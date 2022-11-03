https://ukraina.ru/20221103/1040459543.html

Авигдор Эскин: кто он

Авигдор Эскин: кто он - 03.11.2022 Украина.ру

Авигдор Эскин: кто он

Израильский публицист и общественный деятель. Пишет на иврите, русском и английском языках. Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T10:07

2022-11-03T10:07

2022-11-03T10:07

авигдор эскин

справка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102643/83/1026438357_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_8a6ae8c5b8f01259f3b5a5aa4eb677c6.jpg

Израильский публицист и общественный деятель. Пишет на иврите, русском и английском языках.Родился 26 апреля 1960 года в Москве.Труды писателя Александра Солженицына и рассказы бабушки со стороны отца о Холокосте убедили его в необходимости изучать еврейский вопрос.В 1974 году был задержан за расклеивание листовок в поддержку Солженицына и исключён из школы.В 1975 году поступил в музыкальное училище имени Гнесиных по классу фортепиано у Натальи Андреевны Мутли. Начал преподавать иврит и вести семинар по изучению иудаизма. Подвергался преследованию за диссидентскую деятельность.В 1979 году переехал в Израиль, где поступил в иешиву в Кирьят-Арба.С 1983 года совместно с депутатом кнессета от партии Ликуд Михаэлем Кляйнером руководил движением "Новые правые Израиля". Выступал против передачи захваченных в 1967 году территорий Организации освобождения Палестины и за израильскую, а не палестинскую, идентификацию арабов Израиля.С 1981 по 1985 год проводил много времени в США, преимущественно в Вашингтоне, где занимался лоббированием в пользу Израиля и в защиту советских евреев. В 1983 году он собрал подписи 98 сенаторов под воззванием к советским властям отменить запрет на изучение иврита в СССР, а в 1984 году подготовил приезд в Вашингтон депутата кнессета Кляйнера, который совместно с сенатором Джесси Хелмсом объявил о создании альянса американских и израильских консерваторов.С 1986 по 1990 год Эскин работал заместителем редактора религиозного еженедельника на иврите "Эрев шабат", а также был корреспондентом англоязычного американского еженедельника The Jewish Press. Он отличался бескомпромиссной позицией в вопросах права евреев на заселение территорий, занятых в 1967 году. Многие его материалы подхватывались центральными СМИ Израиля.В 1995 году Эскин получил российское гражданство. В 1994 году в Тель-Авиве Эскин организовал акцию в поддержку российских войск, начавших боевые действия против незаконных вооружённых бандитских формирований в Чеченской республике.Зимой 1997 года был задержан спецслужбой "Шабак" по обвинению в умысле бомбардировать из катапульты свиными головами мечеть Эль-Акса на Храмовой горе. В ноябре 1999 года Иерусалимский окружной суд полностью оправдал его. Умысел не был доказан, как и конкретные действия, а обвинение было признано несостоятельным.Будучи полностью оправданным от обвинений в осквернении мусульманских святынь, Авигдор Эскин 1 января 2001 года был осуждён на 2,5 года тюрьмы и 1,5 года условного заключения по обвинению в недонесении о подготовке ряда экстремистских провокаций, включая возложение свиной головы на могилу Изз ад-Дина аль-Кассама и поджог офиса пацифистской организации "Поколение мира". Ему вменялась в вину также симпатия к убийце премьер-министра Ицхака Рабина Игалю Амиру.Освобождён из тюрьмы 20 февраля 2003 года. По словам друзей Эскина, "теперь любой человек, который осмелится сказать правду об еврейско-арабских отношениях, объявляется правым экстремистом".Авигдор Эскин — автор сотен статей на иврите и английском, а также тысяч статей на русском языке. Он выпустил три книги: "Израиль. Вера. Правда" (2000), "Толкование к Книге Псалмов" (2005) и "Тиккун Клали" (2006).Последние годы изучает Тору и каббалу у раввина Мордехая Шрики. Он автор множества публицистических статей, в которых он отстаивает позиции Израиля в свете антифашистских и мессианских идей.Эскин позиционирует себя убеждённым патриотом Израиля и еврейским традиционалистом, стремящимся к укреплению связей с российскими консерваторами.В политической жизни тесные отношения поддерживает с Дмитрием Рогозиным и Александром Дугиным.В мае 2018 года Эскину на три года введён запрет на въезд на Украину, там заблокированы активы с правом распоряжаться имуществом.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авигдор эскин, справка