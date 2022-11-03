В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил создать министерство, сотрудники которого занимались бы информационным противоборством. Об этом он сообщил 3 ноября на пресс-конференции в Чите, пишут местные СМИ
Гурулев предложил создать в России "министерство информации и пропаганды". Сотрудники ведомства могли бы бороться с авторами фальшивых новостей их же методами, считает он.
"Я бы вообще предложил создать при правительстве России министерство информации и пропаганды, которое бы заткнуло всех фейкометов их же методами. Стесняться здесь не надо", - сказал Гурулев.
Гурулев считает, что в России научились отличать фейки от правды и не реагировать остро на первичную информацию. Информационную войну Россия проигрывает, потому что в стране отсутствует "единый центр управления этой темой", объяснил он.
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