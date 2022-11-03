Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру
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Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках"
Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру
Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках"
В Совете безопасности России смс-сообщение с текстом "все сделано" расценили подтверждением участия ВМС Великобритании в терактах на газопроводах "Северных потоков". С таким заявлением 3 ноября выступил секретарь СБ РФ Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей совбезов стран СНГ
2022-11-03T09:34
2022-11-03T09:34
новости
патрушев
смс
трасс (лиз трасс)
северный поток
теракт
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Смс-сообщение с текстом "все сделано" бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после подрывов международных газопроводов "Северных потоков". По версии СМИ, телефон Лиз Трасс якобы взломали хакеры, смс опубликовали. "СМС-сообщение о том, что „Все сделано“, присланное Трасс Блинкену после подрыва „Северных потоков“ подтверждает причастность британских ВМС", - сказал Патрушев.В МИД России запросили официальный ответ на запрос: "Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done" ("с ним покончено" или "дело сделано")?". Об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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новости, патрушев, смс, трасс (лиз трасс), северный поток, теракт
Новости, Патрушев, СМС, Трасс (Лиз Трасс), Северный поток, теракт

Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках"

09:34 03.11.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии МВД России
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В Совете безопасности России смс-сообщение с текстом "все сделано" расценили подтверждением участия ВМС Великобритании в терактах на газопроводах "Северных потоков". С таким заявлением 3 ноября выступил секретарь СБ РФ Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей совбезов стран СНГ
Смс-сообщение с текстом "все сделано" бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после подрывов международных газопроводов "Северных потоков". По версии СМИ, телефон Лиз Трасс якобы взломали хакеры, смс опубликовали.
"СМС-сообщение о том, что „Все сделано“, присланное Трасс Блинкену после подрыва „Северных потоков“ подтверждает причастность британских ВМС", - сказал Патрушев.
В МИД России запросили официальный ответ на запрос: "Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done" ("с ним покончено" или "дело сделано")?". Об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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5 октября, 15:05
Патрушев: против России воюет блок НАТОПротив России сейчас, по сути, воюет не киевский режим, а блок НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова 5 октября процитировало агентство РИА "Новости"
 
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