Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону - 02.11.2022 Украина.ру
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Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону
Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону - 02.11.2022 Украина.ру
Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону
Киевский режим продолжает фортификацию оборонительных рубежей Киева, сообщил Telegram-канал сухопутных войск ВС Украины 2 ноября
2022-11-02T19:21
2022-11-02T19:21
всу
украина
киев
новости
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"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - сказано в публикации.Отмечается, что в первую очередь оборудуются огневые позиции и укрытия для личного состава, перед ними устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения.Таким образом создается «система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций».
https://ukraina.ru/20221102/1040429724.html
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всу, украина, киев, новости
ВСУ, Украина, Киев, Новости

Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону

19:21 02.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Киевский режим продолжает фортификацию оборонительных рубежей Киева, сообщил Telegram-канал сухопутных войск ВС Украины 2 ноября
"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - сказано в публикации.
Отмечается, что в первую очередь оборудуются огневые позиции и укрытия для личного состава, перед ними устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения.
Таким образом создается «система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций».
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
14:39
ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – МинобороныПри попытке атаки на в районе Красного Лимана (Лимана) ВСУ потеряли более 250 солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 2 ноября
 
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20:00В Херсоне запретили движение гражданских транспортных средств через переправу
19:39Евросоюз ввел санкции против украинских предприятий - Рогов
19:21Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону
19:03"Обломки труб разлетелись на четверть километра" - оператор "Северного потока" о последствиях диверсий
19:03Зерновая сделка снова в силе, потери ВСУ, в МИД вызвали британского посла. Итоги 2 ноября
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