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В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды

В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды - 03.11.2022 Украина.ру

В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды

Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил создать министерство, сотрудники которого занимались бы информационным противоборством. Об этом он сообщил 3 ноября на пресс-конференции в Чите, пишут местные СМИ

2022-11-03T10:15

2022-11-03T10:15

2022-11-03T10:15

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Гурулев предложил создать в России "министерство информации и пропаганды". Сотрудники ведомства могли бы бороться с авторами фальшивых новостей их же методами, считает он.Гурулев считает, что в России научились отличать фейки от правды и не реагировать остро на первичную информацию. Информационную войну Россия проигрывает, потому что в стране отсутствует "единый центр управления этой темой", объяснил он. Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать Росинформбюро с функцией военной цензуры для освещения спецоперации.

https://ukraina.ru/20221031/1040349893.html

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новости, госудма рф, депутат, министерство, россия, фейк