https://ukraina.ru/20221102/1040445410.html
Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону
Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону - 02.11.2022 Украина.ру
Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону
Киевский режим продолжает фортификацию оборонительных рубежей Киева, сообщил Telegram-канал сухопутных войск ВС Украины 2 ноября
2022-11-02T19:21
2022-11-02T19:21
2022-11-02T19:21
всу
украина
киев
новости
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"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - сказано в публикации.Отмечается, что в первую очередь оборудуются огневые позиции и укрытия для личного состава, перед ними устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения.Таким образом создается «система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций».
https://ukraina.ru/20221102/1040429724.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040314693_44:0:896:639_1920x0_80_0_0_94596946860bb1c56c61b36bf6e17906.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, украина, киев, новости
ВСУ, Украина, Киев, Новости
Подготовка к наступлению ВС РФ: вокруг Киева выстраивают эшелонированную оборону
Киевский режим продолжает фортификацию оборонительных рубежей Киева, сообщил Telegram-канал сухопутных войск ВС Украины 2 ноября
"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - сказано в публикации.
Отмечается, что в первую очередь оборудуются огневые позиции и укрытия для личного состава, перед ними устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения.
Таким образом создается «система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций».