На войну: Прилепин снова создает свой батальон - 03.11.2022 Украина.ру
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На войну: Прилепин снова создает свой батальон
На войну: Прилепин снова создает свой батальон - 03.11.2022 Украина.ру
На войну: Прилепин снова создает свой батальон
Украина.ру, 03.11.2022
2022-11-03T10:12
2022-11-03T11:11
эксклюзив
захар прилепин
спецоперация
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Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией, чтобы участвовать в СВО. Об этом интернет-изданию Украина.ру сообщил источник в окружении писателя.«Он ведь бывший нижегородский омоновец. Ему повысили воинское звание. В ДНР он был майором. После присоединения республики к России все воинские звания, присвоенные там, признаются. Теперь он подполковник. К нему в отряд идут добровольцы. Сейчас они проходят боевое слаживание. Куда и когда отряд будет отправлен, неизвестно, но это будет тайна, потому что все понимают, что украинцы объявят охоту на писателя», — разъяснил наш собеседник ситуацию.Источник, близкий к руководству Росгвардии, подтвердил Украина.ру вышеуказанную информацию.«Да, месяц назад Прилепин действительно договорился с руководством Росгвардии о создании добровольческого подразделения. Пообещал, что сможет в итоге набрать 1000 добровольцев. Пока в отряде около 100 человек. Они уже где-то на полигоне. Командиром отряда Захар предложил Сергея Завдовеева (позывной «Француз»), который сам родом из ДНР. Позывной такой потому, что Завдовеев рассказывал, что служил в Иностранном легионе. Правда, в ДНР эту информацию считают недостоверной. Французского он не знает, хотя во Франции точно был», — сообщил источник нашего издания.О военной биографии Завдовеева известно, что в донецком ополчении он с 2014 года. Присоединился в 2014 году к батальону «Оплот» будущего главы ДНР Александра Захарченко. Принимал активное участие в боях 2014-2015 года, в том числе и в дебальцевской операции. Имеет командирский опыт. Руководил батальоном «Легион».На Украине против него заведены уголовные дела. Среди них по статье «за терроризм».Избирался депутатом Народного Совета ДНР. Воинское звание в республике — полковник.С Захаром Прилепиным они подружились со времени пребывания в команде Захарченко.Сам писатель во время Первой Чеченской, служа в нижегородском ОМОНе, два раза побывал в боевых командировках в Чечне. В ДНР, став советником главы ДНР Александра Захарченко, в 2016 году предложил последнему создать батальон. Во главе созданного подразделения, которое получило неформальное название «батальон Захара Прилепина», стал воевавший в ЛНР Сергей Фомченков (позывной «Фомич»).В 2018 году после отъезда Прилепина из ДНР и смерти Захарченко история батальона закончилась.Прилепин и Фомченков в свое время состояли в запрещенной в РФ Национал-большевистской партии*, из которой были исключены ее вождем Эдуардом Лимоновым. Фомич был известен тем, что в конце 90-х со своими однопартийцами-нацболами захватил одну из башен в Севастополе и разбрасывал листовки, в которых от Украины требовалось вернуть «город русских моряков» России. Был арестован украинскими властями и судим. Провел в тюрьме почти год.Воевал в ЛНР и ДНР. Вслед за Прилепиным покинул ДНР. Принимал участие в избирательных проектах писателя. В какой-то момент их пути разошлись. Место «Фомича» в этот момент и занял «Француз».В настоящее время Фомченков является командиром «Русского легиона», отряда Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая. Его подразделение воевало в Шервудском лесу под Славянском. После отступления героически несколько недель защищало Красный Лиман. В настоящий момент обороняет Кременную.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, захар прилепин, спецоперация
Эксклюзив, Захар Прилепин, Спецоперация

На войну: Прилепин снова создает свой батальон

10:12 03.11.2022 (обновлено: 11:11 03.11.2022)
 
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией, чтобы участвовать в СВО. Об этом интернет-изданию Украина.ру сообщил источник в окружении писателя.
«Он ведь бывший нижегородский омоновец. Ему повысили воинское звание. В ДНР он был майором. После присоединения республики к России все воинские звания, присвоенные там, признаются. Теперь он подполковник. К нему в отряд идут добровольцы. Сейчас они проходят боевое слаживание. Куда и когда отряд будет отправлен, неизвестно, но это будет тайна, потому что все понимают, что украинцы объявят охоту на писателя», — разъяснил наш собеседник ситуацию.
Захар Прилепин интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 15:05
Захар Прилепин: Со стороны НАТО происходит не прямое объявление войны, а повышение ставокНа освобожденных территориях и в Донбассе есть населенные пункты, жители которых нуждаются буквально во всем. Волонтеры помогают как могут, но сама Россия должна увеличить объемы помощи, считает писатель, публицист, сопредседатель партии «Справедливая Россия - За Правду» Захар Прилепин
Источник, близкий к руководству Росгвардии, подтвердил Украина.ру вышеуказанную информацию.
«Да, месяц назад Прилепин действительно договорился с руководством Росгвардии о создании добровольческого подразделения. Пообещал, что сможет в итоге набрать 1000 добровольцев. Пока в отряде около 100 человек. Они уже где-то на полигоне. Командиром отряда Захар предложил Сергея Завдовеева (позывной «Француз»), который сам родом из ДНР. Позывной такой потому, что Завдовеев рассказывал, что служил в Иностранном легионе. Правда, в ДНР эту информацию считают недостоверной. Французского он не знает, хотя во Франции точно был», — сообщил источник нашего издания.
О военной биографии Завдовеева известно, что в донецком ополчении он с 2014 года. Присоединился в 2014 году к батальону «Оплот» будущего главы ДНР Александра Захарченко. Принимал активное участие в боях 2014-2015 года, в том числе и в дебальцевской операции. Имеет командирский опыт. Руководил батальоном «Легион».
На Украине против него заведены уголовные дела. Среди них по статье «за терроризм».
Избирался депутатом Народного Совета ДНР. Воинское звание в республике — полковник.
С Захаром Прилепиным они подружились со времени пребывания в команде Захарченко.
Сам писатель во время Первой Чеченской, служа в нижегородском ОМОНе, два раза побывал в боевых командировках в Чечне. В ДНР, став советником главы ДНР Александра Захарченко, в 2016 году предложил последнему создать батальон. Во главе созданного подразделения, которое получило неформальное название «батальон Захара Прилепина», стал воевавший в ЛНР Сергей Фомченков (позывной «Фомич»).
В 2018 году после отъезда Прилепина из ДНР и смерти Захарченко история батальона закончилась.
Прилепин и Фомченков в свое время состояли в запрещенной в РФ Национал-большевистской партии*, из которой были исключены ее вождем Эдуардом Лимоновым. Фомич был известен тем, что в конце 90-х со своими однопартийцами-нацболами захватил одну из башен в Севастополе и разбрасывал листовки, в которых от Украины требовалось вернуть «город русских моряков» России. Был арестован украинскими властями и судим. Провел в тюрьме почти год.
Воевал в ЛНР и ДНР. Вслед за Прилепиным покинул ДНР. Принимал участие в избирательных проектах писателя. В какой-то момент их пути разошлись. Место «Фомича» в этот момент и занял «Француз».
В настоящее время Фомченков является командиром «Русского легиона», отряда Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая. Его подразделение воевало в Шервудском лесу под Славянском. После отступления героически несколько недель защищало Красный Лиман. В настоящий момент обороняет Кременную.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивЗахар ПрилепинСпецоперация
 
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