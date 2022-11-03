https://ukraina.ru/20221103/1040453960.html

Польская АЭС "на пляже": жителей поставили перед фактом, "зелёные" молчат

Польская АЭС "на пляже": жителей поставили перед фактом, "зелёные" молчат - 03.11.2022 Украина.ру

Польская АЭС "на пляже": жителей поставили перед фактом, "зелёные" молчат

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T09:11

2022-11-03T09:11

2022-11-03T09:11

эксклюзив

польша

зеленые

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Одну из АЭС в Польше планируют построить в округе Хочево – курортной местности на берегу Балтийского моря. Большинство жителей против, но их протесты поддерживает лишь небольшая группа местных экологов.Сообщение о том, что польские власти планируют строительство в стране сразу трёх атомных электростанций, причём для двух из них уже отобраны подрядчики – американская компания Westinghouse и южно-корейская Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP) – прошло практически незамеченным среди европейских "зелёных".Собственно, удивительного в этом мало, хотя ранее "зелёные" были реальными противниками строительства АЭС, – особенно когда находились в оппозиции. Однако ныне самая мощная "зелёная" партия Европы входит в состав правящей коалиции Германии, а правительство ФРГ приняло решение о продолжении работы двух немецких АЭС, которые планировались к закрытию до конца 2022 года.Пока что они точно будут работать до середины апреля следующего года, но министр финансов Германии, либерал Кристиан Линднер, уже заявил, что нужно продлить этот срок как минимум до конца 2024-го. И хотя министр экономики, представитель "зелёных" Роберт Хабек, резко против этого, однако канцлер Шольц склоняется к поддержке главы Минфина. Более того, может быть продолжена эксплуатация ещё одной АЭС, которую на данный момент немецкие власти собираются закрыть 31 декабря 2022 года.А ведь ещё в июле прошлого года немецкие и польские "зелёные" совместно протестовали против планов строительства АЭС в Польше. Тогда один из трёх "зелёных" депутатов Сейма Польши, которые прошли в парламент по списку либеральной "Гражданской коалиции", Томаш Анисько, заявил: "Даже если оставить в стороне риски и экологические опасности, остается финансовый вопрос. Те же деньги можно использовать для более быстрого расширения системы возобновляемых источников энергии, что дешевле".Собственно, и в программе Партии зелёных Польши прямо записано: "Мы должны избавиться от иллюзии, что строительство атомных электростанций в Польше будет способствовать повышению безопасности нашей страны. Атомная энергетика небезопасна, о чем свидетельствуют катастрофы в Чернобыле и Фукусиме. Развитие атомной энергетики поставит Польшу в зависимость от стран с месторождениями урана, а хранение радиоактивных отходов, являющихся побочным продуктом атомной энергетики, несёт серьезные угрозы для здоровья человека и окружающей среды".Однако ныне для польских "зелёных" куда важнее позиция "старшего политического брата", партии "Гражданская коалиция" (ГК). А она, несмотря на пребывание в оппозиции, полностью поддерживает атомные планы властей, хотя по другим вопросам конфликтует с правящей партией "Право и Справедливость" (ПиС). Лидер ГК Дональд Туск в сентябре 2022 года, выступая на акции "Польша будущего", заявил: "В течение следующих 20 лет не будет реальной альтернативы настоящей декарбонизации, кроме ядерной энергетики". Поэтому ни депутаты, ни активисты Партии зелёных Польши против строительства АЭС публично не выступают.В целом, как отмечают польские аналитики, в стране практически сложился "атомный консенсус" среди парламентских политических сил. Находящаяся в оппозиции правоконсервативная партия "Конфедерация" является ещё большим энтузиастом строительства АЭС в Польше, чем ПиС. Также оппозиционные "Польша 2050" и Польская народная партия – как минимум, не против.Правда, лидер "народников" Владислав Косиняк-Камыш заявлял одно время о необходимости провести в Польше референдум об использовании атомной энергии, но ныне на этой идее не настаивает. За строительство АЭС выступает и большинство членов парламентской фракции "Новых левых", особенно из среды бывшей партии "Вместе" Адриана Зандберга. Против же лишь часть "новых левых" из бывшей партии "Весна" Роберта Бедроня, – это единственный из известных польских политиков, который сохранил анти-атомную позицию.К примеру, весной этого года депутат Сейма и лидер польских "зелёных" Уршула Зелиньска встречалась с несколькими сотнями жителей округа Хочево, где планируется строительство АЭС силами компании Westinghouse. Люди пожаловались политику, что компания "Польские АЭС", которая от имени правительства является заказчиком строительства, обнародовала данные "опроса", свидетельствующие о поддержке строительства большинством местных жителей – однако никакого опроса на самом деле не проводилось.Главная же претензия состояла в том, что уже само строительство АЭС, не говоря о работе станции, просто разрушит местную экономику – ведь округ Хочево находится на берегу Балтийского моря и ориентирован на приём туристов. Тут расположен один из самых красивых пляжей Балтики, а также вековые леса, часть из которых – на территориях, охраняемых программой ЕС Natura 2000. Естественно, в ходе строительства "АЭС на пляже", как называют проект местные жители, большинство этих лесов будет вырублено.Большие опасения вызывает также тот факт, что АЭС будет использовать в качестве охладительного водоёма Балтийское море. Даже если не думать об аварии в стиле Фукусимы, то 3700 олимпийских бассейнов воды, которые станция каждые сутки будет закачивать с моря и выливать обратно подогретыми на 10 градусов Цельсия, могут непредсказуемо повлиять на экосистему. Кроме того, большинство рабочих мест, которые появятся в ходе строительства и работы АЭС, предназначены для приезжих – хотя многие местные жители рассчитывают и на новую работу, и на улучшение инфраструктуры в округе.Однако депутат Сейма, выслушав жителей Хочево и дав исполненное риторических вопросов интервью местной газете Dziennik Baltycki, этим и ограничилась. Ни с парламентской трибуны, ни в общенациональной прессе она озабоченность будущих соседей АЭС так и не обнародовала. Возможно, всё дело как раз в общественных настроениях: согласно опросу, проведённому в конце мая – начале июня 2022 года компанией IBRiS, 58,4% поляков считают, что в Польше нужны атомные электростанции, и лишь 23,7% – против этого. Правда, 64,9% сами не хотят жить рядом с АЭС, – но 27,1% опрошенных и такое соседство не помешает.Кстати, в самом округе Хочево мнение жителей также разделилось. Как сказал изданию Wirtualna Polska войт (глава) округа Веслав Гембка, чем ближе к морю, тем противников строительства АЭС больше, ведь люди десятилетиями инвестировали в различные рекреационные заведения, да и просто в личные дома. С другой стороны, в городке Жарновец, где в 1983-1990 годах много людей работали на строительстве АЭС, позже прекращённом властями "демократической Польши", много сторонников возведения новой атомной электростанции.Однако плакаты "Стоп атом!", которые висят практически на каждом доме в Хочево вблизи моря, можно встретить и в других городках округа, в первую очередь в Любятово и Слайшево, которые называют возможными местами возведения будущей АЭС. Эти плакаты, а также множественные наклейки изготовлены местной экологической организацией – Обществом защиты природных прибрежных территорий "Балтийское-SOS" (BAŁTYCKIE-SOS).Это общество регулярно устраивает акции протеста против АЭС, но их замалчивают даже местные СМИ, не говоря уже о центральных медиа Польши. Кроме того, экологам ставят в вину связи с немецкими коллегами, которые также иногда принимают участие в анти-атомных акциях в Хочево, и подводят под это идеологическую базу. Мол, округ отошёл Польше только по итогам Второй мировой войны, а теперь эти неправильные поляки якшаются с немцами, которые хотят вернуть свои бывшие земли…А учитывая нарастающую в Польше шпиономанию, я не удивлюсь, если завтра защитников природы в Хочево объявят ещё и "агентами Кремля". Ведь 31 октября в эфире государственного "Польского радио" преподаватель Высшей банковской школы в Торуни Ярослав Войтас заявил: "Конечно, мы будем иметь дело с движениями против атомной энергетики. Россия занимается этим уже много лет с тех пор, как Путин начал править, будь он президент или премьер-министр – поддерживает такие про-экологические движения, чтобы всё время покупали российский газ и уголь".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20221102/1040405413.html

https://ukraina.ru/20221103/1040449316.html

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, зеленые