https://ukraina.ru/20221102/1040445410.html

Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону

Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону - 02.11.2022 Украина.ру

Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону

Киевский режим продолжает фортификацию оборонительных рубежей Киева, сообщил Telegram-канал сухопутных войск ВС Украины 2 ноября

2022-11-02T19:21

2022-11-02T19:21

2022-11-02T19:21

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"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - сказано в публикации.Отмечается, что в первую очередь оборудуются огневые позиции и укрытия для личного состава, перед ними устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения.Таким образом создается «система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций».

https://ukraina.ru/20221102/1040429724.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, украина, киев, новости