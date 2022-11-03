В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды - 03.11.2022 Украина.ру
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В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды - 03.11.2022 Украина.ру
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил создать министерство, сотрудники которого занимались бы информационным противоборством. Об этом он сообщил 3 ноября на пресс-конференции в Чите, пишут местные СМИ
2022-11-03T10:15
2022-11-03T10:15
новости
госудма рф
депутат
министерство
россия
фейк
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Гурулев предложил создать в России "министерство информации и пропаганды". Сотрудники ведомства могли бы бороться с авторами фальшивых новостей их же методами, считает он.Гурулев считает, что в России научились отличать фейки от правды и не реагировать остро на первичную информацию. Информационную войну Россия проигрывает, потому что в стране отсутствует "единый центр управления этой темой", объяснил он. Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать Росинформбюро с функцией военной цензуры для освещения спецоперации.
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новости, госудма рф, депутат, министерство, россия, фейк
Новости, Госудма РФ, депутат, министерство, Россия, фейк

В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды

10:15 03.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил создать министерство, сотрудники которого занимались бы информационным противоборством. Об этом он сообщил 3 ноября на пресс-конференции в Чите, пишут местные СМИ
Гурулев предложил создать в России "министерство информации и пропаганды". Сотрудники ведомства могли бы бороться с авторами фальшивых новостей их же методами, считает он.
"Я бы вообще предложил создать при правительстве России министерство информации и пропаганды, которое бы заткнуло всех фейкометов их же методами. Стесняться здесь не надо", - сказал Гурулев.
Гурулев считает, что в России научились отличать фейки от правды и не реагировать остро на первичную информацию. Информационную войну Россия проигрывает, потому что в стране отсутствует "единый центр управления этой темой", объяснил он.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать Росинформбюро с функцией военной цензуры для освещения спецоперации.
Юрий Швыткин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 16:56
Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТОКонфликт на Украине раскрыл враждебные планы США и стран НАТО по отношению к России. Военные учения ведут к эскалации напряженности. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин в эфире Думского телевидения
 
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