов, слова которого приводят "Аргументы и Факты"
 
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