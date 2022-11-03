https://ukraina.ru/20221103/1040460441.html

На войну: Прилепин снова создает свой батальон

На войну: Прилепин снова создает свой батальон - 03.11.2022 Украина.ру

На войну: Прилепин снова создает свой батальон

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T10:12

2022-11-03T10:12

2022-11-03T11:11

эксклюзив

захар прилепин

спецоперация

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Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией, чтобы участвовать в СВО. Об этом интернет-изданию Украина.ру сообщил источник в окружении писателя.«Он ведь бывший нижегородский омоновец. Ему повысили воинское звание. В ДНР он был майором. После присоединения республики к России все воинские звания, присвоенные там, признаются. Теперь он подполковник. К нему в отряд идут добровольцы. Сейчас они проходят боевое слаживание. Куда и когда отряд будет отправлен, неизвестно, но это будет тайна, потому что все понимают, что украинцы объявят охоту на писателя», — разъяснил наш собеседник ситуацию.Источник, близкий к руководству Росгвардии, подтвердил Украина.ру вышеуказанную информацию.«Да, месяц назад Прилепин действительно договорился с руководством Росгвардии о создании добровольческого подразделения. Пообещал, что сможет в итоге набрать 1000 добровольцев. Пока в отряде около 100 человек. Они уже где-то на полигоне. Командиром отряда Захар предложил Сергея Завдовеева (позывной «Француз»), который сам родом из ДНР. Позывной такой потому, что Завдовеев рассказывал, что служил в Иностранном легионе. Правда, в ДНР эту информацию считают недостоверной. Французского он не знает, хотя во Франции точно был», — сообщил источник нашего издания.О военной биографии Завдовеева известно, что в донецком ополчении он с 2014 года. Присоединился в 2014 году к батальону «Оплот» будущего главы ДНР Александра Захарченко. Принимал активное участие в боях 2014-2015 года, в том числе и в дебальцевской операции. Имеет командирский опыт. Руководил батальоном «Легион».На Украине против него заведены уголовные дела. Среди них по статье «за терроризм».Избирался депутатом Народного Совета ДНР. Воинское звание в республике — полковник.С Захаром Прилепиным они подружились со времени пребывания в команде Захарченко.Сам писатель во время Первой Чеченской, служа в нижегородском ОМОНе, два раза побывал в боевых командировках в Чечне. В ДНР, став советником главы ДНР Александра Захарченко, в 2016 году предложил последнему создать батальон. Во главе созданного подразделения, которое получило неформальное название «батальон Захара Прилепина», стал воевавший в ЛНР Сергей Фомченков (позывной «Фомич»).В 2018 году после отъезда Прилепина из ДНР и смерти Захарченко история батальона закончилась.Прилепин и Фомченков в свое время состояли в запрещенной в РФ Национал-большевистской партии*, из которой были исключены ее вождем Эдуардом Лимоновым. Фомич был известен тем, что в конце 90-х со своими однопартийцами-нацболами захватил одну из башен в Севастополе и разбрасывал листовки, в которых от Украины требовалось вернуть «город русских моряков» России. Был арестован украинскими властями и судим. Провел в тюрьме почти год.Воевал в ЛНР и ДНР. Вслед за Прилепиным покинул ДНР. Принимал участие в избирательных проектах писателя. В какой-то момент их пути разошлись. Место «Фомича» в этот момент и занял «Француз».В настоящее время Фомченков является командиром «Русского легиона», отряда Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая. Его подразделение воевало в Шервудском лесу под Славянском. После отступления героически несколько недель защищало Красный Лиман. В настоящий момент обороняет Кременную.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220704/1034288265.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, захар прилепин, спецоперация