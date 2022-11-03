https://ukraina.ru/20221103/1040440576.html

Андрей Перла: Россия могла бы получить группу поддержки в Израиле

Андрей Перла: Россия могла бы получить группу поддержки в Израиле - 03.11.2022 Украина.ру

Андрей Перла: Россия могла бы получить группу поддержки в Израиле

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T06:36

2022-11-03T06:36

2022-11-03T06:36

израиль

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Партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" по предварительным данным побеждает на выборах в национальный парламент, опережая партию действующего главы правительства. Политтехнолог Андрей Перла прокомментировал изданию Украина.ру результаты голосования в Израиле, объяснив, что изменится или останется прежним в отношениях Еврейского государства с Россией. - Андрей Наумович, что произошло на выборах в Израиле?- В Израиле случились очередные уже пятые за короткий период выборы в кнессет. Случились они потому что правящая коалиция товарища Лапида (премьер-министра Еврейского государства Яира Лапида – Прим.ред.) не смогла удержать относительно большинство в парламенте и правительстве. Израиль – парламентская республика, и не просто парламентская, в ней есть так называемая диктатура малых партий, их в нынешнем кнессете девять.На сегодняшний день нет ни одной партии, которая бы могла в одиночку взять большинство в парламенте и сформировать правительство. Кабинет министров создается коалицией. Израиль не одинок с таким политическим форматом, в Германии правит "светофор" – союз трех партий, названный так по цветам своих знамен. Это довольно распространенный формат в странах Запада.Но в Израиле есть своя сложность – там спектр шире. Есть "Наш дом Израиль", которая отстаивает интересы русскоязычных израильтян, есть различные арабские партии, а в Еврейском государстве много граждан-арабов, есть религиозные сионисты и ультраортодоксы. Всего сорок партий, из которых в кнессете оказались девять, и там разделились на две коалиции. Между двумя лагерями идет соперничество, подобное соревнованию между республиканской и демократической партиями в Соединенных Штатах. В первой коалиции ведет "Ликуд" и ее лидер Биньямин Нетаньяху, вторая – это Лапид.- Нетаньяху принято считать симпатизирующим нам…- Националист Нетаньяху – это такой правый популист типа итальянского политика Сильвио Берлускони, или [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, или [бывшего президента США Дональда] Трампа.Нетаньяху управлял коалицией и Израилем до того, как Лапид стал премьером, двенадцать лет. Нетаньяху – политик нарцисстического типа. На внутренних выборах в "Ликуде", которые он выиграл, он размещал свое фото с Путиным, чтобы показать: я в высшей лиге мировых лидеров. Но Нетаньяху ни России, ни Путину не друг. Но в отлчие от Лапида, который действует полностью в русле политики Демпартии США, Нетаньяху старается работать на национальные интересы Израиля.И Нетаньяху заинтересован в голосах русской улицы – это термин израильской политики, который обозначает выходцев из всего бывшего СССР, не только России, но и Украины, и Узбекистана, и других республик. Существенная часть русскоязычных граждан сочувствует России. А жесткую позицию новое правительство намерено демонстрировать не в отношении далекой России, которая ничем не угрожает Израилю, а в отношении арабских стран. Тем более сейчас один из пиков террористической активности – ежедневны сообщения о терактах. Постоянно то ножевая атака, то нападение на автомобиль, то попытались похитить израильскую девушку. Это очень тяжелая и травмирующая обстановка для населения.На этой волне правый Нетаньяху выглядит убедительно. По израильским меркам он триумфально выигрывает выборы.- И чего будет в наших отношениях после смены правительства?- Чего ждать в отношениях с Россией? Ничего. В ближайшее время ничего не изменится. Важнейший вопрос в израильской политике для нас сейчас – будет ли Израиль поставлять Украине оружие. Но даже правительство Лапида на это не решилось.Нахман Шай, министр по делам диаспоры, высказался за то, чтобы поставлять Киеву вооружения, но его коллега – глава Минобороны Бени Ганц сказал, что нет, ничего подобного не будет. Даже у леваков и так называемых демократов с избирателями нет желания еще плотнее втягиваться в эту войну. Израиль обозначает какие-то формальные телодвижения, которые должны показать негативное отношение к России и симпатии к Украине: поставили несколько тысяч касок и бронежилетов. Но на фоне помощи Германии Киеву это слезы. Это вызывает резкие высказывания украинских политиков, что уменьшает желание помогать даже у тех, кто хотел бы это делать.- И подвижек не будет?- Что еще Россия может хотеть от Израиля в этом случае? Заявления, что Россия совершенно права? Израиль – сателлит США, и ждать того, что он пойдет против своего главного союзника в таком принципиальном для Вашингтона вопросе не приходится.Другое дело, что Россия может действовать сейчас в израильской политике. Россия могла бы получить крупную, скажем так, политическую группу, которая выступала бы на стороне России. Ведь были и демонстрации в Израиле в поддержку нашей страны. И после выступления [президента Украины Владимира] Зеленского с обращением к кнессету было возмущение. Зеленский попросил обращаться с украинцами, как те вели себя с евреями восемьдесят лет назад. И сказал это в футболке с символикой, похожей на УПА (запрещенная в России и признанная экстремистской организация – Прим.ред.). Депутат от религиозных сионистов Симч Ротман отметил, что Израиль все же нравственная нация. В Израиле помнят события Второй мировой и помнят, чьими руками осуществлялось "окончательное решение еврейского вопроса". Помогать всерьез наследникам Бандеры у Израиля нет желания. Это важный фактор, который пока Россией не используется.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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